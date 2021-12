Los jubilados finalmente sí tendrán bono antes de Navidad: el Gobierno lo confirmó a través de su vocera

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno nacional "va a enviar el Plan Plurianual antes de fin de año" al Congreso nacional

De cara a fin de año, finalmente el Gobierno resolvió impulsar un bono destinado a jubilados a ser percibido antes de las Fiestas. A pesar de haber manifestado la semana pasada que la disposición no estaba en agenda, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti terminó por confirmarlo este jueves en conferencia de prensa.

Cabe destacar que horas después de la negativa de Cerruti el jueves pasado, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, manifestó que el Gobierno "evaluaba" la medida, inscribiendo un nuevo capítulo de contradicciones en la gestión de Fernández, atribuidas al "dinamismo" de la realidad, tal y como señaló la portavoz.

"Como lo venimos haciendo desde que asumimos como gobierno, seguimos pensando en cómo llegar, atender y asistir mejor a nuestros jubilados y, es por eso, que estamos evaluando la posibilidad de un bono de fin de año", detalló Raverta.

"El presidente le pidió a Fernanda Raverta, y al ministro (Martín) Guzmán que implemente un bono para los jubilados antes de la navidad", argumentó la portavoz, y declaró que "aún se está trabajando en el tema". " Los detalles de cuándo y de qué monto los sabremos cuando el ministro termine de definirlos", aseguró.

Por su parte, PAMI anunció el pago de un bono festivo y un bono extraordinario para el mes de diciembre destinado a los 700.000 jubilados afiliados a la entidad. Los montos que percibirán los afiliados parten de $5000, y se determinaran en base a las ubicaciones geográficas y al tipo de bolsón que percibe cada jubilado.

"PAMI puso en marcha esta medida desde el inicio de la emergencia sanitaria en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían a través de centros de jubilados y pensionados que durante la pandemia debieron permanecer cerrados", señaló la titular de la entidad Luana Volnovich.

Más de 700.000 personas afiliadas recibirán el octavo pago del Programa Alimentario PAMI ???????????? A este pago le sumamos un bono extraordinario y un bono de navidad, alcanzando la suma de $5.000 o más según modalidad y zona geográfica. pic.twitter.com/QsOv8J4wg3 — PAMI - INSSJP (@PAMI_org_ar) December 8, 2021

Otros temas

En otro orden, Cerruti sostuvo sobre la reciente visita del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, a la Corte Suprema que "más allá de las declaraciones del ministro, vemos una dilación en la resolución de las causas penales" y que "hay que avanzar con la reforma judicial. Es necesario una justicia independiente, que actúe con mayor rapidez, que vuelva a respetar la confianza de la sociedad".

"Necesitamos que la Justicia sea ágil, que resuelva los problemas de los ciudadanos, que no sea arbitraria en la selección de las causas a las que se aboca", añadió. "Se ven decisiones arbitrarias en los fallos de la Corte, se ve cuáles decide resolver o los momentos que elige. Tiene que ser rápida, imparcial y eficiente, porque sino no es justicia. Por eso se necesita una reforma judicial que venimos reclamando", completó. Además, descartó la posibilidad de que se le inicie juicio político a los integrantes del máximo tribunal.

La funcionaria confirmó que en las próximas horas podrían reabrirse los pasos fronterizos que aún permanecen cerrados con Uruguay. "Está a la firma la resolución para la apertura", expresó. Esto permitirá que se reinicie la circulación a través de los puentes internacionales de Paysandú-Colón y Fray Bentos-Gualeguaychú ya que hasta ahora solamente se podía cruzar por Salto-Concordia.

Acerca de la implementación del pase sanitario a nivel nacional Cerruti sostuvo que se trata de "un incentivo y no una prohibición. Es un incentivo para aquellos que aún no se dieron la segunda dosis. La situación sanitaria podemos decir, con bastante cautela, que es de control porque el 80 por ciento de la población mayor de 18 años ya tiene las dos dosis, muchos ya están yendo por el refuerzo o por la tercer dosis. Una de los motivos centrales es incentivar a los jóvenes que se dieron la primera dosis y no la segunda. Así se podrá pedir el pase sanitario para asistir a eventos que puedan ser controlables".