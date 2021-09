Vacaciones 2022: los alquileres se pactan con subas de hasta el 50% respecto del último verano

Con las recientes aperturas, desde el sector miran con esperanza el próximo verano. Qué precios se manejan para departamentos y chalets en la Costa

Si algo dejaron de positivo las vacaciones de invierno son las esperanzas de que, con una campaña de vacunación más avanzada, el verano podría traer una temporada más cercana a lo que era la normalidad prepandemia. Actualmente, con las aperturas que se están dando, quienes están en la costa atlántica ya están mirando con buenos ojos y preparándose para el fin de semana largo de octubre, que es en el que se suelen concretar las reservas.

En este sentido, en Mar del Plata los precios que se manejan para el verano están un 40% por encima de la temporada pasada. En el caso de Pinamar, sin embargo, se están pactando alquileres con un 50% de suba.

Este dato lo anticipó el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata, a través de su presidente, Miguel Ángel Donsini.

Con un exhaustivo análisis realizado luego de diferentes reuniones mantenidas con propietarios y matriculados, este Colegio sugiere cuáles son los valores quincenales orientativos de los distintos departamentos, con las variaciones que podrán tener según calidad, estado, ubicación y zona que incluyen servicios para los inmuebles ubicados en Mar del Plata:

Departamento de 1 ambiente (para 2/3 personas): $33.000

Departamento de 2 ambientes (para 3/4 personas): $42.000

Departamento de 3 ambientes (para 5/6 personas): $50.000

Chalet de 3 ambientes, desde $60.000

Ya se palpita la temporada estival en Mar del Plata.

Asimismo, para diciembre y marzo se sugiere un 30% menos y para febrero, un 20% menos de los valores de enero.

Cabe destacar que estos montos son producto de que los colegiados y colegiadas efectuaron varios encuentros virtuales, en los cuales tasaron de manera estimativa los valores locativos de las unidades más solicitadas y que se presume serán pedidas por los locadores en los contratos de locación por temporada de verano.

Pinamar

En Pinamar la demanda ya se viene dando, y cada vez más creciente, aunque en esta ciudad costera los precios serán todavía un poco más caros, ya que se encuentran un 50% por encima del verano 2021.

"Es impresionante, ya venimos con consultas desde hace 20 días. Incluso, ya se comenzaron a concretar operaciones de alquiler. Por suerte, el movimiento es impresionante, consultas ya hay muchísimas", sostiene Lucio Vera Tapia, titular inmobiliaria del mismo nombre, que se muestra esperanzado.

"La gente está demandando de todo y todo se está alquilando: departamentos, dúplex, casas básicas y las mejores. En particular, nosotros trabajamos más casas ABC1 y ya se están concretando las reservas", agrega Vera Tapia.

En Pinamar, los alquileres aumentaron un 50%.

Según la experiencia que viene teniendo este experto, "una casa típica, en la zona norte o en otra buena zona con equipamiento básico, una casa estándar, de 3 dormitorios, dos baños y muy buen parque, se puede conseguir por u$s1.600 una quincena. Ahora bien, en muy buena zona, muy bien equipada de 4 dormitorios, también las hay de u$s3.500 por quincena", refleja el inmobiliario.

Ayuda estatal

Para muchos, parte del motor de este movimiento está dado por el programa Previaje. En este sentido, Graciela Fresno, presidente de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), sostiene que "necesitamos reconstruir al sector, que es PyME en su mayoría y que genera muchos puestos de trabajo y divisas, que tanta falta nos hace".

"Esta no es una reconstrucción inmediata porque depende del normal desplazamiento de las personas, tanto dentro del país como de las que vienen del exterior. Por eso, celebramos los recientes anuncios de reapertura de fronteras. La medida por sí solo no alcanza, necesitamos los aviones, con asientos suficientes y tarifas pagables por el usuario. Aun cuando la pandemia se vaya superando, nuestra situación va a seguir siendo crítica por algún tiempo más, por eso, necesitamos que el Estado no nos suelte la mano", reclama Fresno.