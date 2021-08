"Tarde o temprano habrá un sinceramiento de los precios", advierte el economista Federico Poli

El exdirector del BID advierte que "no se puede fijar artificialmente el valor del dólar, de las tarifas, de la tasa de interés y de los salarios"

El economista Federico Poli plantea una visión integral de la dinámica económica en la Argentina. En este diálogo, el exdirector del BID no se queda con una postura cortoplacista; intenta ir más allá: a los cambios estructurales que -en su opinión- necesita el país para salir de las crisis permanentes. Y también recurre a la evidencia histórica para plantear futuros escenarios.

A continuación, el diálogo con iProfesional:

-¿Le cree a Guzmán cuando dice que no habrá una devaluación ni antes ni después de las elecciones?

-El esquema cambiario argentino es un sistema excepcional que cancela toda posibilidad de que haya un proceso sostenible de inversión, con independencia de cualquier otra política que se lleve adelante. Con una brecha por encima del 80%, a pesar de la intervención oficial en los mercados paralelos de divisas, todo el mundo está viendo de qué modo le saca un dólar más al Banco Central para importar o ahorrar y el modo en que se puede subliquidar exportaciones por el tipo de cambio comercial. Ningún inversor va a ingresar dólares por el mercado oficial para invertir. Es algo viejo y conocido por todos. Lo que llama poderosamente la atención es que nadie en el equipo económico habla de cuándo se pondrá fin a este régimen. En el momento en que unifiquen el mercado cambiario, sin dudas, habrá un salto devaluatorio.

-¿Y cómo piensa que será la economía post electoral?

-No hay aterrizajes suaves de estos procesos de represión de las variables económicas principales, como el que está embarcado una vez más nuestra economía. No se puede fijar arbitraria y artificialmente el valor del dólar, de las tarifas, de la tasa de interés y de los salarios. Cada uno de ellos tiene múltiples elementos que lo determinan de modo objetivo. Tarde o temprano se asistirá a un sinceramiento de precios. Ese no es el dilema que enfrenta el equipo económico porque eso ocurrirá a pesar de la voluntad de los funcionarios. El dilema es si el sinceramiento de precios será parte de un programa que priorice el crecimiento de la inversión y el empleo o sólo correcciones forzadas por el mercado y las fuerzas sociales que lleven a una situación de desorden y tensión.

-¿De qué manera se garantizaría un proceso para enfriar la inflación?

-La estanflación que vive la economía argentina hace una década es la evidencia de que algo profundo no funciona. Inflación y falta de crecimiento son las resultantes de políticas erradas y regulaciones obsoletas que generaron distorsiones estructurales aberrantes.

-¿Distorsiones estructurales aberrantes?

-Argentina tiene hoy un sistema económico anormal, en el que existe una porción demasiado grande de la sociedad que vive de modo permanente de las transferencias del estado sin ninguna contraprestación y del empleo público de baja productividad y no de la inversión del sector privado. Algo similar ocurre a nivel de las transferencias de los recursos nacionales a través del sistema de coparticipación: 5 provincias generan 3/4 de la riqueza total. El drama argentino es que nos encontramos frente a una economía implosionada en la que una gran porción de la población perdió la preocupación por el destino del esfuerzo productivo, porque las transferencias que se reciben a fin de mes saldrán de las arcas públicas o de la emisión. Se necesita urgente reemplazar las transferencias sociales por trabajo productivo.

-¿Es partidario de una estrategia de shock contra la inflación?

-Está constatado que con alta inflación, no hay crecimiento, pero ya no alcanza con solo diseñar un programa de estabilización. Es necesario lanzar un programa de transformación profunda que permita destrabar la economía. En caso contrario, los parches fracasarán y seguiremos transitando el camino de la decadencia.

-¿A qué se refiere cuando habla de transformaciones profundas?

-Se necesita recrear las condiciones de una nueva épica de reformas que implique un cambio copernicano del funcionamiento de la economía. Aún no coincidiendo con algunos de los instrumentos utilizados y el modo de ejecutarse, fueron ejemplo de un cambio de este tipo, las reformas de fines de los ´80s y principios de los ´90s, luego de la hiper, o las de los primeros años de la post-convertibilidad. O -remontándonos más lejos en la historia- las que emprendió el gobierno de Frondizi, en esos 4 gloriosos años (1958-62) que duró su gobierno.

-¿En la coyuntura actual que implica en concreto ese cambio?

-El objetivo es priorizar la inversión para que haya empleo y exportaciones. Para esto se debe encarar de modo contundente la reducción del gasto público en los tres niveles del Estado con una simultánea reducción de la carga tributaria sobre las empresas y la actualización del marco laboral de contratación. Argentina tiene que plantearse una integración inteligente al mundo, a partir del Mercosur pero dejando atrás el encierro en el Mercosur. El país necesita recrear el funcionamiento del mercados de bienes y servicios con formación de precios de mercado. También el sistema de coparticipación federal debe replantearse pensando en incorporar algún tipo de régimen de premios y castigos para la transferencia de una parte de los fondos nacionales. Otra reforma que nos debemos es sobre el sistema político, que cada dos años nos coloca frente a elecciones y condiciona la posibilidad de encarar reformas de más larga maduración.

-¿En qué ayudaría un acuerdo con el FMI antes de fin de año?

-Argentina puede transitar el 2021 con los DEGs y la mejora de los ingresos de dólares por los mejores precios, pero, dados los vencimientos de capital, Argentina no puede encarar el 2022 sin un acuerdo con el FMI. De todos modos, no parece haber sido una buena decisión el retraso de ese acuerdo. Creo que le permitiría mostrar un horizonte fiscal y externo que hoy no existe para la toma de decisiones de inversión del sector privado. Además, las autoridades pueden utilizar el acuerdo para mostrar un programa de estabilización y crecimiento que, además del sinceramiento de precios y un sendero para los equilibrios macro, contenga un apartado de grandes reformas que se precisan para crecer, que puedan consensuar los partidos políticos en el Congreso. Tiene que ser el programa de Argentina, no el del FMI.