Cavallo lanzó dramático pronóstico: qué puede pasar con la economía si el Gobierno llega a devaluar

El ex ministro de Economía afirma que la Argentina está en una situación peor que la hiperinflación. Su opinión sobre el actual equipo económico

Domingo Cavallo volvió a advertir sobre la posibilidad de que la economía argentina viva episodios trágicos debido a la cotización del dólar.

En concreto, el ex ministro de Economía señaló que si el Gobierno devalúa "sin estar convencido, puede ocurrir un Rodrigazo".

De hecho, el ex funcionario ve como una posibilidad que se produzca una devaluación luego de las elecciones. "Algo van a tener que hacer porque el tipo de cambio va a quedar atrasado. Si siguen las recomendaciones de Kicillof, van a tratar de recuperarlo gradualmente", evaluó en un evento organizado por el Foro Empresario Argentino.

"Si lo hacen por un programa impuesto por el FMI y hacen una devaluación relativamente fuerte e ir a una unificación del mercado cambiario que es lo que le gustaría el Fondo, eso es difícil que ocurra. Si lo hacen en un contexto en que el Gobierno no está convencido ni están unidos para semejante decisión, puede ocurrir un Rodrigazo", enfatizó.

El Rodrigazo fue una histórica disparada inflacionaria ocurrida en 1975, a causa de las medias implementadas por el entonces ministro Celestino Rodrigo. Ese año, la devaluación de la moneda y la suba de tarifas dejaron la inflación por encima del 180%.

Peor que una hiperinflación

Domingo Cavallo expresó que la situación económica actual es "muy complicada" y afirmó que la Argentina sufre "estanflación" desde hace 10 años.

"Es el problema económico más complicado para resolver, más que una hiperinflación", remarcó.

Y profundizó en su explicación: "Cuando se produce un fenómeno de hiperinflación como ocurrió entre el 88 y el 90, queda en evidencia de que obviamente la organización de la economía y los manejos que se hicieron hasta ese momento deben ser cambiados integralmente".

"Es un fenómeno dramático, grave. Pero si uno encuentra la forma de señalar una nueva organización económica y convence a la gente de que a partir de ese momento las reglas van a cambiar, las explica bien y la gente le cree, uno puede parar la híper", añadió.

Por el contrario, Cavallo afirmó que "una estanflación es más complicada porque la gente no está convencida de que se necesitan grandes cambios".

"Más bien se piensan en soluciones que son parches, que son muy parciales. Se arregla uno y se desarregla otro, que es lo que pasó a lo largo de los últimos diez años", agregó.

Y diagnosticó: "El Gobierno sigue confiando en controles, en intervenciones, en estatizaciones, en cierres de las economía que son la causa de que estemos tan mal".

Según Cavallo, Argentina subre "estanflación" hace más de 10 años.

El equipo económico, bajo la lupa

El ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa evaluó también los perfiles y supuestas capacidades de quienes hoy dirigen la economía Argentina.

Sobre Martín Guzmán, dijo que "entró al Gobierno con la misión y la idea de la normalización de la deuda que ciertamente era algo que se necesitaba. Pero en todos los demás aspectos no influyen sus opiniones, no las conozco pero las imagino porque es un economista profesional relacionado a un premio Nobel como Stiglitz, por lo que no se puede decir que no conoce la teoría económica".

No obstante, puso serios reparos sobre otros miembros gravitantes del oficialismo. "El Gobierno tiene otros integrantes y tiene una gran influencia intelectual de la gente que rodea a Cristina Kirchner, particularmente del gobernador Axel Kicillof, que tiene ideas completamente diferentes a las ideas convencionales que han permitido que progresen muchos países del mundo".

¿El Gobierno actual puede mejorar el rumbo?

"No veo que esta situación que cambie mucho cualquiera sea el resultado. Sí puede llegar a cambiar a partir de 2023, salvo que con motivo del resultado el Gobierno decida pegar un giro de 180 grados en la forma como enfoca la economía. No creo que eso pueda ocurrir. Si Alberto Fernández tuviera todo el poder y no tuviera a Cristina manejándolo tras bambalinas, a lo mejor uno podría concebir que pegue ese giro", expresó Cavallo.

"Pero para eso se necesita un gran liderazgo político y una gran capacidad de persuadir a la gente. Es la propia Cristina la que podría dar ese giro. Alguna vez entendió cómo funciona una economía bien organizada", agregó.

Kicillof, blanco de las críticas de Cavallo.

Y, luego, el ex ministro sorprendió al recordar reuniones con Néstor y Cristina Kirchner en los 90. "Ella ya había dicho que yo era el liberal más lúcido en la época en que me apoyaba, ella se manifestaba muy satisfecha", reveló.

"Al no tener un enfoque claro respecto de cómo se va a organizar la economía hacia el futuro, es muy difícil que los que toman decisiones económicas lo puedan hacer pensando en decisiones de mediano y largo plazo", continuó.

"Se va a ir agravando"

Al no ver muy cerca un cambio de rumbo económico en el actual contexto político, Domingo Cavallo pronosticó que "la situación se va a ir agravando".

Y explicó: "Los controles son cada vez más ineficaces, hacen que aparezcan mercados negros o que la actividad se oriente a la informalidad. Los controles cuando son contra el funcionamiento normal de los mercados terminan siendo ineficaces, generando mercados negros y desalentando la inversión que depende de contar con seguridad jurídica".