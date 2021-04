¿Vas a comprar un televisor 4K? Esto es lo que debés tener en cuenta

Hay nuevas tecnologías para comprender, como HDR, OLED y QLED. junto con las preguntas básicas del tamaño de la pantalla, y la habitual de si tiene Netflix

La tecnología de TV avanzó a pasos agigantados en los últimos años, por lo que si debés realizar una actualización, es posible que te sientas desconcertado por la experiencia de compra de un televisor modernos.

¿Deberías comprar un OLED o un QLED? ¿Un LED o una pantalla LCD? ¿Y qué aplicaciones de transmisión necesitás? Los televisores mejoraron el rendimiento de la imagen en todos los ámbitos. Todos los modelos, excepto los más pequeños y baratos, ahora tienen una resolución de al menos 4K.

También hay nuevas tecnologías para comprender, como HDR, OLED y QLED. junto con las preguntas básicas del tamaño de la pantalla, la ubicación del televisor, la cantidad de entradas y la casi omnipresente: "¿Tiene Netflix?"

¿Qué tamaño de pantalla de TV?

Hay más atención mediática que nunca en pantallas más grandes, con menos modelos de 32 y 40 pulgadas que aparecen en las nuevas líneas de TV gracias al aumento de la resolución Ultra HD 4K que justifica la pantalla grande.

Pero si bien puede ser tentador pensar que más grande es mejor, el tamaño del conjunto adecuado para vos depende en gran medida de qué tan cerca de la pantalla estarás sentado y de la resolución del material de origen que estás viendo.

La organización SMPTE (Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión) publicó pautas detalladas sobre exactamente qué tan lejos debés sentarte para optimizar el rendimiento de tu televisor.

Si estás sentado a la distancia correcta de tu televisor, verás muchos detalles, una buena definición de los bordes y un movimiento suave y limpio, pero si estás sentado demasiado cerca de la pantalla, verás más imágenes. ruido y artefactos. Por otro lado, si te sentás demasiado lejos del televisor, tendrás dificultades para captar todos los detalles de imagen que tu televisor tiene para ofrecer.

La regla SMPTE para ver TV Full HD (1080p) establece que debés estar sentado a una distancia mínima de 1,5 a 2 veces el tamaño diagonal de su televisor de la pantalla. Podés sentarte más cerca de la pantalla si tenés un televisor 4K, aproximadamente de una a 1.5 veces el tamaño de la pantalla, ya que notarás menos artefactos gracias a la resolución más alta.

Las siguientes distancias son un buen punto de partida:

65 pulgadas: mínimo 2,5 m (Full HD) o 2,1 m (4K).

50-52 pulgadas: mínimo 2,2 m (Full HD) o 1,7 m (4K).

46 pulgadas: mínimo 1,9 m (Full HD) o 1,5 m (4K).

40-42 pulgadas: mínimo 1,7 m (Full HD) o 1,3 m (4K).

32 pulgadas: mínimo 1,3 m (Full HD).

Tené en cuenta que el tipo de televisor que deseás (una pantalla LCD, QLED u OLED) podría afectar tu decisión sobre el tamaño del televisor, así que tenélo en cuenta.

La mayiría de los televisores 4K incluyen aplicaciones nativas de Netflix y otros servicios de streaming

¿4K o no 4K?

Esto puede parecer una obviedad al principio, pero ¿deberías realmente optar por un televisor 4K en lugar de un televisor Full HD? Los conjuntos de mayor resolución, cuatro veces más que Full HD, se adoptaron mucho más rápido que 1080p en el pasado.

Los televisores 4K son mucho más accesibles y convencionales en estos días. De hecho, ahora es más difícil de lo que pensás encontrar televisores HD a la venta. La resolución HD ahora solo está disponible para tamaños de pantalla más pequeños, entre 20 y 40 pulgadas, por ejemplo, o para satisfacer presupuestos muy ajustados. Respecto a los televisores 8K, por ahora tienen un precio muy alto.

¿Qué es el HDR?

Alto rango dinámico (HDR) es la palabra de moda de la televisión que sigue zumbando y tiende a ir de la mano con los televisores 4K. Básicamente: cuanto mayor sea el rango dinámico (brillo y colores), más realista será la imagen. HDR ofrece una mayor sutileza y profundidad de gradaciones de colores, además de un contraste más fuerte.

Existen varios tipos de HDR, y con diferentes marcas de televisores respaldando diferentes variantes, puede ser un campo minado tratar de encontrar la mejor opción. Por ejemplo, HDR10 es el formato HDR estándar que encontrarás en todo el contenido compatible con HDR, desde discos Blu-ray 4K hasta programas de Netflix y Amazon. Si estás comprando un televisor 4K HDR, HDR10 vendrá como mínimo.

Luego está Dolby Vision. A diferencia de HDR10, que aplica los valores HDR escena por escena (es decir, cada vez que la cámara corta a una nueva escena), Dolby Vision HDR aplica esta información de imagen (denominada metadatos) cuadro por cuadro. Esta forma dinámica de HDR, cuando te implementa correctamente, tiene el potencial de mejorar la presentación HDR10 estándar.

HDR10 + es un formato rival de Dolby Vision. Creado por Samsung, también utiliza metadatos dinámicos, pero, mientras que Dolby Vision tiene licencia, HDR10 + es un formato abierto y gratuito que cualquier empresa puede implementar como mejor le parezca.

Encontrarás Dolby Vision en determinados televisores de LG, Sony, Panasonic y Philips, mientras que Samsung impulsa su propio HDR10 +. Panasonic y Philips han comenzado recientemente a admitir Dolby Vision y HDR10 +. Hay una gran cantidad de contenido de Dolby Vision disponible en programas originales de Netflix, Disney +, Apple TV + y discos Blu-ray 4K.

El contenido HDR10 + se encuentra principalmente en Amazon Prime Video. Sin embargo, varios estudios de cine importantes se registraron para usar el formato. Así, comenzó a llegar el HDR10 + a Bohemian Rhapsody, The Secret Life of Pets 2 y Godzilla: King of the Monsters.

Además de Netflix , muchos televisores 4K incluyen acceso directo a YouTube.

¿Qué conexiones necesitarás en tu TV 4K?

Las conexiones en los televisores no difieren tanto como antes, y la mayoría tiene al menos tres (a menudo cuatro) entradas HDMI. Son suficientes, por ejemplo, para un reproductor de Blu-ray, un decodificador, una consola de juegos y un transmisor de medios.

Los televisores 4K tienen al menos un puerto HDMI con certificación 2.0 y HDCP 2.2 para contenido nativo 4K y HDR, pero verificá la compatibilidad si planeás conectar varias fuentes 4K.

HDMI 2.1 también se está introduciendo en las especificaciones de TV, brindando una capacidad de ancho de banda mucho mayor. Permite el paso de HDR dinámico a 4K / 120fps y 8K / 60fps. También ofrece compatibilidad con eARC.

¿Planeás mejorar el sonido de tu televisor con una barra? Deberás conectarla a la entrada HDMI ARC (canal de retorno de audio) del televisor. Esto lleva la señal de audio directamente del televisor a la barra de sonido. Alternativamente, aseguráte de que tu televisor tenga salidas ópticas digitales o analógicas para la conexión.

Si bien algunos televisores cuentan con entradas compuestas, la mayoría, incluso en el extremo del presupuesto, eliminaron las conexiones heredadas como SCART. Entonces, aquellos que se aferran a viejas grabadoras de video, por ejemplo, deben ser conscientes de eso.

¿Qué tipo de pantalla: OLED, QLED o LCD?

Los televisores LCD, que requieren una luz de fondo generalmente compuesta de LED blancos para mostrar una imagen en el panel LCD, están disponibles en una amplia variedad de tamaños de pantalla y, gracias en parte al bajo costo de producción de la tecnología, a precios accesibles.

OLED (diodo emisor de luz orgánico) es una tecnología de panel que utiliza partículas auto emisivas, por lo que no es necesaria una luz de fondo. Esto permite que los televisores OLED sean increíblemente delgados, al mismo tiempo que ofrecen negros oscuros convincentes, un fuerte contraste y excelentes ángulos de visión. LG, Sony, Panasonic y Philips son las grandes marcas con televisores OLED en sus líneas. En general, los televisores OLED de estas marcas son excelentes.

QLED (diodo emisor de luz de punto cuántico) es la respuesta de Samsung a OLED. Un televisor QLED es un televisor LCD, pero con una capa de puntos cuánticos sobre la luz de fondo.

Sin embargo, los puntos cuánticos (diminutas partículas semiconductoras) en los QLED actuales no emiten su propia luz. Por lo tanto, los televisores QLED, como los LCD convencionales, te basan en una luz de fondo.

¿Las ventajas de un televisor QLED? Suele obtener colores brillantes y vibrantes, además de imágenes brillantes, nítidas y con detalles nítidos. Los QLED de Samsung mejoraron cada vez más a lo largo de los años, y son una excelente alternativa a los televisores OLED.

Los televisores 4K tienen la mayor variedad de tamaños de pantalla en el mercado.

¿Cuál es la mejor tecnología de TV?

Si estás optando por un televisor LCD, la retroiluminación LED viene en dos sabores: iluminación de borde o retroiluminación directa. El primero es el más común y el más barato de producir. Los televisores están iluminados desde el borde mediante una fila de LED que bordean y miran hacia el centro de la pantalla, que dispersan la luz a través de la pantalla.

¿El beneficio? Televisores más delgados. ¿El inconveniente? Contraste a menudo inconsistente, con los bordes de las imágenes más brillantes que el centro. Podés tener retroiluminación directa o matriz completa, con luces LED colocadas uniformemente detrás de toda la pantalla.

En teoría, la retroiluminación directa completa mejora la atenuación local, es decir, el control del contraste: mantiene al mismo tiempo las partes oscuras de una imagen oscuras y las partes más brillantes. El único inconveniente es que este método en general significa un televisor un poco más grueso.

Aplicaciones de Smart TV

Las funciones de Smart TV son incluso más comunes que las pantallas 4K, y casi todos los modelos nuevos cuentan con Wi-Fi incorporado y una conexión Ethernet, y albergan al menos Netflix y aplicaciones de YouTube. La mayoría agrega Amazon Prime Video y otros servicios.

Netflix y Amazon tienen una biblioteca cada vez mayor de contenido 4K HDR disponible, por lo que siempre vale la pena buscar soporte en el televisor que comprás. Recordá que el hecho de que el hardware de un televisor sea compatible con una determinada tecnología no significa necesariamente que todo su software lo haga.

También verificá que tu futuro televisor nuevo tenga una aplicación que ofrezca transmisión de películas pagas por uso en 4K y HDR. La aplicación Apple TV es el estándar, pero solo está disponible a través de ciertos televisores Samsung, y el transmisor de video Apple TV 4K, por supuesto.