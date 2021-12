Pagos de deuda no darán tregua en el verano y presionarán sobre reservas: ¿cuándo se agotarán?

Las negociaciones con el FMI entraron en un receso por vacaciones, pero en enero ya acechan nuevos vencimientos que presionan sobre reservas

Las negociaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional entraron en un impasse por las vacaciones que se toma el organismo durante la época de fiestas de Navidad y fin de año y recién se retomarán las conversaciones los primeros días de enero.

Sin embargo, el exigente calendario de vencimientos de deuda en dólares no da respiro y ya el 9 de enero Argentina deberá cancelar con acreedores un pago de intereses de los bonos reestructurados y a fin de mes hay otro vencimiento con el FMI.

El reloj de vencimientos durante el verano seguirá corriendo y no dará tregua. Sumará en el primer trimestre más de u$s5.200 millones lo que mete más presión al crítico nivel de reservas del Banco Central.

En este escenario, consultoras y entidades empresarias marcan la necesidad de cerrar lo más pronto posible el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda por u$s 44.000 millones y descomprimir el horizonte de vencimientos que en 2022 con el organismo internacional asciende a u$s19.000 millones.

La premura es porque tras el pago del vencimiento con el FMI por u$s1.890 que realizó el gobierno el miércoles 22 de diciembre, el stock de reservas brutas perforó los u$s40.000 millones, en tanto que las netas -las de libre disponibilidad- se ubican entre u$s2.350 y u$s4.000 millones, según los distintas proyecciones privadas, por lo cual ante el cronograma de obligaciones en dólares ese colchón se agotaría para marzo.

A su vez, las reservas líquidas (descontando el oro y los DEGs) ya están en terreno negativo de acuerdo a la estimación de varias consultoras.

Así, los analistas advierten que la fecha límite para sellar un acuerdo con el FMI es marzo, dado que las reservas netas no serán suficiente para cubrir el pago previsto el 22 de ese mes con el organismo.

En marzo no alcanzarán reservas para pagar vencimiento del FMI

Calendario de vencimientos

Según detalló un informe de FMyA el 9 de enero hay un vencimiento por u$s690 millones correspondientes a intereses de bonos reestructurados de la deuda, durante el mes también hay obligaciones por u$s137 millones con otros organismos internacionales, y el 28 de enero se debe afrontar otro pago de capital por u$s738 millones con el FMI.

El cronograma de febrero prevé vencimientos por u$s574 millones, de los cuales u$s379 millones son con el FMI, y u$s161 millones correspondientes a pagos a otros organismos internacionales.

En marzo, hay otro vencimiento con el FMI por u$s 2.901 millones, y obligaciones de deuda por u$s313 millones con otras instituciones internacionales.

Frente a este panorama, FMyA calculó que "hoy quedan solo u$s 589 millones de DEGs en el Banco Central (del total de u$s4.334 millones que Argentina recibió en agosto del FMI como parte de la ayuda que otorgó el organismo internacional a los países miembros para amortiguar el impacto económico de la pandemia) más u$s2.500 millones de reservas netas".

Es decir un total de u$s 3.000 millones. "Para el pago del 21 de marzo por u$s 2.900 millones no habría más reservas", alertó.

A ese drenaje de divisas, en EconViews previenen que "hay que tener cuidado con la demanda de turismo que si bien no se parecerá en nada a la de 2017/2018 se incrementará en estos meses".

"El Gobierno empieza una carrera contra reloj para cerrar un programa que a más tardar debería presentarse al directorio del FMI a principios de marzo, para que se apruebe a tiempo para que Argentina no entre en atrasos con el mismo organismo ni en default con el Club de París", previno la consultora.

En sintonía, un informe de Eco Go sostuvo que "no hay reservas para pagar el vencimiento de amortizaciones del 22 de marzo, a nuestro criterio la fecha límite para conseguir un plan", al tiempo que subrayó que "de momento, el programa Plurianual prometido por el Presidente para la primera semana de diciembre brilla por su ausencia".

La consultora subrayó que "la pared de vencimientos fue el seguro que puso el FMI para asegurarse que si fallaba la reelección (del gobierno de Mauricio Macri), quien tomara las riendas de la economía en diciembre 2019 estaría obligado a sentarse a la mesa de negociación"

"Al mismo tiempo, la pared de vencimientos fue la que trabó la descompresión del riesgo país una vez resuelta la reestructuración de la deuda con privados y es la que obliga ahora a acelerar los tiempos de la negociación", aseveró.

En Eco Go consideran que "los tres actores (el FMI, el gobierno y la oposición) tienen incentivos a evitar que la economía entre en atrasos con el organismo, pero todo indica que al igual que con los bonistas y con el Club de París, la negociación va a ser contra las cuerdas"

En este contexto, la Cámara Argentina de Comercio planteó este lunes 27 de diciembre que "la renegociación con el Fondo es fundamental no solo para generar certidumbre, posibilitar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población, sino también para generar recursos genuinos que permitan concretar los pagos tanto a los organismos multilaterales de crédito como a los acreedores privados".

¿Por qué el BCRA no logró sumar reservas en 2021?

El Banco Central encadenó este lunes 27 de diciembre diez jornadas seguidas de compra de divisas al adquirir u$s25 millones y en el mes acumula un monto en torno a u$s64 millones, aunque en diciembre el saldo de intervención es neto vendedor en u$s323 millones.

Un informe Invertir en Bolsa (IEB) para sus clientes resaltó que en las dos últimas semanas el BCRA "estuvo comprando pocas cantidades producto de que empezó a aparecer un poquito de liquidación de la cosecha" de trigo.

"Sin embargo, aunque apareció la liquidación del campo, el BCRA no logra acumular reservas, sino que más bien frenó la sangría con la que había arrancado diciembre, y esperamos que este mes termine con ventas en el MULC", pronosticaron.

En este marco, en Delphos destacaron que "gran parte de la suerte que tuvo Argentina con los precios de los commodities y la asignación de los DEGs permitieron mostrar una suba importante de las reservas hasta agosto".

Sin embargo, enfatizó que la demora del acuerdo con el FMI "más el constante drenaje de reservas por motivos comerciales y las recordadas intervenciones en los dólares financieros por parte del BCRA absorbieron el aumento acumulado"

Acotó que además "en el medio ocurrieron cambios normativos en las importaciones y en la operatoria bursátil que no cambiaron la tendencia declinante de los últimos meses".

De esta forma, "esencialmente Argentina termina el año con las mismas reservas con lo que lo empezó, que vuelven a ubicarse en mínimos", resaltó.

El 30 de diciembre de 2020 el stock de reservas brutas del BCRA finalizó en u$S 39.387 millones. Luego del pago al FMI el miércoles último las reservas perforaron los u$s40.000 millones, y ahora rondan en u$S39.173 millones.

"El Gobierno ha podido evitar hasta el momento una devaluación abrupta del tipo de cambio y en cambio ha acelerado levemente el ritmo devaluatorio. Sin embargo, la escasez de reservas seguirá planteando desafíos en el panorama cambiario durante el verano, donde todavía la gran cosecha de trigo no se ha traducido en superávits de divisas sustantivos para el BCRA", advirtió el análisis de Delphos.

El análisis de IEB también hizo hincapié en que "tuvimos un muy buen año donde hubo poca salida de dólares producto de viajes o gastos en el exterior, hubo mucho ingreso de dólares gracias a los precios internacionales de los commodities y un cepo que se fue incrementando con el correr de los meses y sin embargo la acumulación de reservas por parte del BCRA fue muy baja, reservas líquidas u$s650 millones en el año y las netas cayeron".

"Al BCRA se le complicó acumular dólares porque este año hubo una apreciación real del tipo de cambio muy fuerte", seguró.

Un acuerdo con el FMI exigirá acumular reservas, según los analistas

Meta de reservas e importaciones

Ante esta coyuntura, los economistas coinciden que aunque el nuevo acuerdo con el FMI no exigirá grandes reformas estructurales (como la laboral o previsional), pero si fijará meta de acumulación de reservas.

En este sentido, en IEB evaluaron que "de cara a 2022 las reservas están en niveles críticos como para que el BCRA venda reservas en el MULC"

"Más bien el próximo año debería ser comprador y es muy probable que en un acuerdo el FMI pida que acumule reservas", estimaron.

De acuerdo a los cálculos de la consultora LCG, las reservas netas se ubican en u$s3.900 milones "poco más de la mitad de un mes de importaciones".

Al respecto, en Eco Go plantean que "la meta de reservas que se acuerde en el programa y algún financiamiento adicional de organismos internacionales van a definir el nivel de importaciones y por ende el nivel de actividad resultante" para el próximo año.

En ese sentido, un informe de Analytica concordó que "con el FMI, la clave pasa por las reservas y las importaciones".

"Las reservas mantienen un sendero de desacumulación medidas en meses de importaciones, visible desde mediados de 2019, tanto para las reservas brutas como netas", advirtió.

De acuerdo a sus estimaciones "las reservas brutas representan entre 7 y 8 meses de importaciones".

Para mejorar la disponibilidad de dólares y cumplir con las metas de acumulación de reservas, la consultora especuló que "una posibilidad que tiene el Gobierno es reforzar las restricciones cuantitativas sobre las importaciones, aunque las consecuencias sobre las cadenas de valor podrían no ser deseadas".

Así, la consultora juzgó que "una parte sustantiva de la discusión con el Fondo debe centrarse en encontrar la mejor relación entre las importaciones de bienes y servicios respecto de las reservas internacionales, de modo de evitar una drástica recesión y un empeoramiento en los indicadores sociales".

"Las expectativas de un sendero de acumulación de reservas podrían condicionar severamente las posibilidades de crecimiento, desinflación y mejoramiento de la erosionada condición social. La búsqueda del equilibrio entre acumular reservas, disminuir las importaciones y crecer será el gran desafío que enfrentará el gobierno en los próximos meses", argumentó.