Sorpresa para los gastronómicos en el DNU: sólo podrán trabajar restaurantes y bares con mesas al aire libre

No solo se acortó el horario de atención que podrán ofrecer los gastronómicos del AMBA sino que también se les recortó el uso del aforo del 30% del local

Los empresarios y empleados de la industria gastronómica se levantaron este viernes con una mala noticia, ya que el decreto 241/2021, publicado a las cero horas del viernes con las nuevas medidas para prevenir mayores contagios de COVID-19, no solamente recorta el horario nocturno de operación de los comercios sino que tiene demás otras "sorpresas".

El anuncio del Presidente Alberto Fernández el miércoles pasado comenzó por ampliar el toque de queda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de las 20 horas y hasta las 6 de la mañana.

Esto significaba para los gastronómicos, perder el turno fuerte de la cena. Tras las 19 horas, tendrían que cerrar la atención al público como los demás locales y continuar solo con la modalidad de delivery.

Pero las medidas que impactan este sector no terminaron allí. Al darse a conocer el decreto los gastronómicos se anoticiaron que en el AMBA durante las próximas dos semanas al menos deberán volver a trabajar exclusivamente los restaurantes y bares que tengan mesas en las calles y espacios abiertos, ya que también se les retiró la posibilidad de usar el 30% de aforo del local, como venían haciendo hasta el momento.

Esto significará un duro golpe para el sector que incluso antes de conocer esta medida, en un comunicado conjunto de las tres cámaras del sector, pedía medidas para beneficiar a las empresas del rubro. Aseguran que ya cerraron 2.500 establecimientos y se perdieron 22.000 puestos de trabajo.

Qué dice el decreto

Según se menciona en los considerandos de la medida publicada en el Boletín Oficial, las medidas adoptadas para las próximas dos semanas en el AMBA "serán focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos para la circulación del virus."

En este sentido, el decreto establece que "los bares, restaurantes y locales comerciales en general deberán cerrar las puertas a las DIECINUEVE (19) horas con el objetivo de que las personas que se encuentran en ellos puedan llegar a sus hogares antes del horario previsto. En el horario autorizado para su funcionamiento, los locales gastronómicos podrán atender a sus clientes y clientas exclusivamente en espacios habilitados al aire libre."

"No obstante lo expuesto en el considerando precedente, se autoriza a los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) a brindar servicios con posterioridad a las DIECINUEVE (19) horas, exclusivamente con la modalidad de entrega a domicilio ("Delivery") y también retiro por el local ("Take Away"); en este último caso respecto de establecimientos de cercanía", continua la medida.

En el mismo espíritu, el decreto también suspende en el área del AMBA exclusivamente y por dos semanas el funcionamiento de los shoppings y los centros comerciales y de todas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados.

La respuesta de los gastronómicos

Movimiento Sillas Al Revés: los gastronómicos no acatarán el decreto presidencial

Representantes del movimiento "Sillas al Revés" en coordinación con las cámaras, manifestaron que el sector gastronómico no va a acatar el decreto.

Los empresarios aseguran que "la gastronomía no contagia" y se definen como "un espacio seguro para trabajar. Ya se comprobó que no somos foco de contagio y sí fuente de empleos".

"Es inaceptable la forma en la que se manejó el Gobierno, sin diálogo y a las escondidas", aseguran desde el movimiento Sillas al Revés para quienes la supuesta modificación del REPRO difundida ayer por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni es un anuncio mediático que poco contempla la realidad gastronómica actual. "Imposibilitarnos trabajar en el interior de nuestros locales no cambia el curso de la pandemia pero sí decide el futuro de pobreza en Argentina. Las pérdidas para los trabajadores del sector serán irrecuperables", agrega el informe.

Apelan además, a la "cordura" al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a cada uno de los gobernadores para que no adhieran a esta medida y les permitan seguir trabajando con el aforo y los protocolos aprobados.