El pronóstico del dólar y la inflación de uno de los economistas más influyentes en el mercado

El prestigioso economista Miguel Kiguel diagnosticó que tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el valor del dólar oficial se moverá "más o menos en línea con la inflación", mientras que ésta última variable superará al total del año pasado.

"El dólar ya había escapado mucho cuando se fue a 230 y después volvió a niveles de 200, que dista de ser un veranito", resumió el especialista sobre la evolución del precio de la divisa estadounidense en los últimos meses, en declaraciones radiales.

Desde su punto de vista, cuando el dólar llegó a cotizar a $230 "tenía dentro mucho temor a que no hubiera programa con el Fondo, que la cosa se desbandara y que la inflación se escapara".

El pronóstico del dólar y la inflación de Miguel Kiguel

Desde que el Congreso nacional aprobó el programa de facilidades extendidas con el FMI hace más de una semana, su precio "bajó un poco a $200 y también las tasas de interés subieron mucho", movimiento que "tiende a estabilizar el dólar", explicó.

Sin embargo, para Kiguel el dólar no disminuirá al ideal, que afirmó que es $120 o $130, debido a que distintos factores indican que "va a seguir moviéndose más o menos en líneas con la inflación."

En cuanto a los niveles inflaciones, el también Doctor en Filosofía por la Universidad de Columbia consideró que para el actual periodo la observa "entre 59% y 60%".

"Tiene que ver con un principio de año muy difícil, marzo pinta más del 5%, febrero fue 4,7% y abril seguramente va a ser alto. Y eso que no hubo aumento de tarifas", sostuvo.

El panorama "es difícil", afirmó, y, además, "el gobierno no tiene un plan antiinflacionario, hace cosas esporádicas".

La evolución de la inflación según Kiguel

"En todo el mundo el responsable de la inflación es el Banco Central y en la Argentina se piensa que el responsable es la Secretaria de Comercio. Vos tenés que pensar que la inflación es un problema monetario y el BCRA tiene que cumplir un rol central. Pareciera como que para el Banco Central la inflación está por otras cosas y no está en el centro de la pelea", criticó.

Consultado por el entendimiento al que llegó el Ejecutivo con el Fondo, indicó que se trató de un "acuerdo muy muy light y casi irreconocible" por parte del organismo internacional y aseveró que "nunca" vio uno de estas características.

"Como es un acuerdo light, no se puede esperar mucha mejora porque lo único que logra el acuerdo es buscar que la economía no empeore, que no es un tema menor y eso es muy positivo", declaró.

El acuerdo debería ayudar a mejorar las condiciones económicas del país aunque desde su aprobación tanto en el parlamento como en el board del FMI "pasaron cosas" a nivel mundial como el incremento del valor del gas, el 4.7% de inflación de febrero y "la acumulación de reservas viene lenta", enumeró.

"Sigue siendo un país muy desafiante para este año y el año que viene. Hay que sumarle un problema político importante, más que la guerra de inflación parece la guerra interna que hay dentro del gobierno. Eso genera un problema de gobernabilidad que creo que en estos momentos es grave", evaluó en diálogo con FM Milenium.