Conocé los emprendimientos que están funcionando mejor desde que comenzó la pandemia

Salud, tecnología, métodos de pagos virtuales y la digitalización de servicios ligados al comercio son las actividades que mejor resultados tienen

En este contexto de pandemia, los millennials parecen sentirse más atraídos por la posibilidad de ser emprendedores, frente a la opción de tener un trabajo en relación de dependencia. La mayor apertura al trabajo remoto reflotó la idea de poder controlar mejor los tiempos propios, los interés y cómo la vida personal y la laboral se amalgaman. Por supuesto, es imposible ignorar que muchos se vuelcan a emprender como un modo de reinventarse.

¿Qué negocios son los que más proliferaron desde marzo de 2020? Bernardo Brugnoli, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), señala que "mayormente son los que están asociados a resolver los problemas que la pandemia generó".

Este experto los divide en tres categorías:

Los ligados a la salud : barbijos (como la muy conocida Kovi con los "barbijos del Conicet"), protectores para dividir a las personas y aplicaciones ligadas a la telemedicina (Llamando al Doctor, Doc24, Docturno, Glebix, etc).

: barbijos (como la muy conocida Kovi con los "barbijos del Conicet"), protectores para dividir a las personas y aplicaciones ligadas a la telemedicina (Llamando al Doctor, Doc24, Docturno, Glebix, etc). Los ligados a solucionar problemas del confinamiento en nuestras casas : servicios de última milla, logística o también emprendedores enfocados en que los equipos trabajen mejor a distancia. También quienes aprovecharon los cambios de hábito de compras online y saltearon intermediarios abartando los costos, como Frizatta.

: servicios de última milla, logística o también emprendedores enfocados en que los equipos trabajen mejor a distancia. También quienes aprovecharon los cambios de hábito de compras online y saltearon intermediarios abartando los costos, como Frizatta. Las empresas tecnológicas: desde los exchanges hasta cosas más simples como emprendedores que ofrecieron a restaurantes desarrollar una carta digital.

"Claramente a las nuevas generaciones no se les ofrece una carrera de por vida en una empresa ni tampoco es algo que buscan. Es por eso que la ventaja que encuentran en generar sus propios emprendimientos es poder ser mejores artífices de su propio destino. El camino no es para nada fácil y no es para cualquiera. De hecho, muchos lo comienzan no por elección sino porque el mercado laboral no pudo incluirlos", observa Brugnoli.

En consonancia, el Reporte Global de Emprendimiento 2020, realizado por las empresas de investigación de mercado Ipsos y GFK en asociación con Amway, indica que el 66% de los menores de 35 años considera que tener un negocio propio es una oportunidad deseable. A su vez, el 59% se interesa en el trabajo freelance.

Emprendimientos ligados a la telemedicina crecieron durante la pandemia.

De la encuesta participaron más de 23 mil personas de 25 mercados de Europa, Asia y América, y deja en claro que la tecnología es la herramienta que atraviesa todas las ideas a la hora de iniciar un negocio.

Esto se ve confirma en las respuestas del estudio, ya que el 63% de los encuestados menores de 35 años, asegura que se inclinarían por emprender un negocio relacionado con ecommerce. Mientras que el 53% mayor a esa edad, considera al comercio digital como la principal opción para iniciar un negocio propio. A su vez, el 48% de este grupo considera a la venta directa como una opción de negocio propio.

Pre y post pandemia

En la Argentina el mercado emprendedor tiene una gran dificultad: hacerse de financiamiento. Esto atraviesa tanto a los emprendedores como a las MiPymes, a pesar de que éstas representan el 44% del PBI nacional y movilizan el 70% del empleo privado.

Esta falta de capitalización, que ya pasaba antes de marzo 2020, sumada a la incertidumbre que generó la pandemia provocó que entre el inicio de la cuarentena y abril de 2021, según ASEA, el 27% de los emprendimientos argentinos tuvieron que cerrar de manera definitiva.

Las ideas ligadas al comercio digital son las que más crecen en número.

A esto hay que agregar que, según un estudio de emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con el Centro de Entrepreneurship del IAE y el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el motivo por el cual los negocios son discontinuados es en un 40% por falta de rentabilidad.

"Un reclamo que surgió de la encuesta que realizamos cuando esta segunda ola iniciaba, es que se necesita un tratamiento fiscal diferenciado (esto lo pidió el 65 por ciento de los emprendedores). En un contexto tan adverso como el actual, no se le puede exigir a un emprendimiento unipersonal o que quizá cuenta con solo 2 socios, y que además está arrancando, el mismo régimen que a una empresa consolidada", resalta Brugnoli.

"Es clave que los emprendedores busquemos los recursos, que no esperemos a tenerlos, sino que debemos ser ingeniosos y encontrar nosotros los medios para lograr nuestro objetivo", concluye Gonzalo Erize, fundador de la ONG Saun.