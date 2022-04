Nuevo IFE 4 para monotributistas: ¿qué es la 'renta extraordinaria' que prepara el Gobierno?

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández, de cara al viaje a Estados Unidos donde participará de la asamblea de primavera del FMI y el Banco Mundial.

En ese contexto, se trabajó en los últimos detalles para un nuevo paquete de medidas que se activará en las próximas jornadas, entre las que se prevé el impulso del gravamen a la "renta inesperada" para dar lugar a una edición light del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4) de ANSES, para monotributistas y trabajadores informales.

La iniciativa que estima darse a conocer hoy antes de iniciar su viaje a Washington. "Estamos trabajándolo. Hoy hay ganancias inesperadas que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo sino que no son fruto de un shock. Estamos buscándole la vuelta", apuntó en diálogo con C5N.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, enfatizó en que Guzmán no habló de los productores. "Me dijo que estaba pensando, pero que tiene en claro que el productor tiene estos costos, y tiene muy en claro cuál es la situación del productor argentino. El productor argentino no captó el precio internacional de la guerra, sino que vendió a precio pre-guerra y tiene que afrontar el costo de la nueva cosecha con insumos muy altos, con el aumento de todos los costos", insistió el titular de la cartera agropecuaria en diálogo con Radio La Red.

Nuevos impuestos

Mientras se debaten nuevas medidas para salir adelante en medio de la inflación, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado aseguró que su partido votará en contra del proyecto de ley, ya que "se trata de un aumento de impuestos".

"Todos los impuestos en Argentina empiezan por única vez y después se quedan para siempre", advirtió la legisladora en una entrevista con Futurock. "Primero fue el impuesto al cheque, después el llamado impuesto al trabajo creado por el gobierno peronista y luego el impuesto a la riqueza", continuó.

En cuanto al impuesto a la renta inesperada, el mecanismo para "redistribuir" las ganancias extraordinarias apuntaría a no afectar las retenciones al campo, aunque sí a los productores de materias primas, en la que se incluye también al gas, petróleo, minerales y granos, entre otros, que tuvieron fuertes subas en los precios luego del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta sería una nueva medida en estudio que está en el gobierno y que tiene a mucha gente con preocupación.

En cuanto a su gravamen, sería de carácter único y su destino serviría para activar un bono de emergencia similar al IFE de ANSES, aunque esta vez para monotributistas y trabajadores informales.

Otras medidas

Martín Guzmán tiene que definir en las próximas horas un tema crucial para su gestión en el Palacio de Hacienda: la inminente suba de la tasa de interés, que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario.

Hay dos cuestiones que el ministro decidirá: por un lado el timing. El momento en que empezará a aplicar ese ajuste; y si será gradual o de una sola vez. La cuestión está siendo negociada directamente con el staff del Fondo, lo mismo que la reducción de los subsidios económicos, que redundará en un aumento de las tarifas de la luz y el gas.

La segunda cuestión, y más relevante, se refiere a la magnitud de la movida. Un hecho trascendental por el impacto económico pero también político del asunto.

Guzmán se opuso históricamente a elevar el costo del dinero, algo que incluso lo enfrentó con Miguel Pesce, más proclive a concretar este ajuste antes que una devaluación que redunde en un lógico incremento de la pobreza. Una especie de mal menor.