Sueldos imbatibles: empleados de este sector cobran $110.000 promedio y vencen a la inflación

El sector sigue siendo el mejor posicionado en materia de sueldos. Además, el 11% de sus profesionales ganan en dólares, marcando una gran diferencia

En el mismo día que se supo que la inflación de febrero trepó al 3,6% (en el año ya suma 7,8%), hay un sector de los empleados argentinos que no se preocupó por estos datos: los profesionales IT. Es que ellos no solo ganan por encima del promedio, sino que además le ganaron por al menos 1% a la suba de precios.

Según la encuesta de Sueldos 2021 de Openqube estos trabajadores pasaron de cobrar un promedio de 96 mil pesos en septiembre a estar hoy rondando los 110 mil pesos. A esto hay que sumar que el 11% de los profesionales del sector recibe su sueldo en dólares, duplicando así a los que cobran en moneda local.

La particularidad de este estudio es que participan de la encuesta empleados y ex empleados que pueden calificar y escribir reseñas anónimas para brindar información de calidad sobre las empresas.

Así, surge que el sector dio un aumento promedio de los sueldos del 14,6%. Si a esto lo contraponemos al promedio de inflación entre septiembre y diciembre de 2020 (por el sueldo cobrado en enero de 2021) de 13,6%, podemos decir que los sueldos acompañaron a la inflación y hasta le sacaron una ventaja del 1%.

Si bien esta noticia es muy alentadora, de este estudio se puede observar que el 24% de los encuestados no recibió ajustes por inflación en 2020, mientras que solo el 21% de encuestados recibió entre 22 y 34% de ajuste.

Dentro de las diferentes industrias tecnológicas, los mayores incrementos de sueldo se encontraron en la de productos basados en software: puntualmente en los puestos Senior, con más de 5 años de experiencia. La función dentro de estas empresas que tuvo los mayores incrementos salariales se halla en la de Manager o director.

Los incrementos son un poco menores en los puestos de Technical Leader, Data Scientist, Architect, Project Manager y Product Manager, aunque con la misma tendencia.

Quienes reciben sueldos en dólares duplican en ingresos a quienes cobran en pesos

En dólares

Por supuesto uno de los puntos fuertes del estudio es conocer la diferencia salarial entre quienes cobran en dólares y quienes en moneda local.

Tanto para las categorías Junior, Semi-Senior y Senior, los porcentajes de ventajas respecto de uno y otro tipo de moneda son parejos, y rondan la nada desdeñable cifra del 85%, lo que arroja una diferencia económica de unos 100 mil pesos por encima de los no-dolarizados (Por ejemplo: un colaborador Senior en pesos gana 131.000 pesos mientras que un par dolarizado recibe 230.000 pesos).

Por provincia

Dentro de la Argentina hay disparidad con el monto de los salarios. Así, los más altos están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que se repite en casi todos los rubros.

Sin embargo, sorprende que el segundo lugar sea para la provincia de Neuquén, y en el tercer lugar, con un virtual empate, están Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.

Los siguientes 5 puestos los completan Río Negro, Tucumán, Chaco, Misiones y Entre Ríos, en ese orden. Esto podría explicarse por la presencia de una mayor cantidad de polos tecnológicos, evidenciando la concentración de empresas de este tipo y el consiguiente requerimiento de personal calificado.

Todavía el 80% de los participantes en la industria son varones.

En IT también hay brecha

En esta industria, como en el resto, la brecha salarial entre hombre y mujeres ronda el 25%, pero se acentúa a medida que crecen los años de experiencia de los profesionales. Además, hay que destacar que esa diferencia de sueldos un año atrás era del 20%.

Sin embargo, hay un halo de esperanza: el estudio sugiere que las nuevas generaciones de mujeres en IT parecen tener condiciones de trabajo más equitativas. A partir de los datos, se interpreta que, lentamente, hay mayor diversidad en IT año tras año. Asimismo, las mujeres siguen a la cabeza en lo que respecta al mérito académico: mayor nivel de estudios y mayor grado de completitud.

Por último, al hablar de clima laboral y proyección de crecimiento, los encuestados se inclinaron por las siguientes empresas: Mercado Libre, Globant y Medallia conforman el podio. A estas les siguen completando el Top Ten: MuleSoft (Salesforce), Santander Tecnología, Accenture, Google, Naranja X, Ualá y Auth0.