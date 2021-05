Video: Guillermo Moreno realizó insólitas declaraciones sobre el cierre de las exportaciones de carne, ¿qué dijo?

El exsecretario de Comercio Interior realizó insólitas declaraciones tras la prohibición del Gobierno de Alberto Fernández de exportar carne por 30 días

El exsecretario de Comercio Interior de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, no se guardó nada y apuntó contra el presidente Alberto Fernández por los problemas económicos que ocurren en el país.

Sostuvo que el actual Primer Mandatario "no es apto" para ocupar el cargo que tiene y que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se equivocó al elegirlo.

En ese marco, criticó la suspensión de la exportación de la carne y remarcó que "el problema son los chinos".

"Cuando recreamos la Secretaría de Comercio la primera decisión que tomamos fue reabrir las exportaciones", recordó en Canal Nueve sobre su accionar a cargo de dicha institución.

Tras eso, señaló que la decisión tomada por el Presidente de suspender la venta de carne al exterior es equivocada e, insólitamente, sostuvo que "el problema es que los chinos se están comiendo la carne de nuestro pueblo".

En la misma línea, le echó la culpa al expresidente Mauricio Macri y a su decisión de incrementar el número de cortes que se exportaban. "En general no comes carne de exportación, la vaca no se exportaba. Vino Macri y estaba feliz de venderle la vaca a los chinos y a vos qué te queda", completó Moreno.

Contra Alberto Fernández: "No es apto"

"Alberto Fernández no está apto para resolver esto", manifestó ante la sorpresa de todos. "Yo lo conozco hace 30 años, ya sabíamos que no estaba apto. No tengo ningún problema personal, pero lo conozco y sé que está apto para conducir la Argentina", reafirmó sin titubear.

Además, afirmó que "se equivocó Cristina Fernández de Kirchner" y subrayó: "No hay dudas, eligió al peor".

Por último, al recordar las elecciones de 2019 sostuvo que la Vicepresidenta podría haber elegido a cualquier otro ya que "cualquiera era mejor".

También, con un poco de ironía, rescató tres cosas de la gestión de Fernández en la presidencia: "La primera la embajadora en la Santa Sede. Los comandantes de las fuerzas no son malos, me parece que estaban bien y lo tercero es la luna de miel que le debía a su mujer que se la tomó ahora", concluyó.

Restricciones a la exportación

El Gobierno prohibió por 30 días la exportación de carne argentina

A fin de lograr contener los aumentos de la carne vacuna, el Gobierno nacional decidió suspender las exportaciones por 30 días. Se trata de una medida orientada a contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses.

La medida ya fue comunicada al consorcio de exportadores ABC y se hará oficial en las próximas horas.

El mes pasado, el Gobierno estableció el procedimiento para el registro de las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne y dispuso que la Autoridad de Aplicación o la Secretaría de Comercio Interior podrán requerir documentación respaldatoria a los frigoríficos. Dicha medida ya había generado descontento entre los empresarios del sector, que plantearon un fuerte rechazo.

CICCRA (Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina) emitió el jueves pasado un comunicado en el que expresaba su "enorme preocupación por la reciente normativa emitida por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario".

Según la cámara empresaria, el Gobierno reinstaura –bajo el nuevo nombre de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJEC) – "el viejo y conocido Registro de Operaciones de Exportación (ROE) que tan perjudicial resultó para el mercado de ganados y carnes y para la mesa de los argentinos en su conjunto".

"Las justificaciones de este tipo de políticas por parte de los funcionarios no resultan creíbles toda vez que, si se quisiera controlar la evasión y subfacturación, el Poder Ejecutivo Nacional ya cuenta con todas las herramientas necesarias para hacerlo, sin necesidad de recurrir a este lamentable instrumento", explicaron desde CICCRA.