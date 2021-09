Por qué aseguran que este es el mejor momento para invertir en proyectos desde pozo y en pesos

La incertidumbre cambiaria y la quietud que todavía se percibe en el mercado hace que los precios no suban, y esto favorece a quienes cuentan con ahorros

Todos los indicadores coinciden en señalar que los precios de los inmuebles siguen bajando, ya que el mercado inmobiliario aún no da señales claras de repunte, aunque el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires indique vienen subiendo el número de escrituras mes a mes. Sin embargo, es bueno recordar que prácticamente a esta altura del año, durante 2020, eran nulas las operaciones que se efectuaban.

En este contexto, ¿vale la pena invertir en propiedades o conviene seguir esperando una baja de precios aún mayor? Fernando Bustos, gerente comercial de Vizora Desarrollos Inmobiliarios, señala que "recientemente los medios se hicieron eco acerca de la posibilidad de continuar bajando los valores de los inmuebles, sustentando la idea de que todavía hay márgenes para seguir maniobrando y posibilitando una nueva reducción de precios en la compra y venta de inmuebles".

"Sin embargo, la realidad del rubro Real Estate dista de esto: los márgenes han llegado a su tope máximo de reducción y la posibilidad de continuar reduciéndolo resulta una quimera", agrega Bustos.

No obstante, este especialista no deja de reconocer que este récord en baja de precios en unidades de pozo y departamentos próximos a estrenar, conforma la gran oportunidad de tener un techo propio o invertir en un proyecto que capitalice los ahorros. "Teniendo en cuenta esta realidad en el rubro inmobiliario, hoy es el momento para invertir", dice.

¿Por qué conviene invertirahora? Es que los costos de la tierra donde se construye un proyecto no están bajando sus precios, incluso, hoy es más complicado encontrar vacancia en zonas estratégicas para la construcción de emprendimientos de mediana y gran escala.

Comprando en pozo se puede acceder a una financiación en pesos.

"Por otro lado, si consideramos el costo de la tierra, los materiales de construcción que están expresados en dólares (lo que traducido a pesos argentinos, el valor sube constantemente producto de la volatilidad de la divisa) y el costo de la mano de obra, no hay margen de maniobra para abaratar presupuesto", cuenta Bustos.

Por todo esto, en la mirada del gerente de Vizora Desarrollos Inmobiliarios, "los precios de las propiedades, sin dudas, llegaron a uno de sus límites más bajos en la historia del país, esto permite la competitividad en los costos de edificación, y constituye una excelente oportunidad para invertir en inmuebles. Ahorristas e inversores, el momento es ahora".

Atado al dólar

Como todos saben, el mercado inmobiliario está completamente ligado al dólar. Por eso, las recientes subas del dólar blue alertan a los inversores, provocando que muchos quieran volcarse a cerrar ya las operaciones. ¿Podrá esto elevar el precio de las viviendas?

"La devaluación no afecta directamente a los valores de los inmuebles en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. No es algo directamente proporcional pero cuando el dólar se devalúa los precios terminan bajando y también se produce un achique en el costo de la construcción que termina impactando en el valor final, sobre todo en los emprendimientos desde pozo", explica Ariel Champanier, presidente de RE/MAX Premium.

Los departamentos a estrenar hoy representan una mejor inversión.

"Ya sabemos que las distintas devaluaciones (cuando no son megadevaluaciones como la del 2001) no alteran el valor del los inmuebles a corto plazo, sobre todo de los usados, cuyos propietarios por no estar endeudados tardan en ver que el precio de su inmueble cambió", afirma Oscar Puebla, Broker de la agencia inmobiliaria Century 21 - Vecchio Puerto Madero.

Por eso, este especialista recomienda aprovechar las oportunidades actuales. "Hoy nos encontramos en un escenario único, donde los que realmente quieren vender, están dispuestos a financiar el saldo de precio con un hipoteca para facilitar la venta del inmueble o tomar propiedades en parte de pago".

"Un departamento usado (standard) no puede valer más que uno nuevo, y eso pasa hoy. Por eso se hace interesante la compra de departamentos a estrenar o en pozo, que se pueden pagar en pesos ajustados por la Cámara Argentina de la Construcción. También hay alternativas para los inversores debido a los nuevos modelos de negocios de renta administrada. Está claro que gran parte de la población seguirá alquilando y estos modelos tienden a optimizar la renta y son resguardo seguro para capitalizar una inversión en dólar ladrillo y tener un buen retorno por la renta", concluye Puebla.