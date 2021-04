Ahora tenés más tiempo para comprar un televisor LED o equipo de audio en 24 cuotas sin interés: así podés acceder

Los clientes y usuarios podrán comprar televisores de todas las marcas y tamaños, equipos de audio y proyectores, sin pagar ningún costo financiero

A raíz de la intensa demanda que se generó en los 24 vendedores y distribuidores de todo el país, y las ventas por más de $420 millones, el Banco de la Nación Argentina (BNA) extendió hasta el próximo 5 de mayo la promoción para la compra de televisores, equipos de sonido y proyectores, que se pueden adquirir en 24 cuotas fijas, sin interés.

La promoción, a la que se podrá acceder a través de TiendaBNA, la plataforma online desarrollada por el BNA y Nación Servicios, estará disponible para los usuarios de las tarjetas Nativa Visa y Nativa Mastercard.

El objetivo de la promoción es, según consignó un comunicado del BNA, "movilizar la producción y reactivar el consumo de artículos de audio y TV."

Hasta el momento, el 80% de la demanda se concentró en TV, de todos los tamaños y marcas, particularmente los de 42 pulgadas o aún más grandes, mientras que el 20% restante se orientó a la compra de parlantes y dispositivos tecnológicos que permiten acceder al contenido de un televisor desde el teléfono celular, la Tablet o la computadora.

Al igual que las anteriores campañas de notebooks, tablets y teléfonos celulares, los clientes y usuarios podrán comprar televisores (de todas las marcas y tamaños), equipos de audio y proyectores, en 24 cuotas fijas y sin pagar ningún costo financiero.

Las recientes campañas contribuyeron a estimular la demanda y el consumo de computadoras y los teléfonos celulares, con ventas por más de $1.700 millones desde el comienzo de las promociones, aunque también se registró un considerable movimiento en relación con herramientas de trabajo y artículo de cuidado y belleza personal.

Paso a paso, cómo podés comprar en TiendaBNA

Con este plan, podés comprar una televisión en 24 cuotas sin interés

Para comprar a través de la TiendaBNA, se puede ingresar directamente a la página y seleccionar el producto. Para hacerlo, no se neceesita usuario.

Posterioirmente, se completan los datos de información personal y se selecciona el método de pago.

Una vez hecha la compra, en los próximos siete días hábiles, el comercio asociado que haya sido elegido para operar cargará un numero de seguimiento para verificar el estado del envío.

El costo de envío se calcula según el peso del paquete y destino de entrega. El valor se puede obtener cuando se ingresan los datos de domicilio, antes de finalizar la compra o a la hora de verificar los datos de una publicación. Todo depende del proveedor.

En cuanto al tiempo de entrega, varía entre 8 y 15 días hábiles para CABA, GBA y el resto del país.

No enciendas un televisor Smart TV 4K sin chequear estos consejos

No hay una forma única de configurar un televisor. El hogar, el diseño de la sala de estar o living y las preferencias de todos son muy diferentes. Sin mencionar todos los factores más pequeños, como la ubicación de la pared, la iluminación y cómo tu televisor encajará con sus muebles.

Además, a menudo aparece un nuevo y brillante televisor 4K o un anuncio de funciones de alta tecnología que sacude el mercado hogareño. Esto significa que siempre hay algo diferente a considerar cuando se trata de configurar la imagen perfecta y las configuraciones y características que necesitarás conocer para lograrlo.

La buena noticia es que, a medida que llegan más y más avances en pantallas de TV, como la resolución 8K Ultra HD, y HDR y más de ellos también se filtran al mercado masivo.

Por lo tanto, la calidad de imagen que podés obtener en casa en estos días incluso con un televisor económico puede ser excelente. Aunque la tecnología de televisión nunca ha sido mejor, todavía es posible comprar lo mejor y ver lo peor, o al menos sentirte decepcionado.

Por eso es importante conocer y aplicar el proceso de configurar la mejor imagen posible, independientemente del televisor que tengas en casa:

1. Utilizá las fuentes y conexiones adecuadas

Puede parecer obvio, pero para obtener lo mejor de tu televisor, debés poner lo mejor en él. Esto significa que debés utilizar fuentes de alta resolución. Para ver películas y programas de televisión en disco, los reproductores de DVD normales representan lo mínimo de lo que es aceptable, pero si te preocupa por la calidad, debés comprar un reproductor de Blu-ray Ultra HD decente.

Como mínimo, debés alimentar contenido HD desde un reproductor de Blu-ray y un decodificador HD. Si realmente deseás invertir en contenido 4K, debés considerar uno de los mejores servicios de transmisión de TV, como Netflix, Amazon Prime Instant Video o Disney Plus, que tienen una gran cantidad de contenido 4K HDR disponible.

Por supuesto, una vez que tengas tu kit, es imperativo que utilices las conexiones correctas. En general, la única conexión que deberías usar es HDMI, a menos que haya una razón primordial para optar por una interfaz heredada.

Los Smart TV incluyen aplicaciones de servicios de streaming.

2. Chequeá que tus fuentes estén configuradas correctamente

Los componentes de origen y los reproductores de Blu-ray suelen tener una variedad de opciones de visualización, pero normalmente se administran por sí mismos dependiendo de la pantalla con la que estén asociados, gracias a la información EDID (datos de identificación de pantalla extendida) que encuentran. Sin embargo, podés intervenir manualmente si tu combinación da como resultado un comportamiento extraño.

La mejor manera de verificar esto es ingresar a la configuración de pantalla de tu decodificador, reproductor de Blu-ray o consola de juegos para establecer exactamente lo que están emitiendo.

Idealmente, está buscando que tengan una salida de 2160p (es decir, 4K), pero muchas cajas Full HD no serán capaces de esto. Si se está transmitiendo contenido 4K en línea, generalmente también te reducirá la calidad a lo que pueda emitir tu televisor. Si estás un poco confundido sobre lo que puede soportar tu televisor, elegí la opción más alta disponible y simplemente observá lo que sucede.

La mayoría de las fuentes mostrarán brevemente una imagen diseñada para probar si tu televisor puede admitir la configuración que has elegido, y si esta imagen no aparece, podés asumir con seguridad que tu televisor no puede admitirla. Simplemente recorré las opciones de configuración hasta que encontrés la opción más alta que tu televisor pueda mostrar.

La situación te complica aún más por el hecho de que algunos televisores 4K más baratos solo admitirán 4K en una fracción de sus puertos HDMI totales (generalmente los dos primeros). Si tu nuevo reproductor de Blu-ray 4K no puede emitir Ultra HD en tu pantalla, intentá conectarlo a un puerto HDMI diferente para ver si esto resuelve el problema.

3. La luz ambiental afecta la percepción de la imagen

Una característica importante de las pantallas LCD es que cada una se comporta de manera diferente según los niveles de luz ambiental de tu habitación. Debido a que la pantalla LCD es una tecnología de pantalla retroiluminada, se parece cada vez más a una linterna en una habitación oscura.

Lo que parecía una chaqueta de cuero negro en una habitación con luz ambiental promedio, se vuelve gris (ya sea gris oscuro o gris claro) en una habitación oscura. Los fabricantes de paneles intentarán todos los trucos, desde los filtros hasta las trampas de la retroiluminación, para disfrazar este hecho.

Las pantallas OLED son pantallas que se iluminan automáticamente y no sufren este rasgo parecido a una antorcha. Incluso mejoran en habitaciones con poca luz, lo que las convierte en una excelente opción para los fanáticos del cine.

Pero no te sientas tan mal por los televisores LCD LED. La próxima vez que vayas a una sala de cine, pandemia de coronavirus mediante, observá el rendimiento del nivel de negro.

La imagen proyectada promedio también es bastante gris, y probablemente no salgas del cine sintiéndote estafado. Si deseas mejorar la experiencia de visualización de tu hogar, considerá colocar una fuente de luz, como una lámpara, detrás de tu televisor.

La ubicación del televisor es clave para una buena o mala experiencia.

4. Los ajustes preestablecidos están por una razón

Los teóricos de la conspiración te dirán que la mayoría de los ajustes preestablecidos de imagen en tu televisor en realidad arruinan la imagen, y que la única forma de obtener una gran imagen es que lo hagas vos mismo o le pagues a un contratista externo para que lo configure por vos. Esto es, por supuesto, sin sentido. Los ingenieros responsables de la pantalla que acabás de comprar quieren que tengas una excelente experiencia de visualización sin tener que ensuciarte las manos.

El punto clave es que los distintos modos y ajustes preestablecidos están ahí por una razón. Para la mayoría de los contenidos y condiciones de visualización, la configuración Estándar o Normal proporciona el mejor punto de partida: los niveles de negro probablemente serán precisos para tu panel en particular, los colores te optimizarán adecuadamente y el contraste será agradable y ágil.

Dynamic es esencialmente un modo que se usa en las tiendas de venta de electrodomésticos y debés evitarlo, mientras que los modos Cinema están diseñados para verse solo con poca luz.

5. Consejos para jugadores

El procesamiento pesado de imágenes es un anatema para los jugadores, ya que incluso el más mínimo retraso podría resultar en una humillante derrota a manos de los rivales en línea cuando se juega un entretenimiento de disparos basado en reacciones. Para combatir esto, los fabricantes ofrecen ahora un preajuste dedicado de bajo retraso que maximiza el rendimiento.

Apagan la mayor parte del procesamiento. Si tu equipo no tiene un ajuste preestablecido de Juego, probablemente valdrá la pena desactivar manualmente la mayor cantidad de procesamiento de imágenes que puedas para tu entrada de juego. Esos milisegundos de ventaja competitiva sin duda te servirán de ayuda cuando enciendas Destiny.

Si tu televisor lo admite, intentá activar solo el modo de juego para el puerto HDMI al que está conectada tu consola para que tu otro contenido pueda beneficiarse del procesamiento de imagen mejorado que ofrece tu equipo.

La tecnología es HDMI es vital para una buena calidad de imagen.

6. El manejo del contraste

En los días de los televisores de tubo CRT, controlar el contraste era un gran dolor de cabeza. Las pantallas LCD LED modernas no tienen esos problemas y el contraste se puede dejar cómodamente alto.

Muchos ajustes preestablecidos estarán predeterminados al 100% y la imagen resultante se verá dinámica y ágil. Las marcas varían, pero podría resultar ventajoso reducir esto un poco.

Sin embargo, lo último que querrás hacer con tu nueva pantalla es quitarle su ajuste visual, así que no sientas la necesidad de bajar del 90 por ciento en esa escala móvil. A diferencia de las pantallas LCD LED, las pantallas OLED cuentan con un contraste casi infinito y no sufren retención de imagen como el plasma. Es por eso por lo que a menudo te muestran en la tienda con imágenes de fuegos artificiales. Sin embargo, en realidad no son tan brillantes como las pantallas LCD LED.

7. Dominar el lado oscuro

La búsqueda de negros cada vez más profundos ha dado lugar a una serie de técnicas de procesamiento de imágenes que pueden disminuir la calidad de la imagen en lugar de mejorarla.

Las opciones de aumento y estiramiento del nivel de negro pueden hacer que las partes oscuras de la imagen se vean más negras, pero aplastan gran parte de los sutiles detalles de sombras que hacen que las áreas oscuras parezcan convincentes. Tratálos con precaución.

El contraste dinámico altera el nivel de reflejos brillantes al ajustar continuamente en respuesta a los cambios en el contenido de la imagen. Esto puede resultar en un bombeo antinatural en la imagen. Si notás que funciona, intentá apagarlo o minimizarlo.

Sin embargo, dependiendo de la tecnología del panel, esto puede resultar en negros grises inaceptables. Pocas cosas afectan más a la experiencia de visualización general en un televisor LCD LED que la atenuación local.

Tanto los televisores LED con iluminación de borde (común) como los televisores LED con iluminación directa (no tanto) utilizan atenuación local para ajustar el brillo de diferentes partes de la pantalla de forma independiente para adaptarse a las demandas de la imagen.

La técnica puede ser un poco tosca, lo que da como resultado un charco de luz y un enturbiamiento de la luz de fondo, en los que los reflejos brillantes en una escena oscura pueden iluminar franjas de la pantalla y causar efectos secundarios que distraen. Establecé la atenuación local al mínimo para minimizar tales molestias.

8. Un nuevo mundo de color

Las últimas generaciones de televisores 4K y 8K son capaces de ofrecer un espectro de color más amplio que nunca, gracias a tecnologías como los paneles Quantum Dot y Wide Gamut. En los paneles LCD, ayudan a que los rojos te vean menos anaranjados y hacen que los verdes sean más verdosos.

Algunas pantallas ofrecen acceso a un control de gestión de color profundo adicional. Estos suelen adoptar la forma de ajustes en los principales elementos de color RGB. Algunos televisores también admiten el ajuste de los componentes secundarios de color cian, magenta y amarillo. Sin embargo, estos solo deben ajustarte junto con el hardware de medición de color. Generalmente, dejálo en paz.

La mayoría de los televisores emplean sensores capaces de detectar la luz ambiental en tu living o sala de visualización, lo que permite que el televisor ajuste automáticamente las facetas de la imagen para compensar las condiciones cambiantes.

Si bien es inteligente, esto puede resultar irritante cuando la imagen comienza a oscilar. En general, te conviene apagar todos los sensores de luz. Obtendrás una experiencia de visualización más consistente.

9. Clasificá la nitidez y el sobre exploración

Si crees que al aumentar la nitidez obtendrás más detalles en las imágenes de tu televisor, probablemente te sentirás decepcionado. Fuera de la caja, la nitidez de todos los ajustes preestablecidos será invariablemente demasiado alta. Mirá el texto negro sobre un fondo claro: ¿tiene un brillo blanco o un anillo alrededor?

Este énfasis adicional mejora la legibilidad cuando lo ves a distancia, pero no mejora los detalles; en realidad lo oscurece. Y en un televisor 4K, diseñado para verse más grande y cercano para apreciar los detalles mejorados, esto es negativo. La nitidez no debe ser superior a 10/15 en el calibre ajustable.

Un problema constante con la mayoría de las marcas de televisores es que normalmente ofrecen valores predeterminados listos para usar con la sobre exploración activada. Esto significa que los bordes de la imagen se pierden efectivamente detrás del bisel. Esta es una victoria fácil.

La sobre exploración es una cura de retroceso para los artefactos de transmisión anteriores causados por datos que no son imágenes estacionadas en los extremos del marco. Esto rara vez ocurre en la era HD, ya que la información de la imagen real se utiliza en todo el marco HD de 1920 x 1080.

Los modos sin sobre exploración pueden tener una variedad de nombres de menú según la marca. Buscá ajustes de relación de aspecto y observá el que hace que la imagen 'retroceda' y revele un poco más.

10. Ponete al día con el manejo del movimiento

Uno de los aspectos más desafiantes del rendimiento de la imagen para los televisores LCD LED es el manejo del movimiento. Te ofrecen todo tipo de interpolación de cuadros para suavizar las imágenes y eliminar la vibración de la película, pero vienen con serias advertencias.

El control de movimiento agresivo dará como resultado artefactos de movimiento, comúnmente vistos como un halo borroso alrededor de objetos en movimiento, los pies de un jugador de fútbol que corre parpadearán de manera poco natural, los caballos al galope pueden parecer tener patas adicionales y tu torneo de tenis preferido se jugará con varias pelotas en lugar de una.

La interpolación de alto movimiento también conduce a un video como brillo. Esto puede hacer que el evento o el recital más caro, parezcan un drama de televisión barato. De ahí el término frecuentemente citado de "efecto de telenovela".

En términos generales, estos modos, llamados Creación inteligente de cuadros o IFC (Panasonic), Trumotion (LG), Motionflow (Sony) y Motion Plus (Samsung), además de muchos otros, deben mantenerse alejados de tus configuraciones más altas.

Mid suele ser un compromiso decente para contenido deportivo y de estudio, mientras que Low o Off es mejor para películas y dramas de televisión similares a películas, como Game of Thrones.

Muchos fabricantes le permiten personalizar la configuración de manejo del movimiento con controles deslizantes ajustables para desenfoque y vibración. A menudo, esta es la mejor ruta para seguir.

11. El valor de la ubicación

Por último, un posicionamiento y un asiento astutos pueden mejorar profundamente la experiencia de visualización. Dependiendo del tipo de panel, los conjuntos de LCD LED sufrirán una pérdida dramática de contraste y color cuando se ven fuera de ángulo, y eso se aplica tanto vertical como horizontalmente. Para obtener la mejor calidad de imagen, aseguráte de que todas las posiciones de los asientos estén lo más directamente posible frente al televisor.

Cuando lo montes en la pared, nunca coloques una pantalla sin ángulo demasiado alto. Este es un error demasiado común que afectará la calidad de la imagen de manera más dramática que cualquier manipulación del menú. Tu pantalla debe estar al nivel de los ojos cuando estés en tu posición de asiento habitual.