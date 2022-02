Cambios en el Monotributo: qué pasará con el proyecto de alivio de la oposición

Para aliviar a quienes forman parte del Monotributo, la oposición en el Congreso presentó un proyecto que busca implementar modificaciones para beneficiar alrededor de tres millones de personas. La iniciativa es de Juntos por el Cambio, pero también tiene las firmas de los legisladores liberales, ya que una de las promesas de campaña -de ambos sectores- fue bajar la carga impositiva a la sociedad, ya que la consideran "un castigo".

Quien impulsó el proyecto que propone una reforma en el Monotributo fue el diputado radical -y economista- Martín Tetaz, quien en diálogo con iProfesional explicó que va a implementar todas las estrategias y vías posibles para que su proyecto se trate en el recinto. "Esto no es una aspiración personal, lo que me importa es que haya una solución para los monotributistas", asegura.

Sucede que respecto de la idea de reformar el Monotributo el Gobierno ya se adelantó, y en diciembre del 2021 el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que también propone nuevos beneficios impositivos. Por ende, el oficialismo en la cámara baja, lejos de apoyar la reforma que propone Martín Tetaz, quiere avanzar con el proyecto propio. Pero, teniendo en cuenta que ninguna de las dos fuerzas políticas -ni JxC, ni el FdT- tiene la mayoría, no les quedará más remedio que negociar y llegar a consensos.

En esa línea, el diputado Tetaz no descartó la idea de que su proyecto y el que presentó el Gobierno puedan unificarse en el debate en comisiones, y que de esa negociación pueda salir un solo texto que agrupe ambas ideas. Sin embargo, el legislador de Juntos por el Cambio asegura que su propuesta es superadora.

"El proyecto del Gobierno tiene algunas ideas que están bien pero que son muy complejas. Por ejemplo, propone durante cuatro años un régimen pero después cambia, hay muchos pedidos especiales y no resuelve el problema de fondo de actualizar las escalas. En cambio, nuestro proyecto sí tiene la intención de resolverlo, porque hacemos una respuesta que va en sintonía con principios tributarios que se aplican en el mundo", argumenta el legislador.

A su vez, reiteró que es "bastante probable" que pueda existir el escenario de "sintetizar todo en un proyecto, el proyecto del Gobierno con el proyecto nuestro, y avancemos en un texto común". Y aclaró: "Para ser honesto, realmente poco me importa que el proyecto que salga sea el mío, esto no es una aspiración personal, lo que me importa es que haya una solución para los monotributistas. Y si eso implica consensuar nuestro proyecto con el del Gobierno, puede ser una posibilidad. No lo descarto".

Si el escenario de unificar proyectos no se diera, Martín Tetaz aclaró que de todos modos está en conversaciones con diputados del oficialismo que le han mostrado su voluntad de apoyar el proyecto que él presentó. "Yo creo que es un proyecto superador y creemos que podemos lograr un consenso masivo… Estoy en conversaciones con muchos diputados, de todos los bloques, incluso del oficialismo, legisladores que hoy están representando buena parte de los dos bloques que quedaron conformados en el Frente de Todos", detalló.

De todas formas, lograr consensos en el Congreso resulta complicado, y con el clima actual, en el que el oficialismo está quebrado tras el portazo de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, la oposición tiene una segunda estrategia para que el proyecto que modifica el Monotributo se trate en el recinto.

"Si ese primer paso de conseguir un consenso masivo no se logra, la segunda alternativa es ir a buscar una sesión especial'', adelantó Tetaz, teniendo en cuenta que para solicitarla deben conseguir la firma de 10 legisladores, número que podrían obtener sin problema alguno.

Tras el pedido de sesión especial, la oposición debe asegurarse de tener quórum en el recinto, números que el diputado y economista asegura que también alcanzan, por lo que su aspiración máxima es que el proyecto sea tratado "ni bien arranquen las sesiones ordinarias".

En los hechos, el proyecto de reforma del Monotributo ya tiene el apoyo de los diputados de Juntos por el Cambio y de los diputados liberales José Luis Espert (Avanza la Libertad) y Javier Milei (La Libertad Avanza). Además, desde la oposición confían en que adherirá al proyecto el bloque del Peronismo Federal, mientras que "con los diputados cordobeses estamos en conversaciones".

Sobre la postura de la izquierda, Martín Tetaz da por hecho que también acompañarán el proyecto, y supone que "tendría el apoyo de la izquierda, porque son diputados que están a favor de bajar los impuestos para los trabajadores".

En esa línea, afirmó: "Entonces, estamos convencidos de que vamos a construir esos 129 diputados con los cuales podemos tener el quórum en esa sesión especial".

"El Monotributo tiene que cambiar, y no es un problema de partidos políticos, sino que hay cosas que no pueden ser y el régimen no puede tener. Los valores están distorsionados por la inflación… No puede pagar Monotributo el que factura por debajo de la línea de la pobreza, y algunas cosas de las que nosotros estamos proponiendo deberían trascender al Gobierno y la oposición y debería haber una voluntad política masiva de aprobarlo", sentenció el diputado radical.

Monotributo: qué propone la oposición y qué el Gobierno

Entre los puntos más sobresalientes del proyecto de Monotributo de Martín Tetaz, figura una categoría inicial para que nadie pague impuestos durante el primer año de actividad. Además, tampoco pagaría el impuesto nadie que facture menos que una canasta básica de una familia tipo.

A su vez, se aumenta el límite máximo del sistema simplificado para que sea similar a como fue pensado originariamente el monotributo en 1998. Y además, Tetaz explicó que el tope de facturación se establecería en UVAs (144.000), para que el valor siempre sea el mismo en términos reales.

Otro punto habla del impuesto a las Ganancias, ya que se simplifica y resuelve la transición al régimen general de responsable inscripto. De aprobarse el proyecto, sólo pagarán Ganancias por lo que facturen por encima del tope de facturación del Monotributo.

Por último, la oposición también propone un cambio en las obras sociales, e incorpora la posibilidad de que el aporte a la obra social sea voluntario, un pedido que según Tetaz es "una exigencia reiterada por parte de los emprendedores y empresarios".

Por su parte, el proyecto de reforma del Monotributo del Gobierno establece, entre otros puntos, que las categorías A y B paguen menos, y estén exentas por un tiempo del componente impositivo.

Al igual que el proyecto de la oposición, la obra social también sería optativa y solo deberán realizar el aporte previsional.