El Gobierno se reunirá esta semana con empresarios y sindicalistas para ponerle un freno a la inflación

Con la lucha contra la inflación como "principal prioridad" del Gobierno nacional, luego de que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara un programa con la Argentina para la refinanciación de la deuda, el presidente Alberto Fernández realizará esta semana una convocatoria a empresarios y sindicalistas para acordar precios y salarios.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que detallaron que la invitación se demoró una semana porque el Ejecutivo nacional esperaba contar con la aprobación del acuerdo por parte del FMI.

Además, en la Casa Rosada esperaban a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, regresara de su viaje a Francia, el cual estuvo motivado en la renegociación de la deuda con el Club de París.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja celebró la citación del jefe de Estado

"El Presidente hizo un llamado para que la próxima semana (por esta) se estén reuniendo el sector empresarial, el sector de trabajadores, y obviamente en el área que tiene que ver con uno de los motores productivos de la Argentina, como es el campo", precisó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en declaraciones periodísticas.

Al encabezar una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario en la Casa Rosada, el Presidente les confirmó días atrás a la Unión Industrial Argentina (UIA), la CGT y la CTA que los convocaría principios de la semana pasada para dialogar, pero dicha reunión se demoró un poco más de lo previsto, señaló InfoGremiales.

"El Presidente nos planteó que el lunes va a hacer una convocatoria para empezar a conversar toda esta situación y encontrar un tránsito hacia la formalización de acuerdos que permitan en nuestro país ir bajando el proceso inflacionario", había indicado el triunviro de la CGT Héctor Daer.

El sindicalista precisó: "No discutimos pautas. Salió del propio Presidente que nos iba a llamar para convocarnos y empezar a conversar estos temas".

Para frenar la escalada de precios

Además, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja celebró la citación del jefe de Estado, y dijo estar convencido de trabajar en conjunto para "enfrentar estos problemas globales y darle previsibilidad al país".

"Esta convocatoria del Presidente la esperamos con mucho interés para poder dialogar, construir y para ir removiendo los obstáculos que hicieron durante décadas crónicas a la inflación", puntualizó Funes de Rioja.

El propósito del encuentro es consensuar medidas que permitan frenar la escalada de los precios

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky manifestó que Alberto Fernández había expresado "su voluntad de hablar con cada uno de los referentes del empresariado y de las centrales" que forman parte del Consejo del Salario, y admitió que "la preocupación es contener el aumento de los precios".

De esta manera, el Ejecutivo nacional se reunirá con empresarios y sindicalistas con el propósito de consensuar medidas que permitan frenar la escalada de los precios.

Las canastas de Feletti y los controles de precios

Luego de sus fuertes críticas a las industrias productoras de alimentos y bebidas, supermercados y el campo, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, intentara profundizar en los próximos días su llamada "política de cuatro canastas" para tratar de bajar esos precios.

De acuerdo a lo que pudo investigar iProfesional, Feletti negocia la renovación de Precios Cuidados donde ya logró sumar siete cortes populares de carne y también volverá el programa Súper Cerca, que incluirá unos 60 productos para los almacenes y negocios de cercanía.

Desde la secretaria de Comercio adelantaron que también habría otro programa parecido con las frutas y verduras, pero para la cadena mayorista con lugares como el que funciona en el Mercado Central.

Feletti argumenta frente a los empresarios que "con estas políticas de canastas de precios se amplía la cantidad de artículos que permitan llevar a la mesa de los argentinos los productos a un precio acorde con un ingreso medio o bajo".

De todo, lo que más le preocupa es la alta incidencia de los productos frescos en el índice inflacionario.

Feletti negocia la renovación de Precios Cuidados donde ya logró sumar siete cortes populares de carne

Este es el segundo intento del gobierno por regular los precios en los negocios más chicos de todo el país.

En junio del año pasado, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y la entonces secretaria de Comercio Paula Irene Español, lanzaron Súper Cerca, que tenía 70 productos básicos (alimentos, bebidas, tocador y limpieza) cuyos precios estuvieron congelados hasta fin del año pasado pero está a la vista que el programa fracaso.

"Pensar que el secretario de Comercio pone cuatro canastas y resuelve la tendencia inflacionaria no es posible, hay otros factores y si logramos frenar la volatilidad en verduras, en abril y mayo los precios van a estabilizarse, pero es un proyecto difícil de implementar sin la ayuda de ustedes" manifestó el secretario de Comercio en las últimas reuniones que tuvo con los empresarios.

Luego de la misma los acusó por los recientes aumentos, a los que calificó como "ataques especulativos" y también por comprar departamentos en Miami y camionetas 4 x 4 en nuestro país.

Al respecto hay que destacar que la venta de estas camionetas en lo que va del año impulso las ventas en el mercado automotriz En los últimos años la participación de las llamadas pick-ups en el mercado automotor argentino aumentó muy fuerte.

Mientras que en el 2016 solo el 15% de los vehículos livianos que se patentaban en el país eran camionetas, en la actualidad ese valor llega al 25%. Esto implica que una de cada cuatro unidades que se venden en el mercado es una pick-up o 4 x 4, como las llama Feletti.

"Este aumento de la ponderación tiene que ver principalmente con dos factores ya que por un lado está el crecimiento del campo, que demanda permanentemente esta clase de vehículos y por el otro están la ventaja de los precios. Esas camionetas están completamente exentas del impuesto a los autos de lujo y pagan solo 10,5% de IVA, frente al 21% que tributan los autos algo que debería saber el secretario de Comercio" explico a iProfesional un directivo de una automotriz líder en ese mercado.

Feletti acusó a los empresarios por los recientes aumentos, a los que calificó como "ataques especulativos"

Los aumentos de precios no se no se frenan

En sus conversaciones privadas con empresarios del rubro alimentación y bebidas que integran la COPAL Feletti reconoció que la inflación de marzo estará por encima de la de febrero que llego al 4,7% y en alimentos, al 7,5%. Para este mes, la mayoría de las consultoras privadas proyecta que el índice de precios al consumidor IPC de marzo será superior al 5 por ciento y que podría llegar al 6 por ciento en abril. "Los números de marzo no vienen bien, pero no quiero dar detalles para no influenciar la tarea del Indec" manifesto Feletti a los empresarios.

Por otro lado un funcionario del equipo económico comento a iProfesional que: "es verdad que el número de febrero nos sorprendió pero en marzo habrá que considerar el arrastre estadístico de febrero ya que hay precios de alimentos que aumentaron después del 24 de febrero cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania por lo tanto el número de marzo podría estar por encima del de febrero".

Nueva canasta y control de precios imposible

El gobierno buscara que la nueva canasta para comercios de proximidad tenga unos 60 productos de los cuales ya está confeccionada la lista, pero no están los precios y el mismo estaría vigente desde el 7 de abril cuando se renuevan los Precios Cuidados". Lo que construimos ahora, que lo tenemos que cerrar de acá al 7 de abril cuando esté el nuevo acuerdo de Precios Cuidados, es una canasta que funcionará como precio de referencia en los comercios de proximidad", dicen desde la secretaria de Comercio.

Feletti hizo un repaso de su breve gestión. "Hasta ahora logramos (acordar) 1.321 productos, que era la oferta de Precios Cuidados, a la que se agregaron los 7 cortes de carne, que no se podían exportar. Hasta febrero, las escaladas de precios se daban en verduras, que es un lugar que no hemos podido construir una canasta de ese tipo, y en comercios de proximidad y minoristas", enumeró.

Hay que mencionar que se trata de un mercado de productos muy fragmentado, con costos de intermediación muy variables, según la ubicación y el tamaño del local. En tanto que Precios Cuidados, es un programa concentrado exclusivamente en las grandes cadenas, como Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Coto, Changomas y Día.

El experto Guillermo Oliveto opina que "controlar más de 100.000 almacenes es imposible. El programa puede tener una buena intención y entiendo los múltiples intentos en ese sentido, pero entre la teoría y la práctica hay un abismo".

Además desde los supermercados explican que hay una dispersión de precios que genera otros inconvenientes como que hay muchos almaceneros que compran en los super porque están mas baratos que los de los grandes mayoristas.

La reciente suba de la tasa de inflación por encima del piso del 4 por ciento mensual, de acuerdo a las principales consultoras subirá en promedio un 5,5 este mes y se espera un 6 por ciento para abril a puesto en guardia al presidente Alberto Fernández para lanzar hace dos semanas la llamada "Guerra contra la Inflación".

Para los especialistas, el control de precios es "imposible"

Suben las retenciones al trigo, maíz y girasol

El secretario de Comercio en los últimos días también defendió la posibilidad de subir las retenciones o derechos de exportación de trigo, maíz y girasol, para desacoplar los precios de los commodities de las góndolas.

La respuesta de las entidades agropecuarias que forman la Mesa de Enlace no se hizo esperar y los dirigentes del campo ya anunciaron que podría haber medidas de fuerza ante esta posibilidad.

"Hay espacio para las movilizaciones", reconoció Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Por otra parte desde CIARA manifiestan que la industria aceitera seguirá en el fideicomiso para aceite de girasol y también ratificaron su rechazo a mayores incrementos en el esquema impositivo para el complejo agroexportador.

Con la mira puesta exclusivamente en el precio de los alimentos, el gobierno subió dos puntos (de 31 a 33%) las retenciones a la exportación de subproductos del complejo soja para nutrir con más fondos los fideicomisos de la harina y el aceite que financian subsidios al precio interno del aceite comestible y el pan.

Desde el equipo económico manejan la teoría que las cotizaciones internacionales del trigo, maíz y girasol se vieron afectadas por el conflicto bélico y qué hay que proteger la mesa alimentaria de los argentinos.

Uno de los argumentos del gobierno para justificar la suba de las retenciones es que se deben instrumentar medidas para desacoplar los precios internacionales de los precios de los productos alimenticios en las góndolas de los supermercados.

Por el lado del campo, señalan que cualquier tipo de modificación en las retenciones es inconstitucional, a partir de la caída del Presupuesto 2022. Pero desde el gobierno no descartan una nueva suba de las retenciones si los precios internacionales de las comodities siguen aumentando.

El gobierno buscara que la nueva canasta para comercios de proximidad tenga unos 60 productos

El argumento equivocado del desacople de los precios de los alimentos

La gran pregunta es si este argumento es correcto. Un reciente trabajo de la consultora M&S destaca que "si se revisa la inflación interanual de los últimos doce meses por ejemplo el 52,3% de febrero contra el de febrero 2021), entre los diez rubros que más subieron sólo un hay un solo subrubro de Alimentos que es verduras en el puesto cuatro con una suba de 79% anual".

"El primero del ranking es hoteles con 92% y le siguen licores, vinos, autos, reparaciones en el hogar, indumentaria, restaurantes, pasajes de avión, entre los primeros. Y entre los quince rubros que más subieron aparecen sólo dos alimentos: verduras y lácteos", agrega.

La carne aparece en el puesto dieciocho, pan en el veinticinco y aceites en el veintisiete. Definitivamente, sube todo: también los alimentos, pero no es lo que más subió en el último año.

Por otro lado, hay un conjunto de precios que subieron más o menos como el promedio general. Y hay una porción de precios (alrededor del 20% del total) que subió por debajo del 52,3% promedio. Son todos rubros que de una u otra manera están o estuvieron regulados por el gobierno: ejemplos, alquileres, correo, algunos medicamentos, cigarrillos, boleto de colectivo y tren, electricidad, gas, agua, etc.

Te puede interesar Inquietante diagnóstico del kirchnerismo: la guerra contra la inflación está perdida y la economía se hundirá

Es un grupo de precios que más temprano que tarde tenderán a actualizarse por imposición de la realidad e implica un riesgo / desafío para la política de precios del gobierno.