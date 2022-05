Diego Brancatelli puso un supermercado y le va mal: pasó de 10 empleados a 5

Diego Brancatelli analizó la actualidad del país. Al respecto, el periodista reveló que realizó una apuesta comercial que no tuvo el resultado que esperaba. "Puse un supermercado en pandemia para darle trabajo a la gente y nos va mal", reconoció.

El periodista reconoció que la situación económica empujó a que el negocio no cumpliera con sus expectativas iniciales. Incluso, tuvo que pasar de tener 10 empleados a 5 en menos de dos años.

"Sigue abierto, pero hoy realmente estamos cambiando la plata o sostenemos el comercio para dar laburo. Ahora, con todo lo que laburo, no tengo necesidad de hacerme tanta mala sangre, lo que queda a fin de mes no vale ni la pena", indicó.

Cómo va el supermercado de Brancatelli

Haciendo una suerte de mea culpa, Brancatelli reconoció que no eligió bien el lugar donde montó el local: "Estamos en una zona de Caseros donde tal vez nos equivocamos en el rubro, tenemos dos supermercados a la vuelta que son de las grandes cadenas. Ellos tienen otros beneficios de promociones, los precios y los volúmenes que compran son otros".

"La ubicación tampoco es la mejor porque tenemos una escalera porque hay que bajarlas con peso, es un entrepiso. Son un montón de factores", agregó.

El análisis de Brancatelli

Durante la entrevista, Diego Brancatelli puntualizó en dos cuestiones para explicar la situación en la que se encuentra el país: la gestión de Mauricio Macri y las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, también lamentó que Alberto Fernández no esté sabiendo solucionar los problemas que afectan a los argentinos.

"Falló Macri y encima venimos de dos años de pandemia, ustedes piensen que cuando había un anuncio de un paro por 24 horas se decía ´hoy Argentina perdió 8 mil millones de pesos´, imagínense un paro por seis meses. Bien o mal manejado, eso en un país es devastador", enumeró.

Además, el periodista identificado con el Frente de Todos se refirió a cómo ve al peronismo de cara a las próximas elecciones. "Alberto Fernández creo que no va a reelegir. A mí me gustaría que sea Cristina Kirchner porque es la única que nos puede sacar de esto, y después hay muy buenos candidatos. No me disgustaría Sergio Massa, Ricardo Quintela, que es el gobernador de La Rioja, Capitanich", analizó.

"Siento que si el oficialismo se pone a pensar en el futuro de la gente, y si dejan de pelearse y se terminan uniendo... pero si no, viene lo más oscuro, el macrismo, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich o hasta un Milei", concluyó.