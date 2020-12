Números rojos para las pymes: cuánto cayó la producción industrial en noviembre, según CAME

La falta de insumos volvió a ser un factor determinante, especialmente entre las empresas más chicas, que fueron más relegadas en las entregas

La producción manufacturera de las empresas chicas y medianas cayó 3,5% interanual en noviembre, y el 63% de las industrias tuvo problemas de abastecimiento, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según la entidad, la falta de insumos volvió a ser un factor determinante, especialmente entre las empresas más chicas, que fueron más relegadas en las entregas.

Así, el Indice de Producción Industrial Pyme que elabora CAME alcanzó un valor de 77,2 en noviembre y en once meses de 2020, la industria pyme acumuló una baja del 16,4%.

El informe reveló que, en noviembre, hubo cuatro sectores con subas anuales en sus niveles de producción: Productos de caucho y plástico (+2,7%, con cinco meses consecutivos en alza); Productos químicos (+7,5%); Material de transporte (12,2%) y Maderas y muebles (+1,8%).

Por su parte, Calzado y marroquinería continuó siendo el rubro con mayor caída interanual (-16,3%): para CAME, este sector no repunta porque "para el calzado formal de hombres y el escolar no hay demanda y no hubo en casi todo el año. Como en el resto de los sectores, complicó a la producción la falta de cuero y de otras materias primas".

En noviembre, los niveles de rentabilidad fueron positivos para el 44,3% de las empresas, los mismos valores de octubre; para el 34% fue nulo y para el 16% negativo, reduciéndose así la proporción de empresas con rentabilidad negativa frente a octubre, puntualizó el reporte.

Y añadió que sobre las expectativas, cayó de 11,8% a 9,5% la proporción de empresas que espera que la producción continúe bajando en los próximos seis meses, mientras que subió de 27,8% a 30,8% las que esperan aumentos.

Los datos surgieron de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias pymes de todo el país.

Pymes: los desafíos tecnológicos que enfrentarán en 2021

Luego de un año 2020 signado por la pandemia del coronavirus, el 2021 presenta una serie de desafíos para las pymes en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), según pronostica en la siguiente entrevista de iProfesional Carlos Lizarralde, socio fundador de 7Puentes, una consultora argentina especializada en "machine learning", "web data extraction", "data science" e inteligente artificial desde hace más de 10 años.

Sus principales clientes en la Argentina, América latina y los Estados Unidos, son Equifax, Lexis Nexis, Rappi, Diners Club, Intel, Mercado Libre, Personal Play, Snapcar, Integrity, BCI Chile, Danone y Turner.

Ingeniero en sistemas (UBA), Lizarralde es cofundador de 7Puentes y cuenta con una vasta experiencia en la industria. De fuerte compromiso social, es uno de los fundadores de Proyecto Nahual.

-¿Qué cambios tuvieron en 2020?

-Desde el punto de vista de la organización, al ser 7Puentes una empresa de IT acostumbrada a trabajar en forma remota con nuestros clientes, la transición fue bastante directa, solo tuvimos que realizar algunas compras de insumos colectivos que había en la oficina y que ahora se iban a necesitar en forma individual, por ejemplo se mejoraron los auriculares y otros dispositivos necesarios para un trabajo 100% remoto.

En lo que se refiere a la operatoria con los clientes para 7Puentes, que exporta servicios al exterior, la actividad se mantuvo estable. Y aunque no podemos negar el efecto negativo de la devaluación, que hizo perder competitividad en cuanto a adquisición de talento y rentabilidad, pudimos adaptarnos bien a la situación, reorganizando ciertos procesos y dinámicas de trabajo.

-¿Cómo fue el impacto de la pandemia en sus proyectos?

-El mercado se vio fuertemente impactado. Los primeros efectos fueron en el plano económico, ya que se demoró la cadena de pagos de gran mayoría de nuestros clientes.

Luego aparecieron otros cambios más orientados al negocio, ya que muchos de nuestros clientes pensaron estrategias de pivoting que tuvieran en cuenta la cuarentena para poder seguir operando y cumpliendo con sus objetivos de negocio. Esto hizo que algunos proyectos se congelaran, o que luego de unas semanas aparecieran nuevos proyectos con mayor relación con la situación actual, por ejemplo muchos ecommerce migraron sus esfuerzos de vender electrónica a vender consumos comestibles, de farmacia, etc.

Asimismo, los viajes fueron suspendidos, aunque las reuniones con clientes se pudieron realizar de manera virtual. La falta del cara a cara dificulta la posibilidad de concretar ciertos temas clave, y la toma de decisiones del lado del cliente se demoró, como consecuencia de la virtualidad. Teníamos previstos desarrollos en ciertas industrias, como Oil & Gas, pero fue una de las industrias más afectadas.

Carlos Lizarralde: "El sector de software argentino es un generador real y significativo de exportaciones de servicios".

-¿Qué iniciativas tuvieron lugar en medio de la pandemia? ¿Quedaron algunas pendientes para 2021?

-Durante la pandemia se puso mucho foco en la parte comercial, para renovar la oferta de cara a 2021 y lograr, así, transformar a 7Puentes en una empresa regional. También estamos trabajando en muchas iniciativas por parte del área de recursos humanos.

-¿Cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para estos cambios?

-Seguimos usando las mismas herramientas que ya veníamos utilizando previo a la pandemia: las videollamadas, el Slack, entre otras. Hicimos un mejor y más eficiente uso de las tecnologías ya utilizadas en la compañía.

-¿Cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-Desde nuestra perspectiva, el sector de software argentino es un generador real y significativo de exportaciones de servicios, y una fuente genuina de empleos formales con muchas posibilidades de desarrollo profesional y personal. Nuestro país, como mercado exportador, se debe poner nuevamente en valor. Creemos que el avance de la transformación digital es la que generará una mayor demanda de servicios. Respecto de leyes como la LEC (ley de economía del conocimiento) o la de Teletrabajo, creemos que son pasos muy importantes y positivos.

La inversión tecnológica en el sector de la salud cobró relevancia en 2020 por la pandemia del coronavirus.

Modernización tecnológica del Estado

-¿Cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-La integración es un pendiente. Hay mucho por re transformar: aplicar lo que ya existe e integrar para beneficio de las organizaciones. El Estado debería modernizarse más para poder acompañar a las empresas privadas, tanto desde lo impositivo como desde la producción de nuevos servicios. Aprovechar la tecnología para sectores, como salud, educación y energía, sería una gran oportunidad.

-¿Cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021 en el sector donde se desempeña su organización?

-Considero que habrá una tendencia a la fusión de empresas y la aparición de nuevos jugadores, tanto en el mercado local como regional y acá las Pymes tendrán que ver cómo adaptarse. El sector va a crecer ya que las organizaciones se van a tener que transformar digitalmente, por esto es por lo que el desafío está en el crecimiento de las Pymes en nuestro sector.