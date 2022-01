Con el dólar blue marcando un nuevo récord, ¿hoy es un buen momento para construir?

En medio de la incertidumbre económica, el dólar blue subió hasta nuevos récords en las últimas jornadas, llegando a casi $220.

En ese escenario, según destacan distintos especialistas, el valor de la construcción medido en dólares "está barato", por lo que el escenario actual podría transformarse en un buen momento para construir o avanzar con reformas.

Si bien no hay un parámetro uniforme y el valor depende de distintos factores, como la calidad de la construcción y el lugar donde se realizará (entre otros), se estima que para construir una vivienda unifamiliar, con un sistema tradicional y de unos 112 m2, el costo actual ronda los u$s700 el m2 medido al dólar blue.

Si bien representa un 40% más que el piso registrado en el 2020 (rondaba los u$s500), sigue estando muy por debajo del pico de 2017, cuando se acercó a los u$s1.600 el m2.

Es decir que, en el comparativo de los últimos cinco años, el nivel actual es competitivo.

Para quien cuenta con los dólares, puede ser un buen momento para construir

"Hoy es un buen momento para tres cosas. En primer lugar, es algo que está pasando mucho, es un buen momento para la 'auto construcción'. Es quien quiere hacerse una casa, comprando sus materiales y contratando un arquitecto. Es un buen momento para eso, para construir una casa para vivir. Que es, creo, la única forma de acceder a un techo hoy en día. Eso está pasando y es un buen momento", señaló a iProfesional Daniel Bryn, de Bryn Real Estate.

El especialista remarcó también que es un buen momento para "quien construye una casa para usarla una parte del año y después alquilarla temporal".

"Quien tiene un dinero ahorrado, se compra un terreno y construye para después alquilarla en el verano, por ejemplo. Eso es algo que también está pasando", sostuvo, y agregó: "Y otra cosa que se está viendo no es la auto construcción, sino comprar un pozo. Los valores desde pozo fueron los valores de m2 que más bajaron en los últimos dos años, con respecto a un departamento a estrenar o a uno usado".

"Teniendo en cuenta el precio del dólar, podríamos decir que el valor de la construcción está barato. Entendemos que a pesar de las variantes que tenga esta moneda sigue siendo una buena opción la inversión en el ladrillo: su estabilidad y su incremento del valor con el tiempo, lo hacen históricamente una buena opción", señaló por su parte Martin Carisimo, gerente regional de Familia Bercomat, una empresa que comercializa servicios y productos para la construcción.

Consejos a la hora de construir

"Para quien va a construir, debe entender que es una inversión en la economía real. No es algo simple, requiere supervisión. Uno de los consejos en ese caso es que sepa acopiar materiales, saber elegir cuáles son los que más aumentan para comprar y stockearse. Si tenés un dinero ahorrado, primero tenés que comprar el terreno y después algunos materiales. Entonces, le vas ganando a los aumentos futuros que puedan tener", sostuvo Bryn.

"A los que quieren empezar a construir o piensan encarar algún tipo de obra o proyecto, sigue siendo una buena opción la compra programada de materiales, si es posible acopiarlos, de tal manera que las inversiones o desembolsos posteriores sean solamente de mano de obra, o cuestiones puntuales, o alguna diferencia en el presupuesto. Pero el grueso todavía sigue siendo recomendable hacer un buen acopio, una compra inicial que sostenga los meses en las etapas de obra, con un resguardo ya de materiales que hacen que la obra no tenga que parar", remarcó Carisimo.

"Otro tema que tenés que tener en cuenta que siempre que el dólar pegue un salto, en el costo de construcción se acomoda con el tiempo. Salvo en algunos materiales, en la mayoría de los casos cuando el costo aumentó por la suba del dólar, no fue de un día para otro. No correlaciona automáticamente. Quien va a construir se puede quedar 'tranquilo' que el impacto del futuro aumento que tenga lo va a tener en dos o tres meses", explicó por su parte Bryn, quien destacó que "la clave en todos los casos es negociar bien: si vas a invertir en un pozo, comprar materiales o cerrar el contrato con un arquitecto, hay que negociar. Hoy quien tiene la plata, manda".

Planificar y acopiar materiales son algunos de los consejos que brindan los expertos

Planificación, la clave

Realizar una planificación previa, contemplando los costos y con asesoramiento de profesionales, son otros de los tips que entregan los especialistas para aquellos que están por comenzar a construir su vivienda.

"Lo que siempre recomiendo es planificar la obra -mejor si es de mano de un profesional-, el proyecto, las inversiones, los desembolsos y las etapas, como para programar así desde las compras anticipadas hasta la ejecución de cada etapa sin tener altercados en el medio que no nos permitan darle continuidad. Cada planificación, cada proyecto bien planificado nos garantiza tener una visibilidad de inversión a corto, mediano plazo, que hace que la obra llegue a su fin sin tener riesgos de quedarnos en el camino y no poder explotar la inversión que estamos haciendo. Ya sea en alguna inversión para alquiler o en alguna obra como para uso particular, como así también la construcción de una vivienda que nos permita dejar de alquilar", señaló Carisimo.

"Otro tip es tratar de poner siempre la menor plata posible, porque lo que siempre va a convenir es seguir teniendo los dólares guardados. Y si vas a vender el dólar para hacer algo, tiene que ser para comprar un material, un insumo o un sanitario, que es lo que más aumenta y está muy atado al dólar", sostuvo Bryn, quien remarcó: "Se tiene que tener un colchón de dinero para imprevistos. Otro punto es que, en general, desde que compras el terreno hasta que te aprueban los planos, pasa tiempo. No es de un día para otro. Hay que ser precavido con los tiempos, sobre todo para quien nunca construyó una casa. Los plazos se suelen estirar y hay que manejarlo sin ansiedad".