Suba del dólar: cuándo llegará la devaluación, según reconocido economista

El economista y consultor Salvador Di Stéfano explicó cuándo y por qué el tipo de cambio oficial tendrá una importante suba. Su pronóstico

El dólar blue comenzó 2022 en relativa calma y se vendió este martes a $206,50, una cifra alta pero por debajo del precio récord de $210 que llegó a marcar el jueves pasado. No obstante, la brecha del paralelo con el oficial se mantiene en un nivel muy alto, superior al 90%. Es por eso que el Banco Central podría realizar un movimiento devaluatorio del tipo de cambio oficial para acortar la brecha con el blue y los dólares financieros (el CCL está también por encima de los $200). Tanto es así, que el economista Salvador Di Stéfano anticipó en qué mes se producirá la devaluación.

"La devaluación del oficial se proyecta para marzo, pasa el tiempo y se corren la devaluación, seguimos peor", señaló el economista mediante su cuenta de Twitter.

Según Di Stéfano, de febrero a marzo la tasa anualizada de posiciones del dólar futuro pasará del 48,7% al 52,8%, a un ritmo de casi 4 puntos porcentuales. Luego, durante en lo que resta del año, el indicador se mantendrá por encima del 50%.

¿Qué pasará con el dólar blue en las próximas semanas?

Con la reciente trepada de fin de año, el dólar blue volvió a colocarse en el centro de todas las miradas, debido a saltos en la cotización que lo hicieron superar los $206.

Este martes el blue volvió a repuntar (subió $0,50) y crece la incertidumbre sobre cuál será el precio que podrá alcanzar. Uno de los economistas que se animan a dar un pronóstico sobre el precio del blue es Salvador Di Stéfano.

El economista explicitó su predicción para el valor del blue para enero y detalló las razones que la sustentan. "No importa el número preciso, los $220 / $230 lo alcanzará invariablemente en enero. No tenemos posibilidad de un acuerdo con el FMI hasta febrero o marzo, la actividad se está cayendo, no hay ingreso de dólares grandes por exportaciones, pero lo más importante es que en enero y febrero cae la demanda de pesos y eso genera una corrida contra el dólar blue".

Y agregó: "El dólar blue se anticipa a lo que puede suceder en el mercado cambiario, por eso en los últimos días vimos una consolidación a la suba en su valor, que no creemos que se detenga en las próximas ruedas".

Economistas no descartan más subas del dólar blue durante enero.

Dólar blue: el precio que anticipan las redes sociales

El dólar blue sigue siendo una referencia para los argentinos, a pesar de que su operatoria es reducida, conlleva ciertos peligros y está fuera del circuito legal. No obstante, al estar fuera del alcance de los cepos implementados por el Gobierno, para muchos es el único "dólar libre".

Este lunes, el dólar blue se negoció a $200,5 para la compra y se vendió a $203,50. Esto es, $0,50 por debajo del valor del jueves 23, último día hábil de la semana pasada.

Ahora bien, ¿qué pasará con el precio del dólar blue durante 2022? ¿A cuánto se venderá en diciembre del año que viene? A estas preguntas buscó responder una encuesta que la consultora Focus Finanzas realizó entre sus seguidores en Twitter.

La mayoría de quienes participaron de la encuesta (un 37,6%) opinaron que el blue estará entre $250 y $325 a fines de diciembre de 2022. Un 23,7% espera una suba todavía mayor y ven a la divisa informal por encima de los $400.

En tanto, un 22,6% espera que el dólar se ubique entre los $325 y los $400 para fin del año próximo. Con expectativas moderadas, con un valor de entre $200 y $250, se manifestó apenas el 16,1% de los participantes en la encuesta de Focus Finanzas.

El peso argentino sufrió en 2021 y seguirá devaluándose en 2022.

El peso argentino, entre las monedas más devaluadas

El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada del mundo en 2021, solo detrás de la lira turca.

Mientras que la moneda argentina se devaluó 14,7%, la turca sufrió una depreciación del 94,5%, de acuerdo con un informe elaborado por la empresa Bloomberg.

Otras dos monedas latinoamericanas -el peso chileno y el peso colombiano- siguieron a la argentina, con una devaluación del 11,1% y 10,6%, respectivamente.

También, el sol peruano, el won coreano y el bath tailandés se encuentran entre las monedas más devaluadas durante el año pasado.

A contramano, el dólar taiwanés, el renminbi (o yuan) chino y el dólar de Hong K fueron las que menos se devaluaron frente al dólar estadounidense en 2021.

Mal año para las monedas latinoamericanas

Según el informe, todas las monedas importantes de América Latina perdieron valor el año pasado al compararlas con el dólar de Estados Unidos.

Es que, si bien las economías más débiles fueron las más afectadas por la inflación, muchos países de ingresos medios y altos depreciaron su moneda.

A esto se suma el panorama que plantea la pandemia, con cierre de frontera y restricciones, además de la volatilidad económica de los países.

En el caso del peso argentino, hubo otros factores que influyeron en su depreciación: la demora de un acuerdo con el FMI, las especulaciones sobre una devaluación mayor, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, la inflación y el incremento de la deuda pública.