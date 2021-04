Criptoeconomía: te contamos cómo invertir en Bitcoin en forma segura

Si bien esta moneda digital está teniendo cada vez más protagonismo en lo economía, muchos aún no están listos para considerar su uso

Si bien hay mucho tipos de monedas digitales, al día de hoy Bitcoin es la más reconocida en todo el mundo. Y aunque cada vez está tomando más notoriedad esta criptomneda, muchos aún no están listos para considerar su uso, básicamente porque tienen dudas sobre la seguridad de esta clase de dinero.

Es por eso que te vamos a contar algunos aspectos de seguridad relacionados con el Bitcoin.

Bitcoin es la moneda digital más utilizada ya que está completamente descentralizado y no hay que enfrentar la intervención de ningún tercero. No existe un organismo único que esté aprobado para participar en tus intercambios de Bitcoin. Por esto, el uso de Bitcoin ha sido relacionado a actividades ilícitas.

El registro de Blockchain se encarga de cada intercambio en el que se produjo la utilización de una de estas monedas digitales. Personas con habilidades y equipos especiales, llamados mineros, son los encargados de generar las confirmaciones para verificar los intercambios.

Esto les da la seguridad de que el costo de tu Bitcoin es completamente razonable y las partes están protegidas. Podés eliminar cualquier pensamiento de que se revelen las identidades del beneficiario y el remitente de los bitcoins. No hay forma de vincular al propietario de una billetera.

Bitcoin es una de las inversiones de mayor crecimiento en el mundo.

¿Para qué se usa Bitcoin?

Es una pregunta habitual al momento de invertir en Bitcoin. Una vez que comprás monedas, podés usarlas en transacciones en línea donde sea que se acepten. Cuando realizás una transacción con una moneda, no se extrae dinero real de tu cuenta bancaria. El dinero solo sale de tu cuenta bancaria cuando comprás la moneda, no cuando realizás compras con una moneda.

Al igual que el dinero en efectivo, el valor de una moneda puede fluctuar. Es por eso por lo que algunos inversores se están entusiasmando con Bitcoin y otros tipos de criptomonedas. Los inversores especulan que el valor de las monedas de Bitcoin puede aumentar significativamente si hay un aumento en el mercado.

¿Qué necesitás para invertir en Bitcoin?

Otra pregunta frecuente al momento de invertir en Bitcoin. ¡No necesitás mucho para invertir en Bitcoin! Solo necesitás tu:

Documento de identificación personal

Información de cuenta bancaria

Una conexión segura a Internet

Cómo invertir en Bitcoin en 4 pasos

A continuación, te indicamos cómo invertir en Bitcoin, en cuatro sencillos pasos:

Uníte a un intercambio o exchange de Bitcoin

Primero, deberás determinar dónde deseás realizar una compra de Bitcoin. La mayoría de los inversores de Bitcoin utilizan intercambios ("exchanges") de criptomonedas. Es un paso necesario para invertir en Bitcoin.

No hay una empresa oficial de "Bitcoin" porque es una tecnología de código abierto, pero hay varios exchanges diferentes que facilitan las transacciones y así invertir en Bitcoin.

Estos exchanges son los intermediarios de la inversión en criptomonedas, como una bolsa de valores, y sirven para invertir en Bitcoin. Si decidís comprar en un exchange, tendrás que decidir donde deseás comprar para invertir en Bitcoin. Por ejemplo, Coinbase es un exchange de cifrado muy popular que asegura no tener pérdidas en caso de una violación de seguridad o transferencias fraudulentas

Obtené una billetera Bitcoin

Cuando comprás una moneda para invertir en Bitcoin, se almacena en una "billetera", que es donde se guardan todas tus criptomonedas. Hay dos tipos de billeteras que podés obtener para invertir en Bitcoin: una "billetera caliente" o una "billetera fría".

Una billetera caliente es una billetera operada por tu exchange de criptomonedas o por un proveedor, necesarios para invertir en Bitcoin. Algunos exchanges para invertir en Bitcoin te proporcionarán automáticamente una billetera caliente cuando abrís tu cuenta. En cualquier caso, las carteras calientes, como la argentina Satoshi Tango, son convenientes porque podrás acceder a tus monedas a través de Internet o un programa de software, y así invertir en Bitcoin.

Sin embargo, las carteras calientes no son la forma más segura de almacenamiento de monedas y para invertir en Bitcoin. Si el proveedor es pirateado, la información de tu moneda puede estar en riesgo. Un dato para tener en cuenta para invertir en Bitcoin.

Una billetera fría es el método de almacenamiento más seguro para tus monedas y para invertir en Bitcoin. Una billetera fría es una pieza de hardware real que almacena tus monedas, por lo general, un dispositivo portátil que es similar a una unidad flash. La mayoría de las carteras frías cuestan entre 60 y 100 dólares. Son recomendadas para invertir en Bitcoin.

Si solo vas a comprar pequeñas cantidades de monedas, entonces podrías estar bien usando una billetera caliente con un exchange de cifrado asegurado y para invertir en Bitcoin. Pero si vas a intercambiar grandes cantidades de monedas para invertir en Bitcoin, entonces una billetera fría valdría la pena tu inversión.

Conectá tu billetera a una cuenta bancaria para invertir en Bitcoin

Cuando hayas obtenido tu billetera, deberás vincularla a tu cuenta bancaria para invertir en Bitcoin. Esto te permite comprar monedas y vender monedas. Alternativamente, tu cuenta bancaria puede estar vinculada a tu cuenta de intercambio de criptomonedas y así invertir en Bitcoin.

Realizá tu pedido para invertir en Bitcoin

Ahora estás listo para comprar e invertir en Bitcoin. Tu exchange de criptomonedas tendrá todo lo que necesitás para comprar. La gran pregunta es: ¿cuánto bitcoin deberías comprar?

Algunas monedas cuestan miles de dólares, pero los exchanges a menudo te permiten comprar fracciones de una sola moneda. Por lo que tu inversión inicial podría ser tan baja como 100 pesos y así invertir en Bitcoin.

Invertir en Bitcoin es muy arriesgado y es importante que determines cuidadosamente tu tolerancia al riesgo y revises tu estrategia de inversión antes de comprar cualquier bitcoin. Repasaremos esto a continuación.

Bitcoin se sustenta en la tecnología de la cadena de bloques o blockchain.

Administrá tus inversiones en Bitcoin

Una vez que hayas comprado Bitcoin, podés:

Usar tus monedas para realizar transacciones en línea .

. Mantener tus monedas durante un largo período con la esperanza de que se revalorice.

con la esperanza de que se revalorice. Realizar transacciones diarias con tus monedas, es decir, comprando y vendiendo monedas con otros propietarios de bitcoins, lo que puede facilitarse en el intercambio de criptomonedas.

Tu exchange de criptomonedas te proporcionará todo lo que necesitás para comprar y vender monedas y así invertir en Bitcoin.

¿Bitcoin es una buena inversión?

Aquí está una de las preguntas más frecuentes al momento de invertir en Bitcoin: ¿Bitcoin es una buena inversión? Ninguna inversión es realmente "buena" o "mala". Esto incluye a invertir en Bitcoin. Depende completamente de tu tolerancia al riesgo, tu estrategia de inversión y tus objetivos financieros.

Antes de invertir en Bitcoin, debés analizar cuidadosamente tus propios objetivos y determinar lo que deseás lograr. ¿Querés desarrollar una renta pasiva? ¿Convertirte en inversor a tiempo completo? ¿Ahorrar para la jubilación? Responder estas preguntas te ayudará a determinar si invertir en Bitcoin es la opción de inversión adecuada para vos.

Invertir en Bitcoin es una opción de muy alto riesgo porque es un activo volátil. Eso significa que los valores de bitcoin pueden subir o bajar drásticamente en un período muy corto, incluso tan rápido como unas pocas horas o días.

Como todas las criptomonedas, bitcoin no tiene valor intrínseco. No está respaldado por ningún activo físico, como oro o plata, y no hay un regulador central que garantice que el valor se mantenga estable.

Además, el valor de bitcoin no está vinculado a las ganancias de ninguna corporación. El valor de bitcoin depende de la demanda del mercado. Cuando haya más personas comprando bitcoins, el valor aumentará. Cuando haya menos personas comprando bitcoins, el valor disminuirá.

Para obtener una ganancia significativa con bitcoin, es posible que debas confiar en "medir el tiempo del mercado", que es una estrategia de inversión difícil y generalmente desacertada. No obstante, existe la posibilidad de obtener beneficios.

Invertir en Bitcoin tiene sus ventajas y desventajas.

Las ventajas de invertir en Bitcoin

El principal beneficio de la inversión en bitcoins es que es posible que pueda generar un gran retorno de las ganancias, tal vez hasta un 200% o más. Por supuesto, eso es algo extremadamente difícil de lograr, pero es posible.

Si comprás una gran cantidad de bitcoins, es posible que puedas capitalizar un aumento del mercado y vender tus monedas por un valor mucho más alto cuando hay muchos compradores.

También existe una pequeña posibilidad de que bitcoin realmente se convierta en la moneda del futuro, o en un activo negociado más popularmente, y es de esperar que pueda generar retornos de las tenencias a largo plazo.

Tu éxito puede depender de "sincronizar correctamente el mercado". En otras palabras, comprar monedas cuando estén a un precio bajo y venderlas cuando estén al precio más alto posible.

Los inversores de alto riesgo que prestan mucha atención al mercado pueden generar retornos masivos al emplear esa estrategia. Incluso podrían generar rendimientos que son muy improbables en el mundo de las acciones corporativas o los bonos gubernamentales.

Las desventajas de invertir en Bitcoin

Desafortunadamente, la alta volatilidad de bitcoin lo convierte en una inversión increíblemente arriesgada y podrías perder dinero si no tenés cuidado. Bitcoin y otros tipos de criptomonedas corren un alto riesgo de esquemas de "bombeo y descarga".

Los inversores depredadores se acercarán a inversores aficionados y los convencerán de que inviertan mucho dinero en bitcoin. El aumento resultante hace que los precios de bitcoin aumenten rápidamente.

Los inversores depredadores son inteligentes y venden todas sus participaciones antes de que termine la oleada de compras, obteniendo una gran ganancia. Pero cuando los inversores dejan de comprar, el valor de las monedas cae a precios extremadamente bajos.

Siempre podés obtener ganancias vendiendo tus monedas antes de que el precio se derrumbe, pero es imposible predecir cuándo se detendrá el aumento de las compras; los precios podrían caer un 50% en solo unas horas.

Es por eso por lo que cualquier activo volátil, como las criptomonedas y las acciones de un centavo, se consideran inversiones de alto riesgo. También debés saber que los esquemas de bombeo y descarga y los esquemas piramidales son ilegales. Si bien no es necesariamente ilegal capitalizar un aumento del mercado, ya sea natural o creado artificialmente, es posible que no desees estar asociado con tales prácticas.

Diferentes formas de invertir en Bitcoin

Podés invertir en bitcoins sin tener que comprar criptomonedas. Existen varios métodos diferentes. Primero, podés invertir en una empresa que utilice tecnología bitcoin. Aunque bitcoin es una inversión arriesgada, hay muchas empresas que venden productos exitosos que incorporan tecnologías bitcoin y blockchain.

Podés encontrar varios fondos cotizados en bolsa que incluyen acciones de una variedad de empresas relacionadas con blockchain. No estás invirtiendo directamente en criptomonedas, sino en acciones corporativas de empresas que utilizan bitcoin. Es más seguro y la mayoría de esta categoría superan al mercado.

En segundo lugar, podés participar en la minería de bitcoins. La minería de Bitcoin simplemente permite que tu computadora se use como un nodo para el libro mayor público. Los mineros de bitcoins son recompensados con bitcoins reales por sus contribuciones. Podrías recibir bitcoins gratis sin tener que comprarlos.

Estrategias de inversión de Bitcoin

Si decidís probar la inversión en bitcoins, asegurate de seguir los siguientes consejos: