Paritaria de metalúrgicos: horas decisivas para el acuerdo por la suba de sueldos

Finalizó la reunión paritaria del sector metalúrgico sin acuerdo pero con un camino bastante avanzado. Finalmente la UOM, que conduce Antonio Caló, pidió un 20% en abril, 10% en julio y 10 % en octubre; con revisión en el décimo mes del año.

Se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo a las 11.

"El incremento fue aceptado, lo que se acordó que no fuera acumulativo y si nominal", comentaron desde el sector empresario a iProfesional. Es decir que cada aumento no se acumule con el que sigue, lo que termina siendo un incremento.

Antonio Caló, secretario general de la UOM, el gremio metalúrgico.

Paritaria de metalúrgicos: por qué todavía no se acordó

"Principalmente, traba el acuerdo el 20% inicial, que UOM solicita como condición y las cámaras piden que sea prorrateado en distintos tramos", ampliaron las fuentes empresarias. Consideran que "respecto de este punto, un incremento alto seguido de otros más bajos, además de traer inconvenientes financieros a las PyMEs produce un efecto de desánimo en el trabajador, que ve recomponer su sueldo rápidamente, pero que después de transcurridos un par de meses observa que su poder de compra disminuye fuertemente".

En la discusión uno de los sectores empresarios expuso que "es posición de nuestra Cámara dar incrementos que acompañen la inflación para evitar estas distorsiones".

Respecto al mes en que se discutirá la revisión salarial, el sector empresario pide que "la revisión sea en diciembre, donde ya transcurrió el 75% del año paritario".

De acuerdo al sondeo que hizo iProfesional y por cómo vienen cerrando los acuerdos, es prácticamente inviable estirar la revisión hasta diciembre porque en los distintos sectores sindicales consideran que para septiembre se estará llegando al 40% de suba salarial acumulada.

Ese aumento porcentual es el que está promoviendo el Gobierno para empezar a encausar el año paritario.

Paritarias 2022: aumento de sueldo en tres tramos

El pedido de Caló va en línea con la estimación del ministerio de Trabajo. El sindicalista buscará cerrar un aumento salarial del 40% en tres tramos y con una revisión en octubre. El porcentaje no sería tema de discusión.

La UOM alineó su pedido de paritarias 2022 con lo que fijó el gobierno nacional

Las diferencias estarían puestas en la cantidad de tramos y el mes de aplicación de la revisión. Las cuotas solicitadas por la UOM se aplicarían de la siguiente forma:

en abril (20%),

en julio (10%) y

en octubre (10% y revisión).

Los empresarios buscarán sumar más tramos y estirar la revisión hasta diciembre.

Caló, duro contra la inflación

En las últimas semanas, Caló -que acompañó y respaldó el discurso de Alberto Fernández en el Congreso- fue muy duro con el aumento de la inflación y pidió soluciones urgentes.

En declaraciones que relevó Mundo Gremial, el dirigente siderúrgico recordó que en la paritaria anterior logró un aumento superior al 50%, pero advirtió: "Podes sacar 60%, pero la plata no alcanza nunca. Si no se corrige la inflación no va a arreglarse nunca".

Paritarias 2022:

Corren días agitados para las negociaciones paritarias; acaso una continuidad de lo que fue 2021 con revisiones salariales permanentes en un contexto en el que el sueldo viene siendo amenazado por una inflación sin freno.

Las discusiones sobre salarios que anticipan que el año 2022 será muy similar al 2021

Otros gremios que están negociando sus aumentos de sueldo para 2022 son el sindicato de químicos, el de la alimentación, los docentes y los camioneros.

Paritarias gremio de los químicos

Su paritaria va de mayo a abril y están cruzando números con los empresarios para actualizar el 43% alcanzado más el bono de $31.000. Alcanza a la principal rama de la actividad nucleada en el Convenio Colectivo de Trabajo 77 que afecta a unos 10.000 trabajadores.

Aunque rige el hermetismo desde la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQYP) hicieron saber que obviamente buscan "un número que supere la inflación" y que estaría en torno "al 15 o 20 por ciento".

Paritaria de alimentación

En la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación, la paritaria va de abril a mayo y están con la última revisión antes de discutir 2023.

No hablan de porcentajes, sino de llevar el básico a una cifra de 93.000 pesos. "Es lo mínimo para sostener una canasta básica porque cada vez todo cuesta más". Dicen que hay apertura al diálogo.

Paritaria docente

El siempre complicado sector docente espera que la próxima semana se escuche una oferta para cerrar la paritaria. Sergio Romero, de Unión Docentes Argentinos (UDA) comentó a iProfesional en la previa: "El año pasado conseguimos un 52% de aumento luego de haberse firmado por un 35 por ciento que luego se fue ajustando".

El gremio docente espera una propuesta para cerrar la paritaria

"¿Y qué esperan para este año?", consultó iProfesional. La respuesta del gremio fue clara: "Te lo pongo en cifras. El salario inicial docente es de 41.250 pesos; es decir ningún docente puede cobrar menos que eso por cargo. Ayer se informó que la canasta básica es de 78.260 pesos. Con estos valores te estoy diciendo la dura batalla que estamos llevando adelante".

En Provincia de Buenos Aires el panorama es similar: aún esperan que el gobierno de Axel Kicillof ponga una cifra en la mesa. El frente docente tiene en la manga "el recupero del salario de 2021 porque cerramos tres puntos por encima de la inflación"; es decir por el 54%.