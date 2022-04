Daer acordó un aumento de salarios del 45% para empleados de droguerías en tres meses

Después de adelantar la paritaria de la rama de los operarios y técnicos de las plantas industriales, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), cerró la negociación salarial con la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), -comúnmente llamado personal de droguerías- con una mejora del 45% a completarse en tres tramos durante abril, mayo y junio.

En los próximos días, los miembros paritarios de la Federación se reunirán con representantes de otras cámaras empresarias para definir los respectivos aumentos salariales.

Si bien se trata de una paritaria anual, las gestiones encabezadas por los máximos referentes de la Federación, Carlos West Ocampo y Héctor Daer, tiene un impacto directo en el corto plazo, ya que los porcentajes de incremento se aplican en tres cuotas consecutivas del 20% en abril, 5% en mayo y 20% en junio y sigue la línea de la doble cláusula de revisión para septiembre y enero del 2023.

La paritaria del sindicato de Héctor Daer tiene un impacto directo en el corto plazo

Salario básico de $112.880 y pago extraordinario

De esta forma, el incremento en los ingresos del personal que se encuentran en el Convenio Colectivo de Trabajo 120/75 llegará en julio próximo a $112.880 para el salario inicial y a total de $165.663 para las categorías más altas.

En el marco de la negociación, el sindicato y la cámara empresaria pactaron fijar un pago extraordinario no remunerativo de $7.062 por el Día del Trabajador de la Sanidad, que se celebrará el próximo 21 de septiembre. En tanto, por la sala maternal será de $18.000 y el post-vacacional de $15.479.

Los representantes de FATLSA y de ADEM dejaron establecido que la paritaria queda virtualmente abierta para "negociar cualquier incorporación de nuevas tareas a las categorías existentes y/o crear nuevas categorías compatibles con el funcionamiento actual de las empresas y temas de interés recíproco en relación al desempeño profesional de los trabajadores".

Las partes pactaron fijar un pago extraordinario no remunerativo de $7.062 por el Día del Trabajador de la Sanidad

Voluntad de las cámaras para el diálogo

Fuentes gremiales explicaron a iProfesional que la Federación está encontrando en las cámaras de las distintas ramas voluntad para implementar esta modalidad de la negociación salarial, que es un aumento trimestral con un monitoreo del proceso inflacionario, que hasta el momento, el Gobierno no consigue estabilizar.

Daer, a su vez uno de los cotitulares de la CGT, insistió en reclamarle al Ejecutivo un plan para contener la suba de precios, sobre todo de los alimentos, porque "si siguen estos aumentos, los porcentajes son insuficientes y es difícil recuperar el poder adquisitivo". Asimismo, reiteró que tanto desde las organizaciones gremiales como de la central obrera "sostenemos que las paritarias son la mejor herramienta para sostener nuestros ingresos".

En cuanto a los bonos que otorgó el Gobierno o la implementación de un nuevo IFE, señaló que "hay que contener a los sectores que están fuera del sistema laboral, que no tienen convenio colectivo" y remarcó que "la asistencia es necesaria, pero son casos diferentes, porque un bono para los trabajadores y trabajadoras registrados es un pago que no tiene incidencia en el salario, no mejora ni el aguinaldo ni las horas extras y ni siquiera se computa en caso de un despido".