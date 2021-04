Google apuesta por el país: abrirá un nuevo centro de ingeniería y servicios en la nube

Su objetivo será brindar soporte para la implementación de soluciones de migración de Data Centers, Big Data, Analytics e Inteligencia Artificial

La empresa Google Argentina inaugurará en el país un nuevo Centro de ingeniería y servicios para brindar soporte a clientes locales y globales, y ayudarlos a operar en la nube y contribuir al crecimiento del ecosistema digital.

Para ello, contratará talento local para ocupar nuevas posiciones en su centro, que brindarán soporte para la implementación de soluciones de migración de Data Centers, Big Data, Analytics y AI (inteligencia artificial).

Presente en el país desde hace más de 14 años, desde 2019 -en línea con la estrategia global de la compañía- Google impulsó el crecimiento del equipo de Google Cloud para acompañar a las empresas locales y ayudarlas en su proceso de transformación digital.

Este anuncio "refuerza el compromiso de Google con el país y amplía su presencia local, a la vez que contribuye al desarrollo del ecosistema digital", explicó la empresa en un comunicado.

Bajo el liderazgo de Santiago Souza, el nuevo Centro contratará distintos roles y posiciones orientados a liderar proyectos de implementación y adopción de la nube.

Dinamizar y hacer crecer el ecosistema

Argentina es un mercado relevante para el crecimiento del negocio de Cloud

"Cuando hablamos de expandir el negocio en la nube no nos referimos simplemente a hacer uso de esta tecnología sino también a dinamizar y hacer crecer el ecosistema y generar nuevas oportunidades de empleo", expresó Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica.

Para la compañía, Argentina es un mercado relevante para el crecimiento del negocio de Cloud; el talento local, sumado a la superposición de la zona horaria con varios mercados críticos para el negocio, hace que el país cuente con las condiciones perfectas para brindar soporte a nuestros clientes no solo a nivel local sino también global.

"En Google Cloud queremos ser un aliado de las empresas argentinas para acelerar sus capacidades digitales y contribuir de esta manera a la recuperación económica", dijo Rodrigo Ponce, gerente general de Google Cloud Argentina y Uruguay.

Google Cloud también planea invertir en nuevos programas educativos en alianza con más de 50 universidades latinoamericanas, para incorporar en los planes de estudio de las carreras de Ingeniería contenidos relevantes sobre tecnologías emergentes, como computación en la nube (cloud computing) para reducir la brecha de conocimiento en la tecnología de la nube y generar más oportunidades profesionales en el sector de TI.

Google revela por qué volverán a las oficinas en septiembre

Los "googlers" comenzarán a volver al trabajo de oficina en septiembre de este año

Google lidera desde hace años todos los rankings de las mejores empresas donde trabajar a nivel mundial.

Y si bien son muchas las características que le valieron ese mérito, también es innegable que los beneficios y las oficinas llenas de "perks" para motivar la colaboración, la innovación y la sensación de equipo, moldearon una nueva forma de vínculo entre empleados y empleadores. En el corazón de ese vínculo se generó una cultura de trabajo muy distinta de la que existía hasta el momento.

Ciertamente inspiró el modelo de trabajo de las nuevas compañías digitales. Ese "modelo Google" se extendió desde Silicon Valley a todo el mundo, y fue tan determinante que hasta logró su propia película de Hollywood (llamada "The Internship" o "Aprendices fuera de línea")

Esa cultura tiene una "guardiana" desde hace 21 años. De muy bajo perfil en los medios, Stacy Savides Sullivan ingresó a la compañía cuando solo había 50 "googlers" a nivel mundial (hoy son 130.000, distribuidas en 90 oficinas) y ha tenido desde entonces varios sombreros. El que más le gusta es el de Chief Culture Officer de Google o Jefa de Cultura.

Junto con su equipo tuvieron el último año el gran desafío de mantener esa "magia" de la cultura de la innovación en un entorno en el que miles de personas trabajaron al unísono tiempo completo desde sus casas.

A meses de volver a la "normalidad" de las oficinas, esta directiva de Google conversó al respecto con un grupo reducido de medios en el cual iProfesional fue el único de Argentina.

Se termina el home-office 100%

Desde 2020 que todos los "googlers" se desempeñan desde sus hogares

Si bien los trabajadores de industrias digitales siempre contaron con los mejores beneficios de home-office del mercado en todos los países, no por eso serán los últimos en volver a las oficinas tras este experimento de la pandemia.

Desde 2020 que todos los "googlers" se desempeñan desde sus hogares. Pero días atrás se conoció que desde el área de RR.HH. les han dicho que se preparen para comenzar a volver al campus a partir de septiembre de 2021.

Quienes deseen seguir trabajando desde el hogar deberán hacer una solicitud por email, pero quedó claro que Google espera que los empleados vivan en un radio de distancia que les permita ir a trabajar de forma presencial en la oficina que les corresponda.

"¿Por qué no está Google dejando que todos trabajen a distancia si se ha comprobado que es posible? Porque somos firmes creyentes de que estar en la oficina es mucho mejor para la colaboración, de que es más sencillo encontrar a las personas y verles la cara. Quizás no todo el tiempo, pero si realmente hace la diferencia para conocer a los pares con los que trabajas. Y además es más divertido", se preguntó y respondió Savides Sullivan al iniciar la charla.

También confirmó que pese a que en Estados Unidos el regreso inicia en septiembre, en cada una de las 90 locaciones las personas volverán a las oficinas "a la velocidad que haga sentido para cada lugar", en la medida en eso sea posible. "En septiembre en Google seguiremos combinando el trabajo a distancia con el de oficina", sentenció.

"Sobre cómo vamos a volver y cuántos días a la semana, eso no está claro aún. Hoy sabemos que cada uno está en un estado diferente de cuán rápido podrá volver, y que eso puede cambiar en los próximos meses. Por eso no se ha decidido todavía. Será seguramente algún tipo de híbrido, y por supuesto que tendrá que ver también con qué está trabajando cada uno. Sabemos que tenemos que ser flexibles y no tratar de hacer lo mismo para todos", dijo al ser consultada por este medio.

Savides Sullivan está confiada que la modalidad combinada entre trabajo en casa y en la oficina será lo mejor para Google. "Sabemos que sobre todo al principio nuestros ‘perks’ y las oficinas eran algo que muchas personas admiraban. Hoy para nosotros eso es algo bueno pero no es lo que realmente le importa a nuestra gente. Es el trabajo y no eso lo que mantiene a las personas en la empresa. El motivo por el cual les gusta trabajar aquí es porque pueden trabajar en productos con impacto, en cosas que les importan, y hacen una diferencia", opinó.

"Magia" a distancia

Stacy Savides Sullivan, Chief Culture Officer de Google

Más allá de si los "googlers" quieren o no volver a trabajar en las oficinas y los campus de Alphabet, ciertamente el equipo de Cultura de la empresa no ahorró esfuerzos para trasladar el espíritu de colaborar en Google a las casas de quienes se desempeñaron a distancia todo el año pasado y hasta el día de hoy.

Desde el principio, y viendo el panorama de las competidoras por el talento, Savides Sullivan descartó enviar pantuflas y mantitas a las casas de los colaboradores. Les otorgaron mil dólares a cada uno para mejorar su entorno de trabajo. Para algunos, eso significó soporte para la computadora o una silla con buen respaldo. Otros invirtieron en plantas, decoración y todo aquello que les permitió sentirse en casa como en la oficina. "Hubo también algo de presupuesto para que pudieran invertir en su bienestar", apuntó la directiva.

Respecto del manejo del tiempo una vez que las personas comenzaron a trabajar desde sus casas, Savides Sullivan confirmó que fue necesario dar mucha más flexibilidad que antes. Les recomendaron también organizarse días libres de videollamadas y reuniones, o lo que ellos llaman un "reset day", para manejar el nivel de estrés y agotamiento.

También brindaron algo de presupuesto a los equipos para hacer cosas en conjunto, cada uno desde su casa, que se salieran de su rutina diaria y les permitieran no pensar en el trabajo frente a la pantalla. Hubo desde festivales de música, concursos de trivia, talleres de pintura y clases de cocina, entre otras opciones. "Fue una manera de permanecer conectados aunque no estuviéramos juntos", dijo entusiasmada la ejecutiva.

Como ocurrió en todas las compañías, no todo fue en vano. Las líderes de cultura en Google contaron cómo las sesiones de orientación que antes se hacían reuniendo a cientos de personas en una sala se tuvieron que mudar al mundo virtual. Esto terminó por permitir que más personas se sumaran a las sesiones, y fue todo un éxito, al punto que probablemente sigan ofreciendo esta experiencia una vez que termine la pandemia.