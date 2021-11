Negocio inmobiliario y una crisis histórica: hay récord de viviendas a la venta y pocos compradores

Con más de 200 mil propiedades en oferta, esto no logra revivir un mercado que atraviesa una de sus mayores crisis. Faltan créditos para reactivar

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 200 mil propiedades a la venta, sin embargo, eso no mueve al mercado. Se trata de una cifra récord según los expertos del sector inmobiliario, que viven un parate en las ventas como nunca antes.

"Nunca hubo semejante cantidad de propiedades ofrecidas y, lo que es peor, hay posibilidades ciertas de que esta cifra siga ascendiendo en los próximos meses", advierte Jorge Toselli, de JT Inmobiliaria.

Tratando de responder por qué no se venden los inmuebles, este especialista trae más datos a la mesa: "los argentinos tenemos más de u$s200.000 millones ahorrados, una cifra que según estimaciones privadas se duplicó en una década. De hecho, somos el país con mayor cantidad de dólares fuera de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué los argentinos no buscan aprovechar la baja de precios de cerca del 40% de los inmuebles utilizando los dólares que tienen ahorrados?"

"Estimamos que la oferta de departamento seguirá creciendo a medida que se venzan los contratos de alquiler firmados y sus propietarios decidan vender los inmuebles en lugar de seguir alquilando", destaca Toselli.

Y agrega: "con semejante cantidad de inmuebles ofrecidos, sería lógico imaginar un volumen de operaciones, al menos aceptable, pero por desgracia, ocurre todo lo contrario".

La cantidad de viviendas la venta es récord en CABA.

Escrituras

En septiembre, el total de operaciones de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires registró una suba de 29% respecto de igual período de 2020: se hicieron 2.813 escrituras de acuerdo con un informe del Colegio de Escribanos porteño.

Sin embargo, la cifra representa poco más del 1% de los inmuebles en venta. El monto involucrado fue de $29.919 millones, con una suba interanual de 40,3%, indicó el relevamiento.

El monto medio de las operaciones concretadas fue de $10.636.300, equivalente a u$s102.538, por lo que subió un 8,8% en un año en pesos, y en moneda estadounidense bajó 16,7%.

"Los números de septiembre y todo el acumulado del año refleja que, comparado con 2020, cualquier indicador será positivo. Pero también está claro que en cualquier mes de este año no se ha superado prácticamente la franja de las tres mil escrituras, y en otro año normal teníamos el doble de operaciones", señala el nuevo presidente del Colegio de Escribanos, Jorge De Bártolo.

La falta de crédito y la brecha cambiaria atentan contra el mercado inmobiliario.

En palabras de Toselli, uno de los grandes problemas a solucionar es que no existe ningún tipo de crédito, y menos alguna línea de crédito estatal que pueda ser el puntapié para reactivar el movimiento del sector inmobiliario.

"Si existiera eso ayudaría a la compraventa; sería reeditar la experiencia del CEDIN, que hace unos pocos años causó buen impacto en el mercado Inmobiliario y motorizó un importante número de operaciones", indica el experto de JT Inmobiliaria.

La operatoria con CEDIN consiste básicamente en el depósito de los dólares billete, que luego serán utilizados previa compra de un inmueble, facilitando así la transacción y aumentando la cantidad de operaciones.

Para Oscar Puebla, broker en Century 21 Vecchio Puerto Madero, una de las grandes dificultades que imposibilita la reactivación es que "se ve una falta total confianza en las políticas actuales. Hay una gran distorsión entre los precios reales de los inmuebles y lo que el propietario pretende".

"Si nos paramos en octubre de 2019, con un dólar a $45, y actualizamos dos años con el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, o sea con un 126% de inflación en pesos, hoy vemos que los valores de los inmuebles están cerca del dólar oficial, que por supuesto no se puede comprar, y pretender cobrar en dólar billete hace que los valores estén totalmente fuera de precio", detalla Puebla.

En este sentido, este especialista concluye: "La plata en el colchón no genera nada, pero cuesta convencer a los inversores para que se sumen a nuevos proyectos. Los CEDINES fueron una buena idea, pero sin duda el problema es de coyuntura política. Una buena idea como el blanqueo de capitales no tuvo el éxito esperado, y la verdadera reactivación esta de la mano de créditos blandos, para que accedan los jóvenes a su primer vivienda. Los créditos UVA son una excelente herramienta en un contexto de baja inflación, pero no podemos tapar el sol con las manos: la solución es un modelo económico y de país que hoy no lo estamos viendo".