Autor de bestseller de finanzas advierte que el aumento de la inflación podría "acabar con el 50% de la población" del país

El dólar y los mercados están al borde del colapso debido al aumento de los precios de los alimentos, el petróleo y la energía, así como a la inflación generalizada, aseguró esta semana el inversor y escritor estadounidense, Robert Kiyosaki.

En una entrevista con Daniela Cambone, de Stansberry Research, el autor del 'bestseller' de finanzas 'Padre rico, padre pobre' advirtió que el aumento de los niveles de inflación se ha convertido en un grave problema que no hace más que empeorar, donde "el mercado de reposiciones se ha invertido de nuevo", provocando que se avecine una recesión en Estados Unidos.

"Como todos sabemos, Estados Unidos ya no produce nada. Producimos burbujas. Solo hacemos burbujas de aire, así que ahora tenemos esta burbuja en el sector inmobiliario, las acciones y los bonos", dice el inversor. "Luego, cuando Biden quitó el oleoducto Keystone XL, eso nos acabó de hundir", resaltó.

Las consecuencias del la inflación

Además, el empresario aseguró que la situación se complicará a medida que la inflación aumente: "el 40 % de los estadounidenses no tiene 1.000 dólares. Así que cuando la inflación suba vamos a acabar con el 50 % de la población estadounidense, y ahí es cuando empieza la revolución", agregó.

Asimismo, Kiyosaki destaca que si el mercado bursátil se desploma, los 401k (el plan de jubilación) fracasarán y las pensiones serán impagables. De igual forma, señala los efectos de sacar a Estados Unidos del oleoducto en un contexto en el que los precios de los alimentos aumentan, lo que se convertirá en un serio problema, pronostica.

"Cuando Biden sacó a Estados Unidos del oleoducto, los precios del petróleo subieron. El petróleo produce fertilizantes, y cuando los fertilizantes dejan de ser baratos, la gente no puede producir alimentos, y el estadounidense medio no tiene nada. El 40 % de los estadounidenses no tiene nada, la inflación va a hacer que estén muy disgustados; una caída de la bolsa hará caer a los 'baby boomers', así que estamos en serios, serios problemas", recalcó.

Argentina es el país que peor ve a Estados Unidos

Hecha por Latinobarómetro y la Fundación Friedrich Ebert, una encuesta de opinión explora los vínculos entre América Latina y la Unión Europea (UE) y extrae diferentes conclusiones en relación a la mirada que se tiene del viejo continente en la región.

Los datos son de finales del año 2021. Además de Argentina, los otros países en los que se realizó la investigación fueron Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela.

Encuesta: ¿en qué lugar vivirían?

En primer lugar, los encuestados debían elegir un país distinto al propio para vivir. En este caso, Estados Unidos se ubicó al tope de las preferencias, con un 16% de las respuestas. En segundo lugar quedó España, con el 13%. Sin embargo, si se analiza por región, un 39% de las respuestas fueron para países europeos.

En el caso de la Argentina, el país más elegido para emigrar es España, con un 22% de los encuestados. Luego aparecen tanto Estados Unidos como Italia, con un 10% cada uno.

Por otro lado, se consultó también sobre el liderazgo mundial en distintos ámbitos. Se comparó a dos países, Estados Unidos y China, y un bloque regional, la Unión Europea.

Los asiáticos tuvieron una significativa ventaja en desarrollo tecnológico, en poder económico y en ciencia y educación. Los estadounidenses obtuvieron los mejores números en poder militar y combate al terrorismo. Los europeos, finalmente, quedaron al frente en defensa del medioambiente, promoción de la paz mundial, defensa de los Derechos Humanos, combate a la pobreza y desigualdad y asistencia humanitaria

Además, junto con esas tres opciones, se preguntó a los latinoamericanos cuál es el mejor socio de los tres en diferentes áreas. En este sentido, China se destacó nuevamente en la tecnología y también en comercio, inversión e infraestructura. Estados Unidos quedó mejor parado en temas de narcotráfico y acceso a las vacunas y la salud. Los europeos obtuvieron mejores números en temas de medioambiente, lucha contra la pobreza, cultura y democracia.

Por otro lado, se dieron cuatro países como opción y se preguntó sobre cuál se tiene mejor opinión. En el promedio regional, Estados Unidos se ubicó al tope de las preferencias, seguido por Alemania, China y Rusia.

Estados Unidos: cómo lo ven los argentinos

En Argentina, sin embargo, se registraron los peores números para Estados Unidos: aunque que en el promedio general el 47% eligió al país norteamericano, en Argentina el porcentaje cayó al 32%.

En cambio, hubo una mayor preferencia por Alemania (50%). Rusia se ubicó en línea con el promedio general y China por debajo.

También con esos cuatro países como opción se consultó cuál es el que tiene mayor influencia económica fronteras adentro. En este caso, Alemania quedó muy relegada en todos los casos, y solo se percibió influencia de Rusia en Venezuela.

En cambio, China registró altos números en Bolivia, Venezuela y Uruguay. En el resto de los países se percibió una mayor influencia económica de Estados Unidos. Incluida Argentina, con el 54% de las respuestas, en línea con el promedio general.

La encuesta se realizó del 10 de septiembre al 4 de octubre de 2021 en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela.

La muesta fueron 1200 observaciones en cada país, que se contemplaron cuotas por género, edad, escolaridad, estrato social y región.

Los datos fueron recabados a través de una encuesta telefónica, que se hizo a mayores de edad, con educación media o superior, residentes de Latinoamérica.

De acuerdo a la información de la propia encuesta, el margen de error es de 3 a 5% y el nivel de confianza es del 95%.