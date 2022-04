Antonio Laje indignado: "Cobran $64.000 en planes sociales"

El periodista y conductor Antonio Laje realizó una crítica reflexión respecto de los planes sociales en la Argentina y cómo han repercutido en la sociedad. Según Laje, "La Argentina se ha convertido en un país de planeros y de vagos" y demandó que los beneficiarios de dichos planes realizan contraprestaciones a cambio de los mismos.

Asimismo, Antonio Laje disparó contra la dirigencia política (y en particular contra el Gobierno de Alberto Fernández) por el uso político de los planes sociales y de tener "de rehén" a quienes los cobran con el fin de obtener un rédito en los compromisos electorales.

Si bien el conductor reconoció que no resulta viable vivir de los planes sociales, Antonio Laje indicó que lo recibido no distaba tanto de los sueldos que pueden obtenerse en el sector privado. "Te guste o no te guste, hay gente que no gana 64.200 mangos todos los meses, y vos sin hacer nada, con planes en la Argentina, de movida, calculo austero, te llevas eso. Estas recibiendo esto a cambio de nada", explicó.

Laje explosivo: "Cobran $64.000 en planes sociales"

Antonio Laje prosiguió su análisis y remarcó la importancia de que el Estado pacte prestaciones a cambio de los planes sociales que entrega: "Ya que pagamos, es urgente que haya una prestación a cambio. Es imposible. Bajar el gasto en la Argentina, es que el que recibe el plan tenga a una prestación a cambio. Pero bueno, es un negocio político. Si no se puede trabajar, preparate, si te estamos pagando. ¿Para qué se van a atar a un horario o trabajo? Si lo ganan sin hacer nada".

Antonio Laje cruzó a toda la dirigencia política por haber convertido a la Argentina "en un país de planeros y vagos".

El conductor agregó: "La dirigencia política lo ha convertido en eso porque les conviene tenerlos de rehén. Evidentemente tiene a un porcentaje muy alto de rehén que dependen de los planes y hay sectores políticos que creen que después van y los votan".

Por otro lado, siguiendo su ya conocida línea opositora al Gobierno de Alberto Fernández, criticó su incapacidad a la hora de gestionar y su apatía a la hora de resolver el acampe que se llevó a cabo en la Avenida 9 de Julio por más de tres días. "Mínimamente vayan a las cosas chiquitas que hace que el día te sea más fácil", lanzó.