Elon Musk dijo una sola palabra y disparó el valor del bitcoin en una hora

El multimillonario empresario, y fundador de Tesla, dio una señal apenas perceptible cuando cambió la descripción breve de su cuenta en Twitter

La biografía de Twitter del empresario mutimillonario Elon Musk, CEO de Tesla Inc., ahora mismo solo incluye una palabra, y es "#bitcoin" con la que pareció mostrar su apoyo a la criptomoneda.

El efecto fue inmediato y en solo una hora el valor de un bitcoin se disparó u$s5.000 hasta los u$s37.000.

La descripción va acompañada del último tuit de Musk, en el que puede leerse: "In retrospect, it was inevitable" (En retrospectiva, era inevitable). No queda del todo claro si la persona más rica del mundo se refiere a un cambio en su biografía de Twitter o a otro evento.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

El CEO de Tesla envió el jueves un tuit con una imagen de un perro que se interpretó como una muestra de apoyo a la criptomoneda que nació como una broma, Dogecoin, y que se disparó más de un 800 %.

Ahora, Bitcoin está eclipsando las ganancias de Dogecoin, que se dispararon un 18,29 % al cierre de esta edición hasta los 37.760,88 dólares. Ethereum cotizaba un 6,2 % al alza en los 1.357,97 dólares.

Con una sola palabra, Elon Musk hizo disparar Bitcoin u$s5.000 en una hora

Por qué es importante

Los miembros de la comunidad de criptomonedas llevan mucho tiempo especulando sobre la postura de Musk acerca de Bitcoin. Aunque el CEO de Tesla ha promocionado a menudo Dogecoin, probablemente a modo de broma, no ha sido tan franco en lo que se refiere a Bitcoin.

En un tuit que publicó a principios de este mes, Musk sugería que no le importaría que le pagaran en Bitcoin.

Musk ya había hecho subir las acciones del desarrollador polaco CD Projekt, duramente golpeadas a fines de 2020 luego del decepcionante lanzamiento del juego Cyberpunk 2077.

Las acciones de CD Projekt, que tiene un valor de u$s9.870 millones, saltaron hasta un 19% este jueves, lo que llevó su alza en lo que va de la semana a más de un 50%, luego de la actualización de su producto insignia.

El motivo fue un mensaje de Musk, quien escribió a sus 43 millones de seguidores en Twitter: "La estética de Cyberpunk es increíble, por cierto".

Esta declaración pública de Elon Musk a favor de Bitcoin se produce en medio del short squeeze que impulsaron los inversores minoristas de la comunidad r/WallStreetBets de Reddit.

En un tuit que publicó a principios de este mes, Musk sugería que no le importaría que le pagaran en Bitcoin

Todo el mundo sabe ya lo poco que le gustan al empresario multimillonario los vendedores en corto, pero ha intensificado sus críticas en medio de toda la polémica.

A principios de esta semana, Anthony Scaramucci de SkyBridge Capital, dijo que el short squeeze de acciones como las de GameStop Corp. acabará siendo beneficioso para Bitcoin.

Según Scaramucci, el repunte de GameStop no es más que una señal de las finanzas descentralizadas y la democratización del negocio de la gestión del dinero.