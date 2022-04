El dólar blue, en el centro de la escena: qué puede pasar en mayo si el Gobierno tiene que emitir pesos para pagar deuda

El mercado está en alerta amarilla. En el mes entrante vencen una montaña de pesos y, si no logra refinanciarlos, se encenderá la alerta roja

El mercado está en alerta amarilla, el Gobierno no pudo refinanciar la totalidad de los vencimientos del mes de abril y, para mayo, vencen una montaña de pesos que, si no logra refinanciarlos, se encenderá la alerta roja. Si emite pesos, ¡cuidado con el dólar blue!

¿Cómo viene el mes de mayo?

En mayo tendremos suba de tasas de corto plazo en Estados Unidos y esto afectaría al mercado accionario de dicho país. La inflación es un flagelo para la economía mundial e impacta negativamente en Estados Unidos. El PBI comenzó a bajar en el primer trimestre del año y esto se conjuga para un aumento del desempleo, ya que los trabajadores que recibieron subsidios durante la pandemia ya no lo están percibiendo.

No obstante, hay razones para no ser pesimistas, el ahorro de las familias representa el 10% del PBI y, en algún momento, ese dinero volverá al mercado.

¿Cómo estamos de largo plazo?

Lamentablemente los problemas de salud no resueltos en China podrían hacer que el mundo entre en estancamiento con inflación, a esto hay que sumarle los efectos negativos de la guerra entre Ucrania y Rusia, la suba de los presupuestos militares mundiales y un gran desabastecimiento de bienes a escala mundial. Esto hará que la inflación sea persistente en todo el planeta tierra.

Mayo será un mes con suba de tasas en el mundo y en Argentina

¿Los problemas no terminan en el año 2022?

De ninguna manera, el 2023 será mucho peor que el 2022, la inflación no se combate de un día para el otro, la tasa de largo plazo debería ubicarse en un nivel mucho más elevado para disciplinar a los precios. Esperamos que la tasa de largo plazo en Estados Unidos supere holgadamente el nivel del 3%, hoy se ubica en el 2,86% anual.

¿Cómo viene Argentina?

Complicada, en el mes de abril la Tesorería no logró financiar los vencimientos de deuda del mercado, en mayo vencen $880.000 millones en instrumentos financieros pesificados, el mercado solo quiere financiar a la Tesorería con letras que ajusten por inflación en tramos cortos, con vencimiento antes del año 2024, ya que se presume que el próximo gobierno podría reperfilar estos pagos.

Es así que el Gobierno está en una trampa, si sale a colocar bonos con renta fija, nadie los toma porque la tasa está por debajo de la inflación proyectada. Si el Gobierno sale a ofrecer bonos ajustados por dólar oficial, tampoco hay apetito inversor, porque la experiencia reciente fue negativa. Por ende, le quedan dos caminos a seguir.

¿Cuáles?

El primero sería emitir bonos ajustados por inflación con vencimiento durante 2023, algo que el FMI no desea, y, por otro lado, volver a la emisión monetaria, algo que el FMI le objeta si supera 1% del PBI.

¿Qué crees que hará el Gobierno?

En el corto plazo, el Gobierno se inclinará por seguir endeudándose en el mercado y postergar la emisión monetaria para el segundo semestre, cuando el escenario de financiamiento de gastos pueda tornarse más complicado.

¿Qué está haciendo el Banco Central?

Por un lado, está pagando todas las importaciones que puede, pero la demanda no se logra calmar, faltan dólares para financiar a las importaciones, pago de deuda, ahorro y turismo al exterior. En algún momento del año, el Gobierno redoblará la apuesta por el cierre de importaciones y dólares para turismo.

Si hay emisión, tendremos que recalcular el pronóstico y eso daría lugar a una suba del dólar blue

¿Qué sucede con el dólar futuro?

El Banco Central está subiendo el dólar futuro, hoy la tasa implícita del dólar contado sobre el futuro ronda el 65% anual en muchas posiciones, esto implica que el Banco Central se está preparando para una eventual corrida del mercado. Hay pocas reservas, mucha demanda de dólares y no se están fortaleciendo las reservas. Tiene poder de fuego, puede vender hasta u$s9.000 millones en el mercado de futuro de dólar (autorizado por el FMI).

¿Qué puede pasar con los dólares alternativos?

El dólar blue o bolsa no podrán subir sino tenemos liquidez, en mayo tenemos un escenario de gran iliquidez, suben los salarios por los acuerdos paritarios, el Banco Central subiría la tasa de política monetaria y hay grandes vencimientos impositivos. No sobra un peso.

¿Si el Gobierno emite?

Ese escenario no está contemplado por nuestra consultora, por lo tanto, si hay emisión tendremos que recalcular el pronóstico y eso daría lugar a una suba del dólar blue y un desmadre de la economía. Si el Gobierno, en plena cosecha de soja, tiene que emitir para financiar al Tesoro y no le alcanzan los ingresos por retenciones más los dólares que llegan del exterior, qué nos queda para los meses que no tenemos cosecha, allí el apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Por eso podríamos estar pasando de alerta amarilla a roja.

El Gobierno tiene dificultades para refinanciar el stock de deuda en pesos y el gasto mensual

Conclusiones

- Mayo será un mes con suba de tasas en el mundo y en Argentina.

- El Gobierno tiene dificultades para refinanciar el stock de deuda en pesos y el gasto mensual. ¡Alerta amarilla!

- Si el Gobierno, en mayo, tiene que emitir, estamos en alerta roja. Si emite en mayo, que es el mes de mayor ingreso de dólares de la cosecha y el mayor ingreso de pesos por el cobro de retenciones e Impuesto a las Ganancias, qué nos queda para el resto del año.

- Deberíamos tener inversiones en activos defensivos, nada de acciones, bonos en pesos ajustados por inflación de corto plazo o bien plazo fijo ajustados por inflación, bonos en dólares de largo plazo (que siguen estando muy baratos) y a estos precios comprar lentamente dólar billete. Acciones abstenerse por el momento, ya que en el mundo podrían estar arbitrando a la baja.

- Cuidado con el precio de las materias primas agrícolas, ya que China sigue con problemas sanitarios, Europa está en una fuerte desaceleración económica y el mundo va camino a un escenario de estancamiento con inflación.

- La tasa de retorno del bono de Tesorería americano a 10 años podría superar el 3,0% anual, en la medida que la Reserva Federal siga subiendo la tasa de corto plazo y se consolide un escenario de inflación de dos dígitos en Estados Unidos. El PBI cayó en el primer trimestre y es una mala noticia para los mercados.