Sueldos vs. inflación: en plena reapertura de paritarias, ¿quién ganará la carrera rumbo a los comicios?

Con una reapertura de las negociaciones salariales, se vislumbra una puja más pareja. ¿Mejorará el poder adquisitivo de los argentinos?

Con una inflación acumulada del 21,5% durante los primeros cinco meses y con una proyección en torno al 48% para este año según el REM elaborado por el Banco Central, la pauta oficial del 29% prevista en el Presupuesto debió ser revisada. Y con ella, las paritarias: en algunos casos, se sellaron incrementos superiores al 40% y en otros, se reabrieron para corregir los acuerdos previos.

Por ejemplo, el Sindicato de Encargados de edificios (Suterh) firmó la primera revisión de paritarias, que pasó del 32% a casi 45%. Similar fue la actualización que anunció el gremio de los bancarios, que pasó del 29% al 45%. Camioneros había sellado una cuerdo del 45% mientras que, en el sector público, ANSES otorgó un 46%, el PAMI un 43% y el Congreso un 40%.

En tal escenario, los analistas creen que los sueldos le ganarán la carrera a la inflación durante el segundo semestre, con las elecciones legislativas de noviembre como telón de fondo.

De todas formas, debido a la pérdida registrada durante los primeros meses del año, en el promedio anual, el salario real volvería a caer (estiman en torno a un 2%) por cuarto año consecutivo.

Una carrera más pareja

Estos números, lejos del 30% previsto inicialmente, le "darán pelea" a la inflación. "Lo que estamos viendo en este momento es que el salario le ganaría la carrera nominal hacia fin de año al avance de los precios. Esto no implica que crezca el salario real en el promedio anual, pero sí que crecería comparado con el segundo semestre del año pasado. Es decir, en octubre, noviembre y diciembre, el salario real va a estar por encima de los mismos meses del año anterior. Esto ayudaría de cara a las elecciones: las reaperturas de paritarias harían que esos meses sean de bonanza, por decirlo de alguna manera", analizó a iProfesional Joaquín Waldman, de la consultora Ecolatina.

"Esta recuperación se daría por varios motivos. Aunque muchos gremios creyeron a la pauta del 29% del Presupuesto, y arreglaron subas en línea con eso (al principio de año se cerraba en torno al 30%), también muchos habían incluido cláusulas de reapertura o algo similar a ‘gatillo’. Entonces, no era un número cerrado", agregó Waldman, quien remarcó: "Y en las últimas semanas se vio que hay gremios cerrando más arriba, incluso el Estado está dando aumentos algo más altos, y se habla de una pauta oficial más cercana al 40%. Entonces, incluso aquellos que no tenían cláusula de revisión, están volviendo a negociar".

En la misma sintonía, el economista de Equilibra Lorenzo Sigaut Gravina, opinó: "Creo que el Gobierno reaccionó rápido. Había dos posibilidades: o negar la aceleración de inflación o reabrir paritarias para que la mayoría de los salarios no pierdan este año contra la inflación. El Gobierno se dio cuenta que la pauta no va a estar dentro del 29% que estaba en el Presupuesto. Y se vio una seguidilla de señales, primero desde el sector público, con aumentos del 40% en el Congreso; y cercano al 46% en la Anses. Camioneros cerró en 45% y la señal más importante fueron los encargados de edificios, que reabrieron la paritaria antes de la cláusula gatillo, porque habían firmado el 32%. Si se realizan estas reaperturas, a diferencia de lo que hubiera ocurrido con las cláusulas gatillo a fines de año, la puja va a estar más pareja. Creemos que con una inflación por debajo del 3% en el segundo semestre, va a haber una mejora del poder adquisitivo: quizá 2 puntos, no es mucho, pero va a haber una mejora previo a las elecciones".

Para Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), la recuperación del salario dependerá del efecto "contagio": "Creo que empieza a darse un escenario en el que los salarios le puedan ganar a la inflación. Para verlo materializado falta que se contagien los otros gremios. Si eso empieza a pasar y se adelantan esas revisiones, me parece que hay chances que el salario le gane a la inflación. Nosotros vemos una suba de precios para este año en el rango del 40%, la del REM es un poco más alta, pero me parece que va a ir bajando en los próximos meses".

Mejora salarial, ¿más presión para los precios?

El incremento en los salarios podría generar, en el futuro, una presión adicional a los precios. Aunque al respecto existen distintas miradas. "Así como estamos viendo reaperturas de paritarias por la inflación que no descendió, podríamos ver remarcaciones de precios después de esas reaperturas de paritarias por costos crecientes en la producción. Le daría fuego a esa carrera de cara al año que viene", señaló Waldman, quien remarcó que se estima un crecimiento de los salarios en torno al 50% interanual en diciembre, aunque "esto dificultaría bajar la inflación hacia 2022".

Por el contrario, Pertierra no cree que una mejora en el salario real presione a la inflación: "La verdad que no. Esa es la discusión de fondo. El salario como costo quedó muy diluido después de tres años en los que quedó muy por debajo. El riesgo es más pinchar la recuperación, que alimentar la inflación. Si mantenés los otros costos, como tarifa y tipo de cambio, más o menos alineados, no debería impactar en los precios".

Es que, tal como remarcó el economista de Ecolatina, este año el salario real acumularía su cuarta caída consecutiva: "Hay que tener en cuenta que los primeros meses de este año cayó bastante, por lo que en el segundo semestre no va a llegar a revertirse la pérdida del primer semestre. Y va a terminar el año en torno a una caída del 2% en el promedio anual. Respecto de 2017, acumularía una caída en torno al 19%. Hoy esperamos que para el 2022 se dé una recuperación, debido a una dinámica distinta ya que va a arrancar el año con arrastre positivo. Pero habría una mejora".