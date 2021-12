Caído el Presupuesto, ¿se bloquea también la posibilidad de un acuerdo rápido con el FMI?

El Fondo Monetario había puesto como condición un amplio acuerdo interno para avanzar en las negociaciones y cerrar un trato. ¿Cuál es el panorama ahora?

Apenas pasadas las 8 de la mañana en New York, dos economistas de bancos de Wall Street que habían pasado parte de la madrugada en "vela" siguiendo el debate en el Congreso apuraron el alerta a la mesa de operaciones donde trabajan. "Argentina-Urgente: se cayó el Presupuesto 2022 del Presidente Alberto Fernández" decía uno de los mensajes.

Uno de esos economistas, con 15 años de experiencia en ese banco referente de Wall Street, fue inmediatamente convocado por sus jefes para una reunión evaluatoria urgente.

¿Se cae la posibilidad de un acuerdo con el FMI? Esa es la pregunta que los analistas de Wall Street deberán responder. Y no ellos únicamente, de más está decirlo.

El Fondo Monetario había puesto como condición un amplio acuerdo interno para avanzar en las negociaciones y cerrar un trato. ¿Es posible hacerlo sin una mínima cohesión sobre los números para el año que viene?

La primera lectura lineal es que el Presidente tendrá la posibilidad de sacar el Presupuesto por decreto, y apropiarse de la chance de redistribuir todo el excedente a "piacere". Pero no es la idea.

Desde un despacho oficial, un funcionario del gabinete económico recordaba las palabras de Cristina Kirchner, el viernes pasado, en la Plaza de Mayo pidiéndole "despabilarse" a los dirigentes radicales.

Para ese funcionario, el "ala dura" de Juntos por el Cambio condicionó la chance de un acuerdo con el oficialismo.

También recordaba, ese mismo funcionario, que la propia Cristina Kirchner había advertido que el Fondo "vivió condicionando a la democracia argentina", "el que empujó a los gobiernos de Alfonsín y de De la Rúa".

Ahora, con el Presupuesto caído, empiezan las preguntas que, seguramente, tendrán respuestas con el correr de las horas.

La primera refiere a si la Casa Rosada responsabilizará a la oposición por la falta de respaldo en esa negociación clave con el Fondo. Para el Gobierno, Juntos por el Cambio debería hacerse cargo por el regreso del FMI a la vida de la Argentina.

¿Qué hará el FMI, en este contexto?

¿Será, como creen desde algunos despachos oficiales, que Washington trabará el cierre de las conversaciones hasta que la dirigencia política destrabe sus propias diferencias para conducir el destino del país de los próximos años?

Y ahí, la cuestión inmediata que empieza a tallar es el margen para que este escenario no se agilice pronto. Se sabe: la Argentina no tiene las reservas suficientes para pagar los vencimientos que se vienen.

La posibilidad de un pronto acuerdo con el Fondo había sacado del infierno a los bonos de la deuda, aunque las cotizaciones siguen en niveles de default.

Más relevante aún será la reacción del mercado cambiario. Una amplitud de la brecha podría alterar los planes de estabilización del ministro Guzmán.

En vísperas de la Navidad, la dirigencia política vuelve a jugar con fuego, sin acuerdos básicos que aseguren la estabilidad y la tranquilidad de los ciudadanos.

Recuerdos que deberían tener los que vivieron la Argentina de hace 20 años.

Dura derrota del oficialismo en el Congreso

Tras casi 24 horas de debate, a Cámara de Diputados rechazó por 131 votos negativos, 121 positivos y una abstención el proyecto de Presupuesto 2022 que impulsaba el oficialismo.

El debate de la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto 2022 se retomó luego de un cuarto intermedio en el que el oficialismo, que hasta el momento no tiene los votos para aprobar el proyecto, no logró un acuerdo con la oposición, pero las negociaciones siguen abiertas, como el resultado final.

Tras rechazar la vuelta del proyecto en comisión, el Frente de Todos no tuvo los votos suficientes para lograr la aprobación del proyecto, ni tampoco pudo lograr la abstención de un número importante de diputados que le permitieran alzarse con la media sanción.

El Gobierno no contó con los votos suficientes para aprobar el Presupuesto y girarlo al Senado y la oposición reclamó cambios, pero a la vez no quiso que la iniciativa se caiga porque no quieren que el presidente Alberto Fernández prorrogue el presupuesto del año en curso y tenga una mayor discrecionalidad en el manejo de fondos.

El discurso de Máximo Kirchner hizo estallar a la oposición, que no acompañó el proyecto

El quiebre

Cuando parecía que la oposición iba a terminar favoreciendo el avance del proyecto, Máximo Kirchner, presidente del bloque del PJ, pidió con chicanas de por medio que se escuche la palabra del oficialismo en la sesión de hoy para aprobar el proyecto de presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados.

"Presidente, presidente, presidente, presidente.... mire, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vice de gobierno presente y una exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y un expresidente de esta Cámara... me llama la atención poderosamente el comportamiento que está teniendo también un exministro del Interior del gobierno que nos precedió", vociferó entre los gritos del resto de los legisladores Máximo, dirigiéndose al presidente de la Cámara, Sergio Massa.

"Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima cuando endeudaron este país en 44 millones de dólares", continuó. "Escuchen, escuchen, escuchen, escuchen, escuchen, yo los escuché, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar", continuó mientras Massa pedía silencio.

Tras su discurso, el bloque de Juntos por el Cambio, en la voz de Cristian Ritondo, se negó a acompañar el proyecto, que fue votado minutos después y rechazado por 132 votos.

Las negociaciones de Sergio Massa con la oposición por el Presupuesto 2022 no llegaron a buen puerto

La negociación que fracasó

El Frente de Todos y las bancadas opositoras Juntos por el Cambio e Interbloque Federal, principalmente, aprovecharon el cuarto intermedio para abrir una negociación que no concluyó en acuerdo.

El oficialismo insistió en su pedido para que se apruebe y, según fuentes de la oposición, ofreció rever el Presupuesto en junio de 2022 porque aceptó que la inflación será superior al 33% proyectado y que habrá más ingresos por IVA, a la vez que propuso que todo exceso de recaudación pase por el Congreso para ser controlado.

Sin embargo para Juntos por el Cambio, principal bancada opositora, la oferta no fue suficiente y exigieron que se modifiquen los artículos que le permiten al Gobierno aumentar tributos y retenciones y prorrogar impuestos, por lo que no hubo acuerdo.

Al regreso del cuarto intermedio, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), realizó el informe inicial sobre el proyecto de Presupuesto 2022 y pidió una vez más a la oposición que permita su aprobación.

"He escuchado intervenciones diciendo que la meta de inflación prevista, el objetivo de una inflación de 33% para 2022 era un disparate y ya estaba incumplida. Les digo: multipliquen 2,5 y proyéctenlo por un año, porque si lográramos mantener la inflación de noviembre, daría en 2022 34%, es decir que no estamos hablando de ningún objetivo inalcanzable", subrayó Heller.

Previamente, el jefe del bloque de la UCR y referente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, había solicitado el cuarto intermedio con críticas al Presupuesto al que calificó como "inviable" e "invotable".

El oficialismo solo logró 121 de los 128 votos necesarios

Entre los motivos del rechazo al proyecto, Negri subrayó que el pasado miércoles, sobre el final de la reunión de comisión donde tuvo dictamen el proyecto, "se agregaron 56 artículos" y allí, según el diputado cordobés, había "cosas imposibles de imaginar".

"Prorrogas de impuestos que vencen en 2022 para llevarlos a 2032; nuevos gastos; el artículo 118 con 107.000 millones de pesos más de gasto; el 21, con 127 mil millones; nuevo endeudamiento por el déficit previsto de 24 mil millones de dólares", enumeró Negri.

Además, remarcó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "primero acompañó una planilla con financiamiento externo de 12 mil millones de organismos multilaterales y cuando se reclamó la planilla apareció un financiamiento de 6 mil millones".

Entre los cambios introducidos por el oficialismo se incluyó una prórroga de adhesión al blanqueo de capitales para el sector de la construcción, algo que el Gobierno le había prometido a las empresas de ese rubro, respecto del blanqueo que venció este año.

De las negociaciones participan, entre otros, Massa, Negri, los jefes del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; del PRO, Cristian Ritondo, y del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.