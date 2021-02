Los Simpson también predijeron la vacunación VIP: cuál es el capítulo

Fanáticos del popular dibujo animado encontraron y destacaron similitudes entre una escena de la serie y lo sucedido en el Hospital Posadas

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un fragmento de Los Simpsons que según destacan distintos usuarios en las redes sociales podría emular el escándalo que se desató esta última semana en la Argentina relacionado con los vacunados VIP .

Un pueblo que aguarda en la fila del hospital local, un magnate que avasalla a quienes tienen su turno y accede a toda la medicación que debía ser repartida gracias a la complicidad del poder político.

En las redes vincularon el relato con lo sucedido en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas, y las vacunas contra el coronavirus que fueron aplicadas a funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y personas cercanas al gobierno y al ex ministro de Salud, Ginés González García. Sin embargo se trata de una escena de un episodio de la temporada 22. ¿Los Simpsons predijeron el escándalo por el vacunatorio VIP?

Los Simpson predijeron la vacunación VIP: cuál es el capítulo

En el fragmento que se hizo viral se ve al Señor Montgomery Burns, el hombre más poderoso de Springfield yendo al hospital de la ciudad acompañado de su asistente y secretario personal, Smithers.

Al llegar al sanatorio a bordo de su auto avanza sobre la larga fila de personas que aguardaban por acceder a una medicación contra el virus de la influenza. La gente tiene que hacerse a un lado para evitar ser atropellados por el dueño de la planta de energía nuclear.

"Sí, quiero 37 dosis de su jarabe contra la influenza, una para mí, otra para Smithers y el resto para mis perros", le solicita Burns al Alcalde Diamante y al personal médico. Diamante accede al pedido del empresario pese a las decenas de vecinos que aguardaban por su jarabe. "Denle lo que quiere, es el único que paga impuestos", justifica el alcalde.

Mientras tanto, el Doctor Hibbert lo interrumpe y con sentido común protesta: "Estas personas esperaron en fila y los perros no contraer la enfermedad". A lo que Burns responde que las mascotas lo verán tomar el jarabe y "querrán un poco".

Con jeringas en la mano, Smithers le sugiere "irse de aquí antes que la gente se enoje". Notando el malestar y la indignación popular, el dúo de la planta nuclear se sube al auto y emprende la huida pero antes arrollan las cajas que contenían el resto de la medicación destinada al pueblo de Springfield.

25 datos curiosos de los Simpson

Los Simpson es una de las series más vistas de todos los tiempos. De hecho, en Argentina Los Simpson se emite los fines de semana durante largas horas y el rating es elevado y sostenido.

La célebre serie creada por Matt Groening ya va por su trigésimosegunda temporada. En ocasión de sus 25 años, en la emisión de su vigésimoquinta temporada, en Today.com el experto en los Simpson Ray Richmond (autor de 'The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family') había recopilado 25 datos curiosos. Es probable que incluso los más fanáticos y expertos en los Simpson desconozcan muchos de estos datos.

Homero es el padre de la familia de los Simpson

Los Simpson es una de las series más vistas del mundo, que ha juntado fanáticos en todos los países. Los datos curiosos de la serie estadounidende los Simpson pueden ser de interés de los fanáticos, y de los no tan fanáticos quizá también.

1. Paul McCartney y su esposa Linda, quien falleció en el año 1998, aceptaron poner voz a sus personajes en el episodio de 1995. El título de este episodio de los Simpson fue "Lisa, la vegetariana". Allí, la pareja McCartney puso como condición que la hija mediana de Homero y Marge continuara con esta forma de alimentación a lo largo de la serie.

2. El profesor sustituto Mr. Bergstom del episodio de 1991 "El sustituto de Lisa" hablaba con la voz de Dustin Hoffman. Sin embargo, el actor decidió firmar su colaboración con la serie con el pseudónimo de Sam Etic.

3. El propio Matt Groening grabó con su boca el sonido que hace Maggie con su chupete.

Maggie es la menor de los Simpson

4. Groening sacó de su propia familia los nombres de Homero, Marge, Lisa, Maggie y Patty, que son los nombres de sus padres, hermanas y de su tía. Además, el apellido Simpson procede en realidad de la expresión "the son of a simp", que significa el hijo de un necio.

5. El episodio 1 de la temporada 9,"La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson", no fue emitido durante cinco años por las cadenas sindicadas en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

6. Matt Groening pensó que el amarillo era el color ideal para los personajes de los Simpson, dado que así llamaría la atención del espectador aficionado al zapping.

7. Dios y Jesús son los únicos personajes con cinco dedos en las manos que han aparecido en la serie. Todos los demás hombres, mujeres y niños que aparecen en los Simpson tienen cuatro dedos.

Los personajes de los Simpson tienen cuatro dedos

8. Conan O'Brien, un reconocido anfitrión y conductor de televisión estadounidense, fue guionista y productor de la serie entre 1991 y 1993.

9. Los seis actores de doblaje principales de la serie (Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Hank Azaria, Yeardley Smith y Harry Shearer) cobran 300.000 dólares por episodio. En 1989, cuando comenzara la serie los Simpson, cobraban 4.000 dólares por capítulo.

10. El nombre real del director Skinner es Armin Tamzarian y el verdadero nombre del vendedor de cómics es Jeff Albertson.

11. La serie ha creado establecimientos como la cafetería Java the Hut, el comedor social Helter Shelter, la pastelería The French Connection o la armería Bloodbath and Beyond

12. El sonido "D'oh!" que Homero emite cada vez que descubre que ha metido la pata es en realidad un homenaje al "Dooooh!" de Jimmy Finlayson en las películas de El Gordo y el Flaco

13. Danny Elfman, compositor habitual de las películas de Tim Burton, necesitó sólo dos días para componer, en 1989, la sintonía de la serie.

14. Matt Groening ambientó la serie en un pueblo llamado Springfield porque en Estados Unidos hay, literalmente, docenas de municipios con ese nombre, y de este modo no ubicaba la trama en ningún lugar concreto.

15. En un principio, Krusty el Payaso iba a ser la identidad secreta con la que Homero pretendía despertar la admiración de su hijo Bart. Sin embargo, la idea finalmente fue desechada y se lo pensó como un personaje aparte.

16. En 1998 la revista Time eligió a Bart Simpson como una de las "personas" más influyentes del siglo XX.

17. En 1997 hubo un concurso cuyo premio era una réplica exacta de la casa de los Simpson en el condado de Clark, en Nevada. El ganador podía elegir entre quedarse con la casa o recibir a cambio 75.000 dólares, y eligió el dinero, por lo que la casa fue desprovista de sus decorados simpsonianos antes de ser vendida.

18. Quienes hacen las voces de Homero y Marge en Francia, Phillipe Peythieu y Veronique Augereau, se casaron en la vida real en 2001 tras conocerse grabando la serie en 1989

19. Tras el asesinato del actor de doblaje Phil Hartman, la serie los Simpson retiró a todos los personajes doblados por él, incluyendo al carismático Troy McClure.

20. En el primer episodio de la tercera temporada, titulado "Papá está loco de atar", Michael Jackson puso su voz para un personaje que se hacía pasar por él en un manicomio.

21. Los Simpson es la serie de animación emitida en horario de prime-time más longeva en Estados Unidos. La tira que tenía este título antes de los Simpson era Los Picapiedra, que se emitió entre 1960 y 1966.

Los picapiedra eran la serie más vista en el prime-time hasta la llegada de Los Simpson

22. El segundo nombre de Milhouse Van Houten es Mussolini.

23. La venta de juguetes y figuras de Los Simpson es ilegal en Irán.

24. Con más de 600 estrellas invitadas, Los Simpson tiene un Récord Guinness como el show televisivo con más estrellas invitadas de la historia.

25. Si los personajes hubiesen envejecido en la serie al mismo ritmo que en la vida real, Homero tendría ahora 62 años, Marge, 61, Bart, 36, Lisa, 34 y Maggie, 26. En relación a su mascota, el Pequeño Ayudante de Santa Claus, tendría 196 años perrunos.

Un poco de la historia de Los Simpson

Los Simpson, que en inglés se conocen como The Simpsons, es una serie estadounidense de comedia, que se ha difundido en formato de animación. Creada por Matt Groening para la cadena Fox Broadcasting Company y emitida en varios países del mundo, Los Simpson es una sátira de la sociedad estadounidense. Los Simpson cuenta la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país, cuyos miembros son Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. Ellos viven en un pucbli ficticio conocido como Springfield, y la serie se dedica a mostrar la vida cotidiana de cada uno de ellos.

Además de los 5 integrantes, los Simpson tienen un perro y un gato

La familia de los Simpson fue pensada y desarrollada por Matt Groening y poco después debutó en una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks.2 La idea de Groening fue crear una familia disfuncional. Los nombres que usó el autor para cada uno de los Simpson fueron usados en honor a los miembros de su propia familia; de hecho, sustituyó su nombre por el de Bart Simpson.

Los cortos que se produjeron con la historia de los Simpson pasaron a formar parte de El show de Tracey Ullman el 19 de abril de 1987. Luego de haber emitido tres temporadas se decidió convertirlos en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia. Los Simpson constituyó un éxito de la cadena Fox y fue la primera serie de este canal en llegar a estar entre los 30 programas más vistos en la temporada 1992-1993 en Estados Unidos.

Desde el debut de los Simpsn el 17 de diciembre de 1989, se han emitido más de 600 episodios. De hecho, ya inicidó su trigésimosegunda temporada. En el final de la decimoctava temporada de los Simpson, el 20 de mayo de 2007 se emitió en los Estados Unidos el episodio 400: You Kent Always Say What You Want. En la mayoría del mundo los días 26 y 27 de julio de 2007 se estrenó los Simpson: la película, la cual recaudó cerca de 526 millones de dólares en todo el mundo.

Los Simpson es una serie que ganado numerosos premios desde su estreno como serie, incluyendo 33 premios Emmy, 32 premios Annie y un premio Peabody. La revista Time del 31 de diciembre de 1999 calificó a los Simpson como la mejor serie del siglo XX, y el 14 de enero de 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Los Simpson es una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración​ y el programa estadounidense de animación más largo. El gruñido de fastidio de Homer «D'oh!» ha sido incluido en el diccionario Oxford English Dictionary, mientras que la serie ha influido en muchas comedias de situación animadas para adultos.​

¿Cómo fue recibida los Simpson en sus primeras emisiones?

Los Simpson fue la primera serie de televisión de la cadena Fox en situarse en la lista de las 30 series mejor valoradas. El personaje de Bart Simpson fue el protagonista en la mayoría de los episodios de las tres primeras temporadas, mientras que en las posteriores la atención se centró en el personaje de Homero. En 1990, Bart, el primogénito de la familia los Simpson, se convirtió rápidamente en uno de los personajes de televisión más populares y surgió la denominada Bartmanía. También fue el personaje de la serie más utilizado en los productos sobre los Simpson, como las remeras, tazas, cuadernos, entre otros objetos.

Bart es uno de los personajes más conocidos de los Simpson

A comienzos de la década de los '90, se pusieron a la venta millones de remeras con su imagen. De hecho, se vendieron no menos de un millón de ellas en apenas unos días.​ Varias escuelas públicas de Estados Unidos prohibieron el uso de esas remeras de los Simpson porque consideraban a Bart un mal modelo, con frases como I'm Bart Simpson. Who the hell are you? (Soy Bart Simpson. ¿Quién demonios eres tú?) y Underachiever ('And proud of it, man!) (Con malas notas (¡Y orgulloso de ello, hombre!)). Los productos de los Simpson se vendieron bien y generaron 2 mil millones de dólares de beneficios durante los primeros catorce meses de ventas.​ Debido a su popularidad, Bart fue, por momentos, el miembro más promocionado de la familia de los Simpson en los anuncios de la serie, incluso para episodios en los que no era parte protagonista del argumento.

Debido al éxito de los Simpson, en el verano de 1990 la cadena Fox decidió cambiar el horario de emisión de la serie para trasladarlo a las 8 de la noche de los domingos y con el mismo horario en la noche de los jueves, donde competía con The Cosby Show en NBC, la serie de más audiencia en aquella época. A lo largo del verano, se publicaron varias noticias acerca de la supuesta rivalidad «Bill vs. Bart».​

El episodio de la segunda temporada Bart Gets An F (de 1990) fue el primer episodio de los Simpson emitido en el mismo horario que The Cosby Show y tuvo una baja cuota de pantalla, por detrás de The Cosby Show. La cuota se basa en el número de televisiones por hogar que tenían sintonizada la serie, pero Nielsen Media Research estimó que 33,6 millones de espectadores vieron el episodio, convirtiéndolo en la serie más vista por número de espectadores reales esa semana. En aquella época, fue el episodio más visto en la historia de Fox,​ y es todavía uno de los episodios con un raiting más alta en la historia de la serie.

Los Simpson ha sido elogiada por muchos críticos, siendo descrita como la serie más irreverente y sin arrepentimiento en emisión. En una crítica de 1990 sobre la serie, Ken Tucker, de la revista Entertainment Weekly, declaró: «[Son] la familia estadounidense más complicada, realizada como simples dibujos animados. Esta genial paradoja hizo que millones de personas abandonaran los tres principales programas de los domingos por la noche para concentrarse en Los Simpson». Tucker también describiría la serie como "un fenómeno cultural, un dibujo animado en prime time que resulta atractivo para toda la familia".