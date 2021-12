Paritarias calientes: siderúrgicos de la UOM sellan 50% de aumento de sueldo

Los siderúrgicos adicionarán 15 puntos a la suba ya conseguida y en tres cuotas, alcanzando así el 50,2% de aumento salarial este año

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conduce Antonio Caló replicará para la revisión paritaria para la rama 21 (siderúrgicos) finalmente el entendimiento con las patronales sellado semanas atrás para los trabajadores metalúrgicos.

Esto quiere decir que adicionará 15 puntos porcentuales en tres cuotas de 5%, a la pauta salarial de 2021, consiguiéndo así una suba total del 50,2% en el período. Las alzas se pagarán con los salarios de enero, febrero y marzo de 2022.

En la práctica, el gremios replicó el entendimiento al que había llegado en octubre para la rama de la metalmecánica. Es decir adicionó 15 puntos porcentuales a los 35,2 puntos que ya tenía abrochados previamente.

No obstante, la medida no fue motivo de celebración en las plantas. "Queremos expresar nuestra disconformidad ante una nueva paritaria cerrada de esta manera donde se llega al porcentaje final por goteo además de tomarse valores no acumulativos con lo cual la base sigue siendo el sueldo de marzo de este año", señaló la Comisión Interna de Acindar a Infogremiales.

La presión ejercida desde las comisiones internas de las siderúrgicas buscaba que, al menos, los 15 puntos nuevos se paguen en un sólo tramo para que no se dilate en el tiempo la actualización de haberes. Por eso la noticia les dejó sabor a poco.

"En los últimos años paritarios se ha perdido más de un cuarto del poder adquisitivo de nuestro salario. Este desfasaje ni siquiera es planteado en la negociación nacional y sumado a esto se cierra este tipo de acuerdo que van siempre detrás de la inflación", cuestionaron desde la mencionada comisión.

Además, pidieron que la seccional tome cartas en el asunto: "Entendemos que la seccional debe realizar un congreso de delegados que rechace y repudie este acuerdo alcanzado y que plantee una real recuperación del salario y en lo inmediato una reapertura de la actual paritaria".

"La pandemia terminó hace rato para las empresas que están trabajando y ganando dinero mientras los salarios cada vez están mas devaluados", concluyeron.

Más paritarias reconocen la inflación

Por la pérdida de poder adquisitivo, las paritarias cierran encima del 50% de suba

Lejos de las pretenciones oficiales, cada vez hay más paritarias reconociendo el incremento de 50% que tuvo la inflación en la Argentina.

Sin ir más lejos, a los docentes bonaerenses el gobierno de Axel Kicillof ofreció un aumento total de 53,9%, lo que dejaría al incremento salarial por encima de la escalada inflacionaria de este año. Y el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP), que reúne al personal no docente de los establecimientos educativos privados, habría roto ese techo al negociar un alza del 55 por ciento.

Muchos gremios negociaron también aumentos en los bonos de fin de año. Fue el caso de los Camioneros, conducidos por Pablo Moyano. El sindicatoi acordó con las empresas de transporte un bono $48.000. Se trata de un plus que se abonará en cuatro cuotas de $12.000 cada una, a pagar entre febrero y mayo. La cifra representa casi el doble de lo que percibieron el año pasado.