La estafa piramidal está de moda: claves sobre su funcionamiento y cómo evitar perder plata

Varios casos de estafa piramidal o esquema tipo Ponzi asociados a inversiones financieras y pérdida de plata que se conocieron en el último tiempo, como el de Generación ZOE y su creador Leonardo Cositorto y otro caso en Córdoba por el que fueron detenidos 7 policías, pusieron en alerta a los inversores y ahorristas sobre la importancia de protegerse y aprender a detectar este tipo de trampas para no caer en ellas.

Un elemento esencial para estar prevenidos es saber cómo detectarlas y, un primer paso para lograrlo, es conocer su funcionamiento. En ese sentido, el especialista en mercados bursátiles Marcelo Bastante describe que "un esquema piramidal o Ponzi se basa en que los primeros inversores cobran sus retornos con el dinero que ingresan los últimos que entran".

Es decir que el dinero que reciben los inversores no es gracias a que se pone el capital en activos que generen un rendimiento y con eso se le pague a los primeros. En consecuencia, no hay activos subyacentes que respalden las inversiones.

Por su parte, Carlos Rozen, socio de Compliance, Fraudes, Investigaciones y Disputas de la consultora BDO Argentina, señala en diálogo con iProfesional que "para evitar eficazmente caer en las garras de estos estafadores, debemos tener en cuenta que ellos confían en que nos sentiremos tentados por ganar mucho dinero en el corto plazo".

El caso de Generación Zoe es un embrela de este tipo de estafas

Estafa piramidal Ponzi: cómo es la trampa

Rozen señala que hoy hay varios elementos que hacen que muchas personas puedan caer en este tipo de trampas:

las crisis económicas aumentan el nivel de estafadores, pero también la cantidad de personas que desean ganar dinero fácil (que se transforman en crédulos e incautos) y el alto nivel de inflación combinado en Argentina con dificultad para comprar divisas hacen un entorno ideal;

Advierte que el escritor Edgar Allan Poe decía que "el ser humano es un animal que estafa y no hay otro animal que estafe fuera del ser humano". Pero no cualquiera lo hace: un estafador efectivo suele ser una persona con gran habilidad y astucia, y que suele trabajar con técnicas de manipulación (tanto desde su discurso, lenguaje no verbal, e incluso sus técnicas de mercadeo).

Así, Rozen señala que la expectativa de ganar mucho dinero bajará nuestras barreras de racionalidad. Pero, tal como apunta el especialista en mercados bursátiles Marcelo Bastante, hay un refrán que dice "cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía".

Esto viene a propósito de que, generalmente, en los esquemas de inversión fraudulentos (que es una categoría más amplia que las estafas piramidales), hay un ofrecimiento de rentabilidad asegurada muy atractiva.

Para no perder plata, ¿qué hay que tener en cuenta?

Pero la realidad es que Bastante señala que "la rentabilidad asegurada es muy difícil poder ofrecer". Se pueden barajar rentabilidades estimadas u objetivos de ganancia, pero es casi imposible garantizar una rentabilidad mínima.

Y, a ciencia cierta, la alta rentabilidad está muy asociada al riesgo. "Es decir que, si una inversión es segura, generalmente van a generar un rendimiento bajo y, cuanto más riesgosa sea, mayor ganancia debe ofrecer el promotor para atraer el dinero", explica Bastante.

En consecuencia, advierte que, para evitar estafas y perder plata, hay que estar alerta a la presencia de las siguientes promesas en la oferta que nos realiza el promotor:

rentabilidad asegurada o garantizada;

oferta de alta ganancia

La CNV tiene un listado de brokes y casas de bosa autorizadas

Estafa piramidal o Ponzi: deseo de dinero fácil

Por último, Rozen advierte que este tipo de estafadores siente gran placer de lo que están haciendo y "la estafa en un tipo de droga que desean consumir una y otra vez". De hecho, en los últimos días, se conoció que el creador de Generación ZOE, que es perseguido por la Justicia, ya lanzó un nuevo modelo similar llamado Sunrise.

"Cada delito de este tipo es impulsado por un deseo de dinero fácil; es la única cosa que el timador y su víctima tienen en común y esto nos ayuda precisamente a comprender en forma sencilla la importancia de los dos lados del mostrador para que se materialice el robo. No hay buen estafador sin buen estafado que facilite su labor", alerta el especialista.

Así, asegura que la credulidad del afectado funciona con un mecanismo muy similar al de la fe. Se trata de la creencia o esperanza de que algo va a suceder y que está por encima de toda razón o evidencia.

Claves para prevenir estafas y perder plata

En consecuencia, Rozen recomienda que la solución es dudar, ser escéptico y brinda las siguientes claves de prevención:

Mirá bien dónde pisas si caminas descalzo: hay que observar si quien hace la oferta es un sitio u organización con trayectoria. "Pueden existir nuevos negocios, no es algo malo, pero hay que tener ciertos recaudos con el "terreno desconocido", recomienda.

hay que observar si quien hace la oferta es un sitio u organización con trayectoria. "Pueden existir nuevos negocios, no es algo malo, pero hay que tener ciertos recaudos con el "terreno desconocido", recomienda. Cuidado con el dindero fácil : si los beneficios son superiores a lo que un inversor serio consideraría como posible y aceptable, hay que desconfiar.

: si los beneficios son superiores a lo que un inversor serio consideraría como posible y aceptable, hay que desconfiar. No caer en el componente espiritual : se suele utilizar temas de coaching, autoayuda, grupos de pertenencia (incluso seudo religiosos). El ingrediente espiritual tiene un alto poder de perforar nuestra voluntad y baja las defensas precautorias.

: se suele utilizar temas de coaching, autoayuda, grupos de pertenencia (incluso seudo religiosos). El ingrediente espiritual tiene un alto poder de perforar nuestra voluntad y baja las defensas precautorias. Entender de qué se trata : si no se entiende realmente cómo funciona lo que proponen, no hay que dejar que lo empujen a cerrar una operación.

: si no se entiende realmente cómo funciona lo que proponen, no hay que dejar que lo empujen a cerrar una operación. No embelesarse con el éxito: por más que otros te muestren su automóvil, su fortuna y quieran convencerte para que entres en el negocio, no dejes de preguntarte ¿quién está pagando toda esta estructura? Es probable que sea gente como vos.

¿Dónde invertir plata en forma más seguras?

Sin embargo, Bastante también menciona que es importante procurar invertir en entidades o vehículos que estén autorizados por los reguladores. "En el caso de argentina, los únicos que pueden captar ahorros del público son las entidades financieras reguladas por el Banco Central (BCRA) y, en cuanto a mercados de capitales, los únicos que pueden ofrecer valores negociables que estén registrados en los mercados de capitales son los agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV)", detalla.

Las pesonas a veces confían los ahorros de toda su vida a estafadores

Cabe aclarar que esto no significa que los productos ofrecidos por los agentes y mercados autorizados por la CNV estén libres de riesgos, pero sí es más tranquilizador saber que están sujetos a un marco normativo estricto en el cual tanto el valor negociable como el agente están obligados a revelar información al público inversor, como por ejemplo condiciones de emisión, factores de riesgo y diversos regímenes informativos para conocimiento del público en general.

"Esto tampoco significa que las ofertas de inversiones privadas estén prohibidas. Estarán permitidas siempre que no vulneren ninguna norma del BCRA o la CNV. Por ejemplo, si una empresa particular hace un ofrecimiento personal a un grupo selecto de clientes (1 a 1), de invertir en un instrumento determinado, no estaría vulnerando la normativa, pero debe incorporar todos los disclaimers de que no está autorizado por CNV y BCRA", explica.

No obstante, recomienda en estos casos averiguar cuál va a ser el destino final de la inversión. Puede ser que la empresa ofrezca poner el dinero en un fondo de inversión privado, en un emprendimiento inmobiliario, en criptoactivos, en préstamos, etc. Y señala que esta alternativa es más recomendable para inversores que tengan ciertos conocimientos de instrumentos financieros y con experiencia previa.

