Más empresas abandonan sus oficinas y se dispara la vacancia: ¿se derrumba el negocio?

Con la extensión de las medidas por la pandemia, cada día más empresas dejan de alquilar oficinas. La vacancia ya superó el 11% y sigue creciendo

Con la nueva suba de casos de Covid-19 en la Argentina no son pocos los sectores de la economía que se está agarrando la cabeza. Uno de ellos son los desarrolladores y propietarios de oficinas, pues la vacancia de las mismas no para de crecer, ubicándose por encima del 10%, como hacía mucho tiempo no pasaba.

"La vacancia promedio para oficinas Clase A+/A tuvo un gran salto: pasó de valores cercanos al 6.8% a 10.2% en el cierre del tercer cuatrimestre de 2020, alcanzando el máximo histórico de los últimos 10 años", describe Matías Celasco Correa, Economista Research Manager de CBRE.

Para darle una mayor perspectiva al dato, si el mercado tiene alrededor de 2,4 millones de metros cuadrados de oficinas premium, este salto de la vacancia representa un impacto de 82 mil metros cuadrados liberados tan solo en 2020. "Estos, sumados a los metros disponibles anteriormente, dejan alrededor de 245 mil metros libres. Sin duda alguna, la pandemia y la prolongada cuarentena impactaron fuertemente en el mercado", agrega Celasco Correa.

Incluso, la firma L. J. Ramos indica que la vacancia de las oficinas Clase A ya está en 11,3%, y se estima que sigua subiendo a medida que los inquilinos liberen los espacios que hasta acá ocupaban.

Microcentro, Catalinas, Libertador y el corredor de Panamericana, los lugares más afectados por la vacancia.

A esto se añade la incertidumbre de esta nueva segunda ola que empieza a asomar. "Si bien, como en toda la economía argentina, en general, se espera un rebote técnico, los nuevos datos del Covid-19 sumado a las decisiones de potenciales cierres de la economía por parte del gobierno, hacen que el panorama no sea fácil de prever", señala el representante de CBRE.

Para Leandro Molina, director comercial de Zonaprop en Argentina y Uruguay, el paranorama 2021 "dependerá de la evolución de la pandemia y de las restricciones que puedan ir de la mano de la misma, ya que se trata de factores que afectan directamente la economía y la posibilidad de trasladarse o no al trabajo. Claramente, se trata de una coyuntura que impulsó el teletrabajo y, por tanto, muchas empresas han modificado su esquema de ocupación".

"Si abrimos el espectro a todo el sector del Real Estate, creo que las mejores oportunidades van a estar dadas por los bajos valores de construcción medidos en dólares, sobre todo si se da una nueva corrida sobre los tipos de cambio de mercado y el paralelo", indica Celasco Correa.

Al dólar oficial

Un punto importante a destacar es lo que los expertos del sector llaman el "efecto renta" que perciben los propietarios, y cómo éste se comporta como un freno a la suba de precios de los alquileres, que en todos los casos estuvo por debajo de la inflación. Esto se percibe en las zonas tradicionales como particularmente en Microcentro, Libertador GBA y el corredor Panamericana.

"Este efecto deriva del gap que tenemos entre el dólar oficial, sobre el que se percibe la renta de las oficinas, y los dólares de mercado (MEP/CCL), sobre los que se vende la propiedad. Este efecto comprime en gran manera la rentabilidad percibida. Por lo tanto, si bien hay negociaciones con marcados descuento en precios, este efecto también ayuda a marcar el piso de la caída en precios", sostiene el ejecutivo de CBRE.

Los coworkings esperan vivir un repunte este 2021.

En materia de coworkings, esto también sucede. "Hemos mantenido el precio de las oficinas con actualizaciones que fueron siempre por debajo del índice inflacionario y en moneda local. Nuestra misión es facilitar la vuelta a la oficina en un contexto económico duro para la mayoría de las empresas y emprendedores, acompañándolos con los mejores servicios y a un precio accesible", dice Tamara Giménez, CEO de Teamworks.

A su vez, desde esta empresa consideran que los coworkings repuntarán en 2021, sobre todo ligado a la idea de la necesidad de salir de casa para trabajar en busca de un poco de la normalidad perdida.

"No es lo mismo trabajar algunos días a la semana en casa que hacerlo todos los días. Es clave para concretar nuestros proyectos contar con un lugar físico que nos sirva de base para nuestro negocio, que nos ordene, que nos permita concentrarnos, conectar con otros, ser más productivos. Esta es la conclusión a la que arribaron los emprendedores y empresas que forman parte de nuestra comunidad", concluye Giménez.