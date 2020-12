Dólar blue, en el centro de las miradas: ¿por qué sube a fin de año y a cuánto puede llegar?

El billete que se negocia en cuevas y en el mercado informal alcanzó el nivel más alto en un período de seis semanas. ¿Seguirá la tendencia alcista?

La última semana del año arrancó con turbulencias en el mercado del dólar blue, con lo que se renueva la incertidumbre que la invadió la City antes de Navidad.

El blue tuvo este lunes una suba de 5 pesos respecto del miércoles, el quinto aumento consecutivo, y escaló a $164. Con esta nueva marca, el billete que se negocia en cuevas y en el mercado informal alcanzó el nivel más alto en un período de seis semanas.

Si bien el blue a $164 todavía se encuentra -todavía- lejos de los $195 "históricos" y alarmantes marcó el 23 de octubre, la tendencia actual enciende luces de alerta. Es que en los últimos dos días hábiles el paralelo se disparó nada menos que 12 pesos.

¿Por qué se dispara el blue?

Tal como ocurrió con la anterior, la actual es una semana corta, lo que -según aclaran desde la City- acelera el ritmo de las operaciones, que se concentran en pocos días. Sin embargo, las fuentes afirman que también resulta evidente que muchos no quieren terminar el año con pesos en las manos y buscan resguardo en un blue que venía teniendo un precio atractivo.

Por otra parte, los "cueveros" refieren al "efecto aguinaldo" como uno de los grandes responsables del abrupto despertar del dólar blue.

"Las empresas tuvieron una fuerte necesidad de pesos a principios de mes. Ahora, esa plata llegó a la gente y el que está con el aguinaldo en el bolsillo, mucha gente, está yendo a comprar billetes", comentó un operador de la City el miércoles, en plena disparada de la cotización paralela.

La fuente, que destacó el intenso movimiento de billetes, agregó: "Hace una semana no había nadie queriendo comprar. Pero hoy, con los pesos en la mano, el particular se va al dólar. No queda otra".

Y en el mercado también advierten que muchos comerciantes que, a pesar de la deprimida actividad que acompaña a estas fiestas, lograron embolsar pesos, enseguida buscan dolarizarse.

Con anticipación, algunos analistas ya habían advertido que podrían producirse tensiones sobre el tipo de cambio a fin de diciembre debido al pago del medio aguinaldo. La idea de que esta suma adicional de pesos iba a terminar en el mercado del dólar fue respaldada, por ejemplo, por el empresario Miguel Blanco, director de IDEA.

"Hay una amenaza muy grande en diciembre, porque van a emitir fuerte para el pago de los aguinaldos, y todo eso será pesos en la calle que presionarán sobre el dólar", predijo Blanco a iProfesional a fines de noviembre.

En concordancia, Claudio García, de PR Corredores de Cambio, especuló: "Este año mucha gente no se va a ir de vacaciones, puede llegar a haber un excedente de pesos por el lado del aguinaldo, así que probablemente haya demanda por el lado del paralelo".

Otros operadores del mercado también habían comentado a iProfesional la posibilidad de que "después de mediados de mes empiece a haber un poco más de interés en el blue".

Por otra parte, en lo que todos parecen coincidir en es que la mega emisión de pesos de que realizó el Banco Central tendría un severo coletazo sobre el dólar durante el verano.

De hecho, en cuanto a lo que depara el futuro inmediato, el ánimo de la City indica que el dólar blue terminó su siesta y ahora seguirá un camino de subas.

"Enero también va a ser un mes de demanda. No creo que aparezca una oferta que lleve el precio por debajo de los $150", señaló el operador.

Dólar blue: ¿volverá a acercarse a los $200?

La estabilidad en el tipo de cambio de las últimas semanas es "claramente temporal" y en la medida que no se resuelvan los problemas económicos de fondo, "más temprano que tarde" la cotización de dólar paralelo o blue "va a pasar la barrera de los 200 pesos", pronosticó el economista Esteban Domecq.

El director de la consultora Invecq sostuvo que hay "dos escenarios" en materia de inflación para 2021, determinados por lo que ocurra en el frente cambiario, por lo que previó un entre un 45% y un 50% en un "escenario optimista" y señaló que el pesimista "es difícil de modelar", por lo que prefirió no dar porcentajes al respecto.

"Estamos en un período de estabilización cambiaria claramente temporal", aseguró en declaraciones radiales, al tiempo que advirtió que más allá de cuestiones coyunturales "la suba del dólar tiene que ver con un problema macro, en una economía inflacionaria".

En ese sentido, señaló que las variaciones de la cotización se dan en el marco de una "irregularidad en la que se exagera muchísimo tanto en las alzas como en las bajas, pero siempre en con una tendencia ascendente". "En la medida que no se resuelvan los problemas de fondo, la tendencia va a ser siempre al alza y más tarde o más temprano el dólar va a pasar la barrera de los 200 pesos. Yo diría más temprano que tarde", auguró.

Para Domecq, los últimos días, en los que el Banco Central pasó de una posición vendedora a compradora y las reservas internacionales abandonaron su declinación, "se dan en un marco en el que se están frenando las importaciones" y si bien "una brecha (entre las cotizaciones del dólar) del 70% es mejor que una del 120%, sigue siendo una brecha importante".

El economista atribuyó esas diferencias entre blue, MEP, contado con liquidación y oficial a "este esquema de desdoblamiento múltiple que se impuso el año pasado, por el cual nadie sabe cuánto vale el dólar".

De todos modos, advirtió que el aumento de las reservas "se da en cuentagotas" y que no ve "a pesar de estos días positivos, que se esté iniciando un proceso de acumulación de reservas sostenible".

El dólar blue a $200 "más pronto que tarde" vuelve a estar en el horizonte.

Dólar oficial 2021: qué prevén las consultoras

En un contexto local y global de mucha incertidumbre, hacer un pronóstico resulta difícil, tanto para el Gobierno como para los analistas privados.

Sin embargo, así como el Palacio de Hacienda envió en el presupuesto las proyecciones para los próximos tres años, las consultoras y bancos hicieron las suyas ya que los agentes económicos necesitan tener un "escenario base" para actuar en 2021, aunque la evolución de la economía argentina esté muy atada al set de medidas que adopte el Gobierno en el año electoral, más allá de la evolución de la pandemia a nivel global.

En cuanto a la carrera del dólar para fines de 2021, en el último informe de Forecast Economics, las proyecciones fueron las siguientes:

Abeceb: $115,8

Analytica: $124,6

Banco Galicia: $121

Banco Supervielle: $131

BancTrust: $138

Barclays Argentina: $146

BBVA Argentina: $126,5

BNP Paribas: $120

C&T Asesores: $109,8

Citigroup: $140

D.Econosignal: $128,8

Eco Go: $143,5

Ecolatina: $136,7

Econométrica: $138,6

Econviews y EIU: $133,8

Empiria: $143,2.

FIEL: $149

Fitch Ratings: $130,5

Fitch Solutions: $115,3

Fundación Capital y Goldman Sachs: $125

HSBC e Invecq Consulting: $140

Itaú Unibanco: $127

JP Morgan: $145

LCG: $131,8

MAP: $128,9

Moody’s Analytics: $121

OJF & Asociados: $160,9

Oxford Economics: $113,3

Quantum Finanzas: $158

S&P Global: $125

Santander: $123,2

Scotiabank: $106,1

Seido: $107,5

Societé Générale: $125,8

Torino Capital: $123,7

UBS: $125

Cabe recordar que el Gobierno pronosticó en el Presupuesto que el dólar terminaría a fin de este año año en $ 81,4 en el mercado oficial (sin el impuesto PAIS ni la retención de Ganancias, nivel que ya superó ampliamente); $ 102,4 en diciembre de 2021; $ 123,8 un año después y $ 145,4 en 2023.

La emisión monetaria, combustible para el dólar

Luego de reconocer que "se terminó de hacer el ajuste externo y la cuenta corriente ya es superavitaria", alertó sobre el déficit fiscal, "que este año va a ser el más abultado en 60 años y se financia en un 100% con emisión monetaria". "La incógnita es qué pasara el año que viene.

Si siguen usando mucho la maquinita, eso esta economía no lo resiste", aseguró, al tiempo que alertó sobre las consecuencias que eso podría tener en la inflación. Al respecto, Domecq dijo que en 2020 "tuvimos una inflación con barbijo, reprimida, y a pesar de eso muy alta" y manifestó su preocupación por la "mezcla" entre "una inconsistencia económica y las necesidades políticas de un año electoral, en el marco de una coalición política compleja".

Para 2021, Domecq trazó "dos escenarios en materia de inflación, dependiendo de lo que se logre en el frente cambiario".

"El escenario optimista es del 45 al 50 por ciento", señaló, al tiempo que precisó que "con congelamiento de tarifas y salarios nominales a la baja, vamos a terminar 2020 con 37%, pero con precios que corren al 15% y otros al 50%, 60% o más", razón por la que "cuando se corrijan los precios relativos van a aparecer muchos aumentos que hoy están debajo de la alfombra".

Domecq reconoció que "la visión pesimista es muy difícil de modelar, porque no podemos saber cuánto de este exceso de pesos se va a desarmar ni cuánto va a caer la demanda de dinero", por lo que "sería muy imprudente decir un número, no tiene sentido".

"Lo que va a importar -finalizó- es cómo volantean esta colisión que empezó en septiembre".

El dólar oficial, también al alza

En la jornada, aprovechando el ingreso de divisas por parte de exportadores, el Banco Central continuó acumulando reservas y sumó alrededor de u$s 50 millones, indicaron fuentes del mercado.

En lo que va de diciembre, y cuando sólo restan dos días hábiles para terminar el mes, el Central logró recuperar reservas por más de u$s 600 millones.

El dólar ahorro, según las publicaciones del Banco Central, cotizó a $82,99 comprador y $89,24 vendedor, con lo que si se agrega la carga impositiva trepó a $147,24, lo que significó un avance de 52 centavos respecto del valor registrado antes de la celebración de Navidad.

Solo pueden comprarse u$s200 por mes y, según el último informe del Banco Central, durante noviembre cayó fuerte la cantidad de quienes adquirieron divisas para ahorro.

Gustavo Quintana, de PR Operaciones de Cambio, dijo que este lunes se dio un "desarrollo muy pesado de la rueda mayorista del dólar, con pocas operaciones en las primeras dos horas del día".

Las primeras posturas de venta en el segmento mayorista del dólar indicaron niveles de 83,91 pesos por unidad, unos 55 centavos arriba del cierre del miércoles pasado.

En el mercado mayorista, la divisa cerró a $83,90 por unidad, 54 centavos arriba del cierre del miércoles pasado y el volumen de negocios llegó en el segmento de contado a u$s 258,7 millones, en futuros MAE u$s 81,4 millones y en Rofex poco más de u$s 1.100 millones.

"Los precios se mantuvieron cristalizados dentro del rango propuesto por la regulación oficial, con mínima variación durante todo el día", dijo Quintana.

En el sector financiero, el dólar Contado con Liquidación avanzó 0,9%, a $141,69, lo cual dejó una diferencia del 68,9% con el oficial mayorista.

En tanto que el dólar MEP o Bolsa aumentó 0,5%, a $140,99, dejando un spread del 68%.