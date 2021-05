Video: de cuánto son los impagables aumentos de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires

La oferta de inmuebles en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires sufrió una reducción récord tras las nuevas medidas implementadas en el sector

La situación de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se ha salido de control por completo. Desde la sanción de la Ley de Alquileres los propietarios buscan diferentes modos de esquivar a las reglamentaciones y aumentar por encima de la inflación.

Durante el fin de semana se dieron a conocer informes que mostraron el fuerte incremento que debieron afrontar los inquilinos de la Capital Federal.

Las estadísticas marcaron aumentos que van desde el 45% hasta el 60% en los últimos 12 meses, en una cifra superior a la inflación interanual que se ubica en 46 por ciento.

Según explicó el economista Juan Enrique en C5N, alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires sale un 45,3% más caro que en el mismo mes de año pasado y para un departamento de 3 ambientes llega hasta un 60,7 por ciento.

El principal inconveniente pasa porque el precio del alquiler hoy es superior al salario mínimo, vital y móvil (SMVyM).

Según informes de varias consultoras privadas basados en el precio de los monoambientes que hoy son el rubro más requerido en la Ciudad, alquilar en Palermo puede salir más de $32.000, cifra que en Belgrano baja a $28.600, valores considerablemente más altos que el SMVyM de 24.408 pesos.

Los informes marcan que los inquilinos debieron enfrentar serias dificultades durante el último año producto de la pandemia y un 66% perdió ingresos a lo largo del año. También se destaca que el 40% de los ingresos son destinados a pagar el alquiler y un 43% acumulan deudas en el pago. Con un año de inflación alta en el horizonte, la situación de los inquilinos no parece alentadora.

El economista Juan Enrique explicó: "La Ley de Alquileres recibió muchas quejas, muchos propietarios retiran las ofertas o las hacen por fuera de los controles y eso eleva los precios. No es que la ley no sirva, lo que hace falta es más control por parte del Estado". Además, destacó que el principal problema es "que el salario no acompaña al índice general de precios".

Reducción de la oferta

La reducción en la oferta de inmuebles en alquiler en la Ciudad está en niveles récord

"Tenemos una reducción de la oferta de inmuebles en alquiler que es histórica. En la pandemia se achicó al menos 35 por ciento el mercado. Vamos a seguir rompiendo records negativos", dijo a iProfesional Marta Liotto, vicepresidenta de CUCICBA, la organización que nuclea a los corredores inmobiliarios de la Ciudad.

"Hay mucha gente que, por los cambios de reglas y la baja rentabilidad, directamente decidió cerrar los departamentos. De ese 35 por ciento de reducción de la oferta de alquileres que constatamos, el 20 por ciento optó por poner en venta el inmueble", añadió.

Siempre según Liotto, "el porcentaje restante es, justamente, el que espera por un horizonte más claro y mantiene el inmueble desocupado. Serían los primeros alcanzados por una medida así, que acentuará más la venta antes que propiciar nuevos contratos de alquiler".

La directiva sostuvo que esta caída en la cantidad de inmuebles que se ofrecen seguirá motorizando el incremento de los valores de alquiler.