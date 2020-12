La explosiva crítica de Melconian al Gobierno: "Berretalandia con proxy president"

El economista sostuvo que para la economía, "el mejor escenario es berretalandia" por el derrumbe de la tasa de inflación y el empleo

La crítica mordaz es una de las habilidades del economista Carlos Melconian, quien realizó duros comentarios sobre la gestión del actual Gobierno, tanto en lo económico como en lo político.

"Es la primera vez que en la Argentina el vicepresidente hace algo más que tocar la campanita", dijo el expresidente del Banco Nación, quien califica al devenir de la economía argentina como "berretalandia" y afirma que existe una suerte de doble comando en la Casa Rosada. Esto último lo sintentiza al afirmar que Alberto Fernández es un presidente "proxy".

Según Melconian, aunque en un Gobierno manda la política, la economía no pide permiso. "Berretalandia con proxy president es un cóctel muy complicado y el Gobierno tiene que convivir con berretalandia", agregó.

El economista explicó que para la economía, "el mejor escenario es berretalandia" por el derrumbe de la tasa de inflación y el empleo. "Siempre tenés que pensar que antes de que te explote todo por el aire, firmo berretalandia, porque berretalandia no es que te explote todo por el aire, no. Es berretalandia", indicó en diálogo con Radio Mitre.

La negociación con el FMI

Acerca de las dificultades que plantea llegar a un nuevo acuerdo con el FMI, Melconian recordó que "Kirchner se las rebuscó dentro de la política para venir a pagar; fue un gran mérito la gobernabilidad y el uso del poder político", aseguró.

Y subrayó que si un presidente no negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es un paria internacional.

"Néstor tuvo tres meses para negociar. Él fue duro con el Fondo, pero de nuevo, no tiene nada que ver, Kirchner negociaba con el Fondo y había recibido 3 puntos de superávit fiscal, tenía superávit comercial que entraba en caja; tenía 300 de devaluación a un dólar oficial de un peso de hoy, sin inflación. En 2013 la inflación dio 3%. San Remes (por Jorge Remes Lenicov) era una cosa fenomenal y la previa tenía energía, fondos de pensiones, tenía con qué hacerse el guapo", dijo Melconian.

"En tres meses ni llegó a ser paria y hasta juntó 10 lucas (u$s10.000 millones) y le pagó. Toda América Latina le pagó al Fondo, no digo esto para licuar a Néstor Kirchner, sino para dar un dato de la realidad. No piensen que Néstor era un superdotado que armó todo eso. No. Se alinearon los planetas; le tocó a él. Tuvo las pelotas de querer ser candidato con 7% de apoyo. Se metió, la ligó y ahí estuvo, pero nuestra tarea de cirujano es ponerlo arriba de la mesa", detalló.

"El presidente que no negocia con el FMI es un paria internacional", dice Melconian.

Un "berenjenal" en el Gobierno

Melconian también aseguró que en la Argentina ha corrido "toda esa agua por bajo el puente", pero "doble comando nunca ha habido". "Ni en el peronismo del medio, los intendentes, La Cámpora; todo ese berenjenal en el Gobierno es un problema", afirmó.

"Cuando le decís a Martín Guzmán (ministro de Economía) que hay elecciones, se le tiene que decir: guarda pibe, todo el coucheo que aprendiste. Primero tiene que haber un horizonte y se les dice: corré que hay un chupetín a 100 metros. Ese es el mandamiento número uno de la política, pero por qué en vez de 100 metros no lo repartís ahora, es que no hay. Para repetir el 2012-2015 de la política tenés que tener con qué. Tiene que ver qué ponemos de horizonte en un escenario donde la inflación y el desempleo suben y la pobreza es un despelote. El marco general es berretalandia", indicó. Especificó que, de la misma manera que tenemos un signo de interrogación en el desenlace final, se tiene que señalar las cosas que ya pasaron.

En esta perspectiva, indicó, está el acuerdo con el FMI. "La demanda Argentina al Fondo es que nos rologrees todo y no nos rompas las pelotas: esa es la demanda al Fondo y con nada. El Fondo dice: ¿sabés qué pasa nene? es que si mínimamente no tenés un ancla acá, otra vez me voy a meter. El Fondo no sabe cómo disciplinar a Jaimito porque está en manos de Jaimito, más la política, más Joe Biden, más el tesoro americano", pronosticó Melconian.

"Toda la política que hay acá atrás del 2001 y 2018 es una cosa jabonosa. No es que Guzmán estaba ya sentado a lo Milton Friedman diciendo ¿qué necesitan muchachos, otro plan picapiedras? No era eso. Este comentario que hace la vicepresidente es hablando de algo que ya era jabonoso. Una vez más se va a imponer la realidad que arranca con el corto. En el verano va a haber que chequear inflación, dólar, piso, recontrapiso. Ya sabemos que continúa la inflación, el nivel de actividad que, ineludiblemente, va a tener techo. El ajuste macro, ver qué va a ocurrir si se quiera o no; a mayor represión, mayor resorte después", amplió.

Para el economista una buena sería en un mundo donde "no picamos de los bombones de las tasa cero y por lo menos picamos de los bombones de la soja". "Bienvenidos los nuevos precios internacionales para fluidizar un poquitito la importación y que no encuentre techos rápidos en el desabastecimiento y el nivel de actividad", indicó.

El exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri, indicó que "parte del derrumbe de la tasa de inversión no es solo en la pandemia", sino que en la Argentina siempre estuvo. "Es la revalidación estructural de que el sesgo implícito de esta administración es del tercer período de los Kirchner de los años 2000. No hay condiciones objetivas para repetir esa cuestión, es una vez en 200 años. Ni soja ni reservas ni la previa noventista de un país capitalizado y estabilizado", afirmó.

Alberto, un "proxy president" en "berretalandia".

"Chanchito con casa de paja"

"La historia no es de este Gobierno, pero te vino en vendaval y al chanchito que hizo la casa de paja se le voló por el aire y apareció el dilema de la macroeconomía. Esta gente creyó que se podía emitir sin consecuencias y los resultados fueron muy magros, reales", relató.

Según explicó, hay algo que es letal para el que hace política y es lo que se llama estado de ánimo, falta de horizonte e incertidumbre. "Lo que mide la gente en términos de empleo, inflación y nivel de actividad. Ese es un resumen de un año de mandato que termina. Hay un marco en 2021 pesado, con inflación al alza, con el empleo que no crece y una pobreza que es difícil de rebatir se hace difícil para el corazón de la política. Es un quedate tranquilo que estamos mal, pero vamos bien", dijo.

"La visión es que viene la vacuna y se consolida el rebote. El dólar está ok; en el mientras tanto estaban con esas oscuras decisiones de pinza de vendo al Contado Con Liqui (CCL), en el negro y bajo la brecha. Es decir, tenemos reservas que no tenemos, un superávit comercial que no se liquida y no tenemos pago de la deuda. La reserva va a volver a crecer y estamos en un acuerdo con el Fondo", agregó.

El Presupuesto 2021, indicó, remata la visión oficial, pero esta es la parte política del ministro Guzmán, porque es "sin ajuste".

"Hemos aprendido con el señor Joseph Stiglitz las medidas contracíclicas que, cuando hay recesión se expande, todo muy influido de lo que pasa en el mundo normal y estable, donde todo continúa con el impulso fiscal, pero estamos en medio de la pandemia. Siga tirando plata que es una lógica internacional cuando la tasa vale cero o cuando te prestan al 2% anual y tenés fondos de pensión. Eso le da genuinidad al impulso fiscal y era la fantasía en la que andaba el Ministro y el Gobierno", enfatizó.

Por último, observó que la confirmación de que hay un doble o único comando "es este conflicto de Presidente - Vicepresidente" que tiene más de un año y que era una pregunta abierta en la Argentina. "Hay un continuará de la sostenibilidad de berratalandia y del desenlace del proxy president", concluyó Melconian.