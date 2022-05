Para evitar conflictos, Kicillof suma un 10% a la paritaria de estatales y la lleva al 60% total

Con el propósito de mantener la paz social en la provincia de Buenos Aires, la administración de Axel Kicillof acordó con los secretarios generales de los gremios de docentes, estatales, médicos y judiciales sumar un 10% a todos los aumentos cerrados hasta el momento, para alcanzar en diciembre un incremento total del 60%. El gobierno bonaerense y los gremios coincidieron en que siga vigente la cláusula de monitoreo permanente, a la que se agrega revisión en el último trimestre del año.

El nuevo cronograma de subas quedará de la siguiente manera:

Marzo: 16%

Mayo: 10%

Julio: 10%

Septiembre: 14%

Diciembre: 10%

La medida se enmarca en el plan de reapertura de paritarias nacionales impulsadas por el Gobierno y acordada por la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Mejora para docentes, judiciales, médicos y empleados públicos

El acuerdo se firmó este martes durante un encuentro en Casa de Gobierno, en La Plata, entre el gobernador Kicillof; los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec; y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde con representantes gremiales de docentes, administración pública y los judiciales y profesionales de la salud; estos dos últimos, con reclamos de reapertura de paritarias en las últimas semanas y hasta con la realización de algunas medidas de fuerza.Ruiz Malec, dijo que la provincia "está haciendo un esfuerzo muy grande" para acompañar los salarios y destacó que, con el acuerdo se le podrá "ganarle a la inflación".

Explicó que "acabamos de activar este monitoreo al que nos habíamos comprometido en la paritaria 2022", y recordó que "se sostienen además las cuotas de julio y septiembre y una cuota adicional de diciembre, que permitirá todos y todas las trabajadoras del Estado alcancen un piso de aumento del 60% esperando con esto ganarle a la inflación"."La inflación nos preocupa a todos"

Además, la funcionaria dijo que la inflación "es una preocupación que hemos tenido todos" y subrayó que, en ese contexto, el Gobierno provincial "siempre ha cumplido con su palabra".Añadió que "el año pasado sucedió algo similar con un aumento de precios que no esperábamos y, en esa ocasión, se modificaron puntos. En este caso, se agregan sobre el acuerdo. Tenemos la confianza de que con este acuerdo podremos ganarle a la inflación pero, si así no sucede, también la seguridad de que, en este marco de diálogo que tenemos con todos los gremios, volveremos a encontrar en conjunto la soluciones necesarias para que el salario no pierda".

Voceros del gobierno provincial señalaron que "en esta oportunidad, el Poder Ejecutivo ha decidido actuar con premura agregando 10 puntos porcentuales a todas las etapas de los acuerdos concertados y adicionar asimismo un nuevo aumento en el mes de diciembre que asegure un piso de aumento salarial en línea con las proyecciones actuales aumentos salariales del 60%".

Las partes acordaron monitoreando la situación y volver a negociar si se dispara la inflación

Certidumbre salarial para lo que queda del año

Agregaron que "de esta manera se busca dar una perspectiva para lo que queda del año, creemos que es importante que los trabajadores pueden tener certidumbre en un contexto volátil como el actual", y explicaron que así se aporta "certeza, tranquilidad y recuperación del poder adquisitivo a los trabajadores, con las herramientas que disponemos desde el Gobierno provincial, es una muestra del valor que asignamos al Estado y al trabajo de diario de cada trabajador".

El último acuerdo paritario entre la provincia y los maestros se firmó en febrero pasado y contemplaba un incremento cercano al 42% en una escalada en tres tramos, mientras que el acuerdo con los trabajadores estatales y judiciales se cerró un mes después, con un incremento del 40%. En aquel momento, se consensuó también incluir una cláusula de reapertura y otra de seguimiento.