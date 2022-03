Suspenden a una reconocida agencia de viajes por "estafas millonarias"

Les Amis Viajes, una reconocida agencia de viajes con más de 40 años de trayectoria, fue suspendida provisoriamente por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, debido a más de 40 denuncias recibidas, entre ellas una demanda colectiva, por incumplimientos.

"El Ministerio (de Turismo) sigue convocando a la empresa a la reuniones conciliatorias para que responda a las demandas, pero como hace ya un mes que no da respuesta, se avanzó con la suspensión y se inició el tramite de baja definitiva", señalaron desde el ministerio.

En tanto, a la empresa se le abrió un sumario por "incumplimiento deliberado" de lo estipulado en la Resolución 498/20 , que hacía referencia a las devoluciones y reprogramaciones debido a la pandemia de Covid-19.

Estafas millonarias: suspenden a agencia de viajes

Debido a la no respuesta de la empresa, "todo parece indicar que el expediente llevará a la baja definitiva de la empresa", aseguraron. Y agregaron que se prevén multas para su propietario, el empresario Marcos Feldman.

El Facebook de Les Amis vacío

También Aviabue, la asociación que nuclea a las empresa de viajes y turismo de la ciudad de Buenos Aires, suspendió a Les Amis de la misma manera y en los mismos términos y plazos que el Ministerio de Turismo. A su vez, convocó a Les Amis para hacer el descargo, pero tampoco le respondió a la entidad porteña.

La empresa habría perjudicado especialmente a pasajeros y proveedores del interior del país, según informó Ladevi, un medio especializado en el sector. En tanto, destacó que los principales afectados serían agencias receptivas de la Patagonia y el Noroeste, que presentarían saldos impagos por servicios prestados.

Denuncias contra Les Amis

La mayoría de las denuncias son por no prestación de servicios contratados y no devolución del dinero de viajes suspendidos, aseguraron desde el ministerio. Es decir, la empresa no ofreció a sus clientes reprogramar servicios turísticos o viajes que no se pudieron realizar por las restricciones debidas a la pandemia. Tampoco se acogió a la opción del reintegro del dinero recibido por los servicios contratados.

El conflicto se relaciona con viajes que fueron contratados en 2019 para realizarse en 2020, y que no se pudieron cumplir por las restricciones impuestas desde marzo de ese año.

Denuncias contra Les Amis

Ante este inconveniente, la empresa simplemente "desapareció", dejó de atender a sus clientes y nunca se presentó para ofrecer soluciones a los damnificados, que sumarían más de 55, por un monto de más de 120.000 dólares, indica Ladevi.

En efecto, Les Amis cerró todas sus oficinas y suspendió la comunicación con sus clientes. Hasta hace pocos días seguía ofreciendo pasajes por redes sociales y por su página web, que fue dada de baja a pedido del MinTur.

Opciones para los perjudicados por Les Amis

Desde el Ministerio de Turismo señalaron que los perjudicados tienen tres caminos: el primero es la denuncia en el Ministerio, cosa que ya se hizo. El ministerio tiene la herramienta de generar las audiencias pre sumariales, que ya sucedieron, y a las cuales la empresa no asistió.

Una segunda vía es realizar la denuncia en Defensa del Consumidor; y la tercera opción, una denuncia judicial, para conseguir un embargo y poder recuperar lo perdido. Esto sucede porque "el sistema de agencias no tiene un fondo fiduciario para los daños de empresas que quiebran o no cumplen sus compromisos, como si tiene el sector del turismo estudiantil", destacaron desde la cartera.