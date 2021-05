Melconian pronosticó a cuánto llegará la inflación este año y criticó las políticas de contención

El expresidente del Banco Nación aseguró que la Argentina "no estalló por los aires" en octubre del año pasado "gracias al precio de la soja"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian estimó que la inflación se ubicará este año entre el 40 y el 50%, y cuestionó el "programa represivo" que aplica el Gobierno para contenerla.

Según el economista, "en términos de gestión, a este Gobierno se le fue el miedo de octubre del año pasado, que le imprimía una crisis financiera con el dólar a 180 ó 200 pesos. Le apareció el Loto 1, con el precio de la soja. Por eso, este país no voló por el aire".

"Pero hay un Loto 2 , que son los Derechos Especiales de Giro que enviará el FMI, más de 4.500 millones de dólares. Esos Lotos tranquilizaron a la divisa", enfatizó.

No obstante, Melconian advirtió que "el problema local es la tasa de inflación que tiene un origen macroeconómico. Es un agujero del Fisco que hay que financiarlo con emisión de moneda".

"Programa represivo"

"Por eso, se ensaya un programa represivo de acá a las elecciones legislativas. Es que cuanto más se reprima la inflación, es peor para el día después", evaluó el ex funcionario, en declaraciones al programa "Esta mañana" en Radio Rivadavia, conducido por Luis Majul.

A su criterio, la inflación "no va a ser del 29% como dice el Presupuesto: va a ser entre 40 y 50% este año. La Argentina va a una emisión monetaria equivalente a la de 2020, que te lleva a ese nivel" de suba de precios.

Este jueves el Indec revelará el Índice de Precios al Consumidor de abril, mientras que en el primer trismestre de 2021 ya acumula un 13% de aumento.

En este marco, Melconian consideró que en la Argentina "hay que vivir entre crisis financiera y crisis de estancamiento", con algunas cuestiones "más berretas".

"En términos de cómo es la organización de un país, la institucionalidad, berretalandia es muy pobre. Pero con berretalandia vamos a convivir", ironizó.

Las elecciones legislativas 2021

El ex presidente del Banco Nación en el mismo programa de radio no sólo estimó el porcentaje de inflación de este año, sino que puntualizó en la importancia de las elecciones legislativas como manifestación de la aprobación o no de la ciudadanía al Gobierno.

"Estamos en un año electoral, con una elección de medio término a la que le doy mucha importancia, porque la gente, dentro de un contexto parecido al actual, que para mí sucedió en 2009 y 2013, fue clave en términos de cómo se para la sociedad frente al Gobierno", enfatizó.

Y destacó la necesidad de "unificar el discurso" para que la Argentina "no se mueva de su canal institucional".

Para Melconian, esta elección "no es un tema menor para los oficialismos, porque un rasgo natural en todos los países del mundo es que pierden, porque la gente está caliente, aún con las vacunas en este momento".

"Por eso, el Gobierno hace mucho hincapié en un lugar que tiene cautivo, que es el conurbano bonaerense. Y se atrinchera ahí", señaló el economista.