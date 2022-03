Javier Milei quiere lanzar un referendo para dolarizar la economía

El diputado libertario Javier Milei propuso hacer un referéndum si la "casta política" no le deja dolarizar la economía. Cuál es el horizonte 2023

El diputado libertario Javier Milei volvió a referirse a su candidatura para presidente en 2023 y propuso hacer un referéndum si llega a serlo y la "casta política" no le deja dolarizar la economía.

"Si yo soy Presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente", prometió el referente del partido la Libertad Avanza.

"Ahí sabremos si la sociedad quiere esa plata de porquería que emiten los políticos delincuentes de nuestro país o una moneda de verdad", afirmó en diálogo con LN+.

Hace tres semanas, Milei había confirmado sus intenciones presidencialistas para el año que viene y reveló que ya tiene armado parte de su gabinete de ministros.

"Definitivamente ya me estoy preparando para ser Presidente. De hecho, estoy armando el Gabinete en las sombras y ya tengo armados cuatro ministerios", confirmó.

El candidato prefirió no dar nombres para evitar que "los medios les arruinen la vida" pero que "las funciones más urgentes están encaminadas".

Éstas "tienen que ver con el ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, la parte que tiene que ver con la asistencia social e infraestructura", indicó.

En distintas ocasiones, el libertario afirmó que una de sus primeras medidas, en caso de llegar a la Casa Rosada, será la de "terminar con el Banco Central", algo que había utilizado como estandarte en su campaña legislativa del año pasado.

Si logra ese objetivo, señaló Milei, "se podrá avanzar en la reforma del mercado laboral hacia adelante para no vulnerar los derechos adquiridos y luego de todo eso abrir la economía".

"El Banco Central nos roba 5 puntos del PBI con el impuesto inflacionario, que además tiene el agravante de que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables", fundamentó en declaraciones radiales.