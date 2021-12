Sin dólares, el Banco Central hace cuentas para poder "subsistir" en los próximos meses

Economistas destacan que en 2022 la situación de las reservas puede ser más complicada que la actual. Cómo juegan los ingresos de dólares del agro

Las últimas medidas oficiales que impiden los pagos en cuotas para viajar al exterior y las nuevas limitaciones para los bancos sobre las divisas que deben tener disponibles, marcan a las claras que el cepo cambiario se cierra aún más.

Sobre todo, dejan al descubierto la debilidad que tienen las reservas del Banco Central para afrontar los distintos compromisos de pagos al exterior y pago de importaciones.

En base a este escenario, varios economistas están haciendo hincapié que las reservas netas están "al límite".

Si bien las reservas brutas totales de la autoridad monetaria se ubican hace varios meses en torno a los u$s42.000 millones, al descontarle los préstamos internacionales, swap y encajes, es muy baja la cantidad de divisas líquidas que le quedan para hacer frente a los compromisos diarios.

Para el análisis del verdadero poder de fuego del Banco Central, según afirman desde Ecolatina, se calculan diversas medidas de reservas netas o líquidas, detrayendo de las reservas brutas algunos de los activos que no son de inmediata disponibilidad. O bien, que pertenecen a las reservas, pero no al Banco Central per se.

"A fines del 2020, el poder de fuego del Banco Central, ya sean las reservas netas o las netas líquidas, se encontraba en niveles mínimos. Con el endurecimiento del cepo, medidas pro-mercado, el comienzo de la liquidación del agro con el rally de los commodities, la autoridad monetaria se encontró en una posición más cómoda para administrar el mercado cambiario", resumen desde esta consultora económica.

Asimismo, se detalla que el abultado flujo de agrodólares del segundo trimestre y la postergación del pago al Club de París le permitieron duplicar las reservas netas al Banco Central entre marzo y julio pasado.

A ello se le sumó la llegada de los fondos por la asignación de DEGs por parte del FMI, que "disipó cualquier grave deterioro de este stock vital atribuible a los pagos de capital e intereses al Fondo Monetario", afirman desde Ecolatina.

La cuestión es que, habiendo pasado la temporada alta de liquidación del campo, desde hace unos meses el Gobierno afronta un ingreso genuino bajo de divisas.

Y se le agregaron las tensiones cambiarias habituales de períodos electorales, por lo que en el segundo semestre el Banco Central comenzó a perder divisas.

En resumen, para Ecolatina, de cara a fin de año, las reservas netas, contemplando el oro y excluyendo DEGs, y el pago de más de u$s1.800 millones al Fondo Monetario, "se encontrarán por debajo de los u$s4.000 millones, de los cuales el 90% es oro".

Los ingresos de dólares en los próximos meses por los cultivos de invierno ayudarán al Banco Central.

Ingresos esperados de dólares

Ahora bien, el objetivo del Gobierno estará puesto en lo que ocurra con el acuerdo con el FMI y en "prender velas" hasta que en marzo comiencen a ingresar las liquidaciones de las exportaciones de la cosecha gruesa.

Hasta entonces, se debe tener en cuenta que Banco Central tiene en cuenta otro dato no menor, los ingresos de divisas que se darán en lo inmediato por las ventas al exterior de los cultivos de invierno (trigo y cebada).

"Viene muy bien en volúmenes, hay una buena probabilidad que se logre una producción récord, y el mercado mundial muestra por estos días precios en un franco recorrido alcista justo en estos granos. No así en otros, por caso, soja o maíz", advierte el IERAL de la Fundación Mediterránea, que preside María Pía Astori.

Por eso, estos analistas prevén un escenario de 13,5 millones de toneladas de exportaciones de trigo y 3,5 millones de toneladas de cebada (ciclo completo).

"Se estima que estos dos cereales podrían estar generando exportaciones por u$s810 millones durante el mes de diciembre, u$s1.100 millones en enero de 2022 y u$s735 millones en el mes de febrero 2022", detallan desde el IERAL.

En resumen, en estos próximos tres meses el flujo sólo de estos dos granos se aproximaría a u$s2.645 millones, una cifra que más que duplica el ingreso de divisas generado entre diciembre del año pasado y febrero último, que fue de u$s1.130 millones.

Y en el ciclo comercial completo de 12 meses, es decir, de diciembre 2021 a noviembre 22, la cifra estimada por el IERAL podría llegar a los u$s4.940 millones de ingresos por las cosechas invernales. Es decir, un incremento de 52% interanual.

El Banco Central necesita que las exportaciones crezcan para mejorar los ingresos de divisas a las reservas.

Para 2022, más complicado

A la hora de tener en cuenta el panorama general para el 2022, de acuerdo a Ecolatina, el rasgo más importante es que "no habrá una nueva emisión de DEGs, a la vez que el margen de maniobra para continuar endureciendo el cepo al dólar oficial es limitado, ya que se restringieron muchas operaciones en 2021 y la continuidad de esta dinámica atenta contra la recuperación económica".

Asimismo, considera esta consultora que la normativa cambiaria será, "seguramente, un punto central en el marco de las negociaciones con el FMI, quien buscará algún grado de normalización, o al menos de no empeoramiento, del mercado de cambios".

En materia de agrodólares, desde Ecolatina detallan que, si bien las perspectivas de la campaña agrícola 2021-22 "son favorables, se espera una liquidación ligeramente menor a la del 2021. No se prevé un nuevo salto, tal como ocurrió este año".

Al mismo tiempo, se alerta que se presentan "riesgos exógenos" a la economía local, debido a que la FED comenzará a elevar las tasas de interés en el corto plazo, lo cual tensará las condiciones financieras globales, fortalecerá el dólar y podría impactar de forma negativa en los precios de los commodities.

También pueden presentarse riesgos climáticos, para los próximos meses, que afecten las cosechas.

"Dado el moderado nivel actual de reservas netas, y que en gran parte los factores que ayudaron en 2021 difícilmente presten el mismo aporte en adelante, la estrategia oficial en materia de administración del tipo de cambio y las negociaciones con el FMI se vuelven los principales elementos a monitorear hacia adelante", destacan los economistas de Ecolatina.

Y ejemplifican: "En primer lugar, respecto a los vencimientos de deuda, la reprogramación de los vencimientos con el Fondo Monetario se vuelve significativamente necesaria para sostener la deuda en situación de pago normal, ya que el stock de reservas resulta insuficiente como para hacer frente al perfil actual. El mismo es de alrededor de u$s20.000 millones anuales en 2022-2023".

Más allá de la negociación con el FMI, se destaca que la estrategia cambiaria será fundamental.

Es decir, se espera, desde Ecolatina, una situación más compleja de administrar, con "variables que no serán tan favorables como en el 2021, un cambio de la estrategia cambiaria en pos de proteger las reservas netas, que implicaría que el Banco Central convalide una depreciación del tipo de cambio oficial que se acerque más a la inflación".

"La alternativa es una profundización de las restricciones cambiarias vigentes, algo que, como mencionamos, no iría de la mano de las eventuales condiciones negociadas con el FMI", acotan desde esta consultora.

Más allá de acuerdos y mejoras circunstanciales, la visión de los economistas sigue siendo un tanto negativa.

"A pesar de que un acuerdo con el Fondo Monetaria y un reacomodamiento de la política cambiaria podrían quitar presión sobre las reservas netas, el bajo punto de partida de éstas implica que la presión estructural continuará vigente", resumen desde Ecolatina.

Es decir, sostienen que las reservas serán "apenas suficientes" para satisfacer la demanda de divisas necesaria para el funcionamiento de la actividad económica del 2022.

"El aporte del agro será nuevamente crucial para evitar cualquier ajuste brusco del tipo de cambio, recomponer reservas netas y poder sobrepasar el segundo semestre del 2022", concluyen desde Ecolatina.-