El Gobierno confirmó un nuevo bono de $8.500: ¿quiénes pueden acceder a este beneficio?

Se busca contener a un sector con alta tasa de pobreza y mayores niveles de desempleo, cuando la economía aún no recupera los niveles previos a la pandemia

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso, firmaron un convenio para colaborar en la implementación de Potenciar Inclusión Joven, un programa que impulsa proyectos productivos, laborales y comunitarios en los que que participen jóvenes de entre 18 a 29 años en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos deberán ser presentados por organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que tengan congruencia con los objetivos del programa y, en caso de ser aprobados, recibirán un incentivo económico de $8.500 al mes para cada participante del proyecto.

Los proyectos tendrán una financiación de hasta 12 meses de duración y, en ésta primera etapa, el objetivo del programa es alcanzar a 100 mil jóvenes de todo el país.

"Los jóvenes son el motor para poner a la Argentina de pie. Necesitamos de su compromiso para dar lo mejor ya que nadie se salva solo, sino con un Estado presente que acompaña y genera las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los sueños puedan ser cumplidos", expresó Raverta.

Potenciar Inclusión Joven es un programa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social, que será el responsable del otorgamiento, administración y gestión de las prestaciones, en tanto que la Anses realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y la puesta al pago.

Esta iniciativa se suma al paquete de becas y bonos sociales focalizado en 300.000 jóvenes de bajos ingresos, que surge tras la finalización del IFE.

Alta tasa de probreza y mayores niveles de desempleo

Las autoridades buscan contener así a un sector con tasas de pobreza superiores al 40% y los mayores niveles de desempleo, cuando la economía sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia. Las iniciativas apuntan a reemplazar el Ingreso Familiar de Emergencia, de $10.000, con una cobertura inferior a los 9 millones de personas que el año pasado recibieron dicho subsidio durante tres meses.

En septiembre pasado, el Gobierno evaluaba reconvertir el IFE en un programa para crear hasta 3 millones de empleos. La idea era que las personas más afectadas por el desempleo recibiera un subsidio de $17.000 a cambio de una contraprestación o capacitación. Pero hasta ahora las autoridades avanzaron en medidas de menor alcance. Potenciar Trabajo, por ejemplo, cubre a 820.000 personas y hay organizaciones sociales que ya piden ampliar el cupo.

Los beneficiarios de dicho plan perciben hoy alrededor de $10.000, el equivalente a la mitad del salario, mínimo, vital y móvil, que deberá actualizar en abril el Consejo del Salario. Por ese motivo, el Frente de Unidad y Lucha (Polo Obrero, MTR Histórico, Bloque Piquetero Nacional, La William Cooke, Organización Revolucionaria 17 de Noviembre y Frente de la Resistencia) pidieron este jueves en el Ministerio de Trabajo el aumento de ese monto para llevarlo al nivel de la canasta familiar de pobreza, de $56.000.

Nuevo programa

El Ministerio de Desarrollo Social estará a cargo del otorgamiento, la administración y gestión de las prestaciones de Potenciar Inclusión, en tanto la ANSES realizará cruces informáticos utilizando la información en sus propias bases de datos y la puesta al pago. Para inscribirse será necesario enviar un correo electrónico a [email protected], y una vez seleccionados deberán dirigirse a algunas de las organizaciones para continuar la inscripción.

El programa será compatible con Asignación Universal por hija/o ( AUH), Asignación Universal por embarazo (AUE), Becas Progresar, Pensiones no contributivas por Discapacidad, Tarjeta Alimentar, Inscripción al monotributo social o monotributo autónomo (hasta categoría A), Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE) y prestación por desempleo.

En cambio, no podrán acceder quienes estén inscriptos en Potenciar Trabajo (en cualquiera de sus modalidades), tengan un empleo formal registrado o un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación (nacional, provincial, municipal o la Ciudad), pensiones no contributivas madres de 7 hijas/os y vejez o prestaciones de la seguridad social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección.

El Ministerio de Educación sumará 200.000 beneficiarios este año a las becas Progresar.

Paso a paso, cómo acceder a Becas

En febrero abrió el período de inscripción para las distintas becas que otorga el Gobierno nacional con el objetivo de asistir a quienes estudien en los niveles primario, secundario y universitario. Las becas, financiadas por el Ministerio de Educación, son compatibles con distintas prestaciones de Anses y tienen distintas formas de cobro.

Luego del anuncio de el aumento en las jubilaciones y pensiones y ya sin Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), estas becas buscan ayudar a más de 750.000 personas a finalizar sus estudios. De hecho, sus montos varían según la carrera elegida.

Durante este mediodía, en la Apertura de sesiones ordinarias 2021, el presidente Alberto Fernández resaltó el aumento presupuestario de 173% para las Becas Progresar, con las que se ampliará "más de 50% el número de estudiantes beneficiados".

Dicho incremento, había sido adelantado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quién adelantó que el número de beneficiarios del programa pasarán de 550 mil a 750 mil alumnos.

Becas Progresar

Estas becas buscan "acompañar a los y las jóvenes para que finalicen sus estudios primarios o secundarios, que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente". "Nuestro propósito es orientar la acción estatal en el sentido de las necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso", informó el Gobierno.

Becas Progresar ANSES : inscripción, requisitos y montos

Inscripción a las Becas Progresar

Existen dos opciones:

Opción 1

- Ingresar a: https://progresar.educacion.gob.ar/

Se deberá seleccionar si la solicitud es para:

Inscripción Progresar Nivel Superior

Nivel Obligatorio

Para Instituciones

Una vez ingresado los datos, el solicitante deberá esperar a que el Ministerio de Educación realice una evaluación para conocer si cumple con los requisitos.

Dentro de los 60 días hábiles, los incriptos serán informados si lograron acceder a las Becas Progresar.

Opción 2

Ingresar desde Mi Anses, seleccionar la pestaña "Becas Progresar", ingresar CUIL y clave personal de la Seguridad Social.

Descargar e imprimir el Formulario de Inscripción.

El instituto donde se esté estudiando debe completar y firmar la sección 2 del formulario "Datos de Educación".

Finalmente deberán subirlo a Anses desde https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=progresar2

Montos Becas Progresar

El monto mínimo es de $2.100 y el máximo de $14.000. Sin embargo, se cobra el 80% y si se cumple con los objetivos, cobra el 20% acumulado de cada mes a fin de año. Se entrega durante 10 meses, es decir, sólo se paga durante el ciclo lectivo.

Los valores varían según la carrera elegida y el año en el que se encuentre cada alumno. Perciben el monto mayor, alumnos que estén por finalizar carreras consideradas estratégicas: aquellas relacionadas con alimentos, el ambiente, la computación e informática, la energía, el gas, la minería, la movilidad, el transporte, el petróleo, entre otras.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Progresar?

La edad requerida para solicitar la prestación es de 18 a 24 años

Se extiende a los 30 dependiendo del grado de avance académico.

Madres solteras se extendió el tope de edad a los 30 años

No hay un límite para las personas trans y travestis.

La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos.

Becas Manuel Belgrano de ANSES

Las Becas Manuel Belgrano tienen como principal objetivo "proporcionar un incentivo económico de estudio para que jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos realicen una carrera universitaria o una tecnicatura en una disciplina considerada estratégica para el desarrollo económico y productivo del país", destacó la web de la cartera educativa.

Estas carreras estratégicas están enmarcadas dentro de algunas áreas específicas: Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía, Gas, Minería, Movilidad y Transporte y Petróleo.

Inscripción en las becas Manuel Belgrano

Para inscribirse, es necesario cumplir con los requisitos del programa y realizar los siguientes pasos:

Generar un usuario en la siguiente web: http://becasmanuelbelgrano.educacion.gob.ar/ingreso_postulantes.php

Completar el formulario.

Es importante recordar el usuario y el correo electrónico con el que se llevó a cabo la inscripción.

Desde la web recomiendan prestar suma atención al momento de completar el formulario ya que esa información tiene caracter de declaración jurada y una vez que se haya enviado ya no habrá posibilidad de modificación.

El resultado con la aprobación o no de la beca estará disponible a partir del 15 de mayo en la plataforma oficial del programa.

Cuál es el monto de la beca y cuánto dura

El monto mensual de la beca es el equivalente a la remuneración neta de DOS (2) ayudantías de segunda simples ajustable anualmente con el acuerdo paritario docente. Actualmente, el valor de una ayudantía es de 10.265,89 pesos, por lo que la beca pagaría poco más de 20.500 pesos.

Este ingreso extra dura 12 meses y pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado.

El pago de la beca se realizará mediante un depósito en la cuenta bancaria asociada al titular del beneficio en la entidad de preferencia.

Cuáles son los requisitos

Argentinos nativos o naturalizados con DNI.

Estudiantes regulares de universidades nacionales y provinciales de gestión pública que ingresen en el primer semestre del año 2021 o que estén cursando al momento de la inscripción alguna de las carreras universitarias de grado o pregrado definidas por el programa.

Estudiantes ingresantes entre 18 y 30 años de edad y estudiantes cursantes hasta 35 años de edad.

Postulantes con alguna discapacidad o de pueblos originarios sin límites de edad.

Condición socioeconómica: Al momento de la adjudicación, los postulantes deben tener ingresos del hogar menores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Si viven con sus familias, las mismas condiciones se aplican al grupo familiar (padre, madre o pareja conviviente). Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes con hijos. El monto del SMVM a partir del 1 de marzo de 2021 es de 21.600 pesos.

Cabe destacar que, en caso de tener 17 años, es posible inscribirse, dependiendo de la fecha de nacimiento. Podés inscribirte en el caso que cumplas los 18 años antes del 15 de mayo, ya que los ingresantes deben tener dieciocho (18) cumplidos al momento de la adjudicación.

Becas Progresar: ¿puedo anotarme?

Si el postulante está inscripto en las Becas Progresar 2021 pero aún no sabe el resultado puede anotarse para recibir las Becas Manuel Belgrano. Sin embargo, si se aprueban ambos planes, deberá optar por uno ya que son incompatibles. Tampoco podrá combinar esta ayuda educativa con otros beneficios como becas de la universidad /CIN/ u otros con características similares.

¿La Beca es compatible con el IFE o la Asignación Universal por Hijo (AUH)?

Aquellos ingresantes de carreras universitarias que al momento de inscribirse no hayan cumplido 18 años y aún reciban la Asignación Universal por Hijo PUEDEN anotarse.

¿Cómo se calculan los 3 salarios mínimos vitales y móviles?

Los ingresos mensuales del solicitante más los de su grupo familiar deben ser menores a TRES (3) salarios mínimos vitales móviles. Los ingresos son la suma de:

Las remuneraciones brutas de los/as trabajadores/as en relación de dependencia registrados

La Asignación Familiar por Maternidad o Maternidad Down, con exclusión de las horas extras

El plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario.

Las rentas de referencia de los trabajadores/as autónomos/as y monotributistas

Los haberes de jubilación y pensión, al monto de la presentación por Desempleo y las sumas brutas originadas en Prestaciones Contributivas o No contributivas, de cualquier índole

Puede consultarse el ingreso familiar ingresando en anses.gob.ar sección Mi Anses