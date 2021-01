La explicación de por qué continúa el paro: la Sociedad Rural renovó sus cuestionamientos a la política del Gobierno

El titular de la SRA, Daniel Pelegrina, aseguró que los productores están "muy enojados" y que muchos presionan para que el paro siga después del miércoles

Mientras sigue el paro dispuesto por la Mesa de Enlace que conforman las entidades del agro, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, renovó sus cuestionamientos a la política del Gobierno para el sector y advirtió sobre la posibilidad de que se extienda la medida de fuerza de los productores.

"Todas estas medidas no tienen racionalidad económica, porque se puede explicar en todos lados que están mal. Y la historia reciente nos ha probado el fracaso. No se entiende con racionalidad económica, entonces hay que mirarlo con una óptica política que es lejos de lo que queremos estar pero lamentablemente es eso", dijo Pelegrina sobre el cierre a las exportaciones.

Apertura parcial

Ayer el Gobierno informó una apertura parcial y permitió la exportación de 30.000 toneladas de granos al día. Para el dirigente rural es "volver a más intervención, los cupos, cartelización y todo esto ya se probó que trae más corrupción".

Respecto de la posibilidad de extender el cese de comercialización de gramos más allá de este miércoles, último día de la medida de fuerza anunciada la semana pasada, dijo que está siendo evaluado por los productores y las organizaciones.

"El paro está firme, estamos logrando lo que queremos que es exponer el tema, las razones de esta mala medida y hay un alto acatamiento así que definitivamente estamos bien. Y hasta el miércoles seguimos firmes y nos estamos reuniendo permanentemente para evaluar la posibilidad de que continúe o que se termine allí", agregó el dirigente en declaraciones a Radio Mitre.

Pelegrina advirtió que continuar con las medidas de fuerza "depende de muchos factores. Nosotros estamos escuchando permanentemente a nuestra gente, a los productores. Hay una presión grande -están muy enojados- para que esto continúe".

Medida insuficiente

Ayer, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), ratificó que las medidas en contra de la intervención continuarán pese a haberse eliminado las restricciones.

Asimismo explicó que el cambio del Gobierno habilita la exportación de 30 mil toneladas por día e insistió en que ese monto aún no es suficiente. "Significa un buque chico por día, es una medida escasa, la vamos a analizar desde cada entidad y después en conjunto para decidir los pasos a seguir", aclaró en diálogo con el canal de noticias TN.

Achetoni explicó también que con esta modificación "hasta marzo se podrían vender un millón y medio de toneladas y estarían sobrando 7 millones de toneladas, incluso garantizando el consumo interno".

"Hay 10 millones de toneladas y se necesitan un millón y medio para consumo interno. El abastecimiento es lo primero que tiene que estar garantizado, pero por eso no tiene que cerrarse la exportación", agregó en declaraciones a AM 750 y El Destape Radio.

Por último, indicó que si el objetivo del Gobierno es hacer caer el precio del maíz, no lo logrará con esta medida transitoria: "Y si se dilata en el tiempo nos preocupa porque podrían tomar medidas similares en la carne, se estaría perdiendo la potencialidad exportable. Brasil ya está buscando otros mercados para comprar trigo y maíz por la falta de seriedad de la Argentina".

En la misma línea se expresó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), al afirmar que como la resolución para reestablecer la apertura de mercados salió tras la medianoche, el paro se mantiene.

Representantes de la Mesa de Enlace aseguraron que el paro del campo continúa

"El problema acá no es solo el tonelaje, sino la idiosincrasia intervencionista, esto es lo que pensamos que no funciona y no hace bien al mercado. Toda esta voluntad de intervención no la aceptamos porque la historia muestra que nos lleva a un sistema de corrupción. El espíritu de la medida es intervenir y controlar el mercado", dijo Chemes en una entrevista radial.

Elvio Liucirica, vicepresidente de CONINAGRO, dijo el lunes por Radio Con vos: "Hoy por hoy lo que estamos rechazando en el conjunto de la mesa de enlace y el sector es la intervención en los mercados. Repetir viejas experiencias que ya vivimos y no dieron buenos resultados. Esta es la razón de por qué la mesa de enlace hizo este cese de comercialización".

"CONINAGRO no adhirió porque entendíamos que en este momento era oportuno, pero rechazamos las medidas intervencionistas. Para esto hay medidas anticíclicas, mercados alternos, donde los productores aseguramos un precio de venta y el consumo uno de compra", añadió.

Por su parte, Antonio Aracre, empresario de Syngenta afirmó que el paro "es una instancia triste para el sector".

"El agro es la actividad más importante de la Argentina, y si bien es lógico que haya disputas entre los gobiernos y los productores, también lo lógico es que se busquen mecanismos de resolución de conflicto que no lleguen a un grado de confrontación", afirmó el empresario y consideró que hay que impulsar la "integración vertical hacia atrás".

"El Gobierno da señales que a largo plazo no son buenas. Para aquel que está invirtiendo es algo que le produce temor. El Gobierno podría hacer otras cosas como modificar la tasa de IVA de los alimentos provenientes del maíz y de esa manera ponerlos más competitivos", sugirió.