Las empresas de estos sectores van a pagar las mayores subas de sueldo de todo el 2021

Aunque persiste el temor a nuevas restricciones, las empresas están manteniendo sus perspectivas de subas de sueldos. El sector ganador de 2020

Con la economía de 2021 ya en movimiento, los aumentos salariales parecen marchar tal como las empresas lo habían previsto. Por lo menos eso es lo que se dice en las oficinas de consultoras y empreseas, aunque el temor a nuevas restricciones producto de una segunda ola de Covid-19 está a flor de piel.

Así, en su estudio sobre Acciones Salariales, la consultora en recursos humanos Willis Towers Watson elaboró una escala que muestra qué incrementos salariales tienen pensadas las industrias para este año.

El detalle es que todos los sectores están por encima del 40%: solo las aseguradoras están por debajo de ese rango, proyectando aumentos del 38%.

Quienes están mejor plantados son los colaboradores de las automotrices, que esperan recibir un 47%, los siguen los de las Fintech, bancos y entidades financieras, con un 45%.

Las industrias que se ubican a continuación son: logística y transporte (44,5), prestadoras médicas (44,4%), energía (44,1%) y turismo, petrolera, construcción y alta tecnología, todas con 44%.

Las automotrices son las que mayor aumento darán en 2021

A su vez, para tener idea de los rangos salariales de los puestos más destacados actualmente en las compañías, Mauro Lestrange, Managing Partner de High Flow - Grupo DNA, ofrece echar un vistazo sobre qué están ganando, por ejemplo:

CFO de una empresa pequeña: arrancan en 3.000 dólares blue y suben hasta los 5.500.

Gerentes de RRHH de compañías medianas: entre los u$s1.500 y los u$s3.500.

Gerentes de marketing de una multinacional: desde los u$s2.000 hasta los u$s4.500.

CIO de una compañía grande: desde los u$s3.500 hasta los u$7000.

CEO de una firma de gran tamaño: desde los u$s6.500 hasta los u$s10.000.

Ganadores 2020

El pasado fue un año en el que los salarios nuevamente volvieron a perder frente a la inflación. Mientras los precios aumentaron por encima del 36%, los ingresos tan solo sumaron un 30% más entre los que mejores negociaciones lograron, pero el reparto fue muy dispar, tanto que algunos sectores apenas rozaron el 15% anual de suba salarial.

En este panorama, las paritarias y cómo impactó la pandemia a cada industria fue clave para definir los aumentos, incluso para los fuera de convenio. Es por esto que no sorprende que el sector de Alimentos y Bebidas fue el que mejor cerró el año, con un incremento del 36% para los ejecutivos, mientras el promedio del mercado general fue del 33%.

La industria de Alimentos y Bebidas fue la ganadora de 2020 en materia salarial.

Es que esta industria, y toda su cadena productiva y de insumos, forma parte de las actividades esenciales que quedaron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y se mantuvo operando desde el inicio de la cuarentena. Además, el precio de los alimentos nunca frenó su suba, tanto que en los últimos meses la canasta básica alimentrio superó en aumentos a la inflación.

Estos datos, surgen de la Encuesta de Remuneraciones de PwC Argentina. En el estudio, indican que el 50% de las empresas del sector tomaron medidas para mitigar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, el impacto de las ganancias, el Covid-19 y el contexto económico.

"Es importante destacar que algunas industrias no solamente experimentaron una sensible baja en los ingresos, sino que también tuvieron un incremento en algunos costos no presupuestados relacionados con la cobertura de transporte, protocolos de cuidado, seguridad e higiene, inversión en tecnología para incorporar espacios de trabajo remotos, entre otros", comenta Mariela Rendón, Manager de People & Organisation de PwC Argentina.

Además, la encuesta de la consultora revela cuáles fueron los principales beneficios incorporados por el sector de Alimentos y Bebidas para sus empleados. En primer lugar, se encuentra la cobertura de viáticos (alimentos y traslados). Le sigue, el envío de regalos/obsequios, la entrega de gift cards y el incentivo monetario. El último lugar lo ocupan los programas de bienestar.