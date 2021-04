Carlos Melconian advirtió que "con represión inflacionaria" la economía argentina es "incontinuable"

El ex director del Nación calificó a Guzmán de mensajero. "No podés enterarte de lo que tenés que hacer en tarifas por los muchachos del Instituto Patria"

El economista Carlos Melconian analizó el panorama económico que se proyecta para la Argentina en lo que resta del año, con un fuerte efecto de la pandemia por el coronavirus, y advirtió que "con represión inflacionaria" el país es "incontinuable".

En este contexto, el ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri desestimó que el Gobierno nacional vaya a profundizar las restricciones sanitarias dispuestas para contener el virus. "Si no se viene una catástrofe sanitaria, el gobierno no cierra más que esto. No les da políticamente, socialmente y económicamente", aventuró.

Melconian afirmó: "El 2021 como tal en berretalandia, post elección, con represión inflacionaria es incontinuable; viene un nuevo programa seguro, a mi juicio el quinto de este Gobierno en dos años". Sobre este punto, explicó que el primer plan económico del gobierno "duró tres meses; el segundo fue el de la pandemia de emisión monetaria; el tercero estuvo tres meses y fue la pseudo-ortodoxia del presupuesto 2021".

"Ahora el sietemesino,hasta la elección entre abril y octubre, porque el primer trimestre está jugado y después Dios dirá", completó el economista.

Para Melconian, el país "aguantó" por el "loto de los granos: aceite, harina, maíz". "Trajo una montaña de dólares adicionales para bancar berretalandia. Por ahora sigue para bancar", argumentó.

"Lo más relevante es pensar cómo se sale, y sólo se sale con crecimiento. Hablar de la distribución, de generación de empleo es poner el caballo delante del carro", aseveró.

Melconian criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su gestión.

Por otro lado, el ex funcionario de Mauricio Macri también cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien calificó como "un mensajero". "No reduzco a Guzmán a cartero ni lo descalifico, es que está terminando en lo que sabíamos. Cada movimiento que quiere hacer no puede", explicó.

"Esto lo he criticado en el período del gobierno de Mauricio Macri. El ministro de Economía es un tipo que resuelve en el área, a veces. Tiene un grado de libertad de movimiento; no le puede mandar el secretario de Energía a decir lo qué tiene que hacer con las tarifas; no se puede enterar por el diario lo que hace el ministerio de Industria", agregó para referirse a Guzmán.

Melconian remarcó que Guzmán no puede enterarse de lo que tiene que hacer en tarifas "a través de los muchachos de Cristina Kirchner o el Instituto Patria".

Más críticas

No es la primera vez que Melconian critica al Gobierno nacional, sino que hace poco dijo que "El esfuerzo de este Gobierno es llegar a la elección y ajustar después".

Melconian difiere de las políticas de Gobierno de Alberto Fernández.

Remarcó que en el oficialismo "necesitan echarle la culpa a alguien". A partir de este argumento señaló también que "este es un gobierno que cree que la responsabilidad de todos los males está en los empresarios y que con la intervención estatal los va a domar".

"Los gobiernos creen que a partir de la heterodoxia controlan la inflación", afirmó. "Pero la economía argentina en algún momento va a ajustar. Cuando mirás los precios relativos de la economía, cuánto subió una cosa, cuánto subió la otra, para que dé 36% (de incremento en el año) hay cosas que subieron 0% y otras que subieron 70%", dijo.