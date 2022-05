Por qué quieren sacarle dos ceros al peso y que el billete de $1.000 pase a ser de $10

La política económica de Alberto Fernández es cuestionada por propios y ajenos. No solo es el principal motivo por el cual la coalición de Gobierno se rompió, sino que se convirtió en la obsesión de la oposición, que insiste con que hay que hacer cambios drásticos y urgentes para enrumbar la economía. En ese sentido, Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional que propone eliminar dos ceros al peso argentino.

La nueva idea de la oposición no parece descabellada, y aunque probablemente su tratamiento no prospere en la Cámara baja, ya es una solución que han propuesto algunos expertos en materia económica. Por ejemplo, en días pasados, cuando el Gobierno anunció la nueva familia de billetes, el economista Juan Carlos De Pablo consideró -en declaraciones al canal LN+- que "por razones de comodidad, hay que sacarle tres ceros a la moneda. El dólar blue serían 20 centavos; hay que esperar un cachito para que los números sean cómodos. Pensar en los nuevos billetes me parece una barbaridad total frente a los problemas que tenemos". Ese mismo argumento es el que ahora propone la oposición: facilitarle la economía cotidiana a todos los argentinos.

"El Banco Central de la República Argentina emitirá billetes y monedas, de curso legal, que circularán con la denominación de ‘peso’, sobre la paridad de un (1) peso equivalente a cien (100) pesos (Decreto 2128/1991). La centésima parte del peso se denominará ‘centavo’", cita el primer artículo del proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio que propone eliminar dos ceros a la moneda actual.

Dicha iniciativa, que consta de cinco artículos, fue firmada por los diputados nacionales Gerardo Milman, Hernán Lombardi, Héctor Antonio Stefani, Aníbal Tortoriello, Karina Bachey, Manuel Aguirre, Claudio Poggi, Gerardo Cipolini y Alberto Assef, quienes argumentaron que el proyecto de ley fue presentado por "el marcado crecimiento de circulación de dinero en efectivo, por el efecto inflacionario que este Gobierno promueve disimular, al no querer emitir billetes de mayor denominación, pero si gastar en emitir billetes con nuevas imágenes... Dado ese contexto, hoy se propone la quita de dos ceros en nuestra moneda de curso legal".

"Los valores fijados en pesos hasta la fecha de emisión de la nueva denominación, será convertidos a pesos y centavos sobre la base de la paridad establecida en el artículo 1°", agrega la iniciativa opositora, y aclara que los billetes y monedas expresados en pesos que se encuentren en circulación "mantendrán su curso legal en todo el territorio nacional, por un equivalente en ‘pesos’ y ‘centavos’, hasta tanto se disponga su oportuno canje por el Banco Central de la República Argentina, en el plazo y forma que este último determinase".

Cuánto pasaría a valer cada billete si prospera el proyecto

A modo de ejemplo, la quita de ceros en la denominación actual sería:

1.000 equivaldrían a 10 pesos

500 equivaldrían a 5 pesos

200 equivaldrían a 2 pesos

100 equivaldría a 1 peso

50 equivaldría a 0,50 centavos

20 equivaldría a 0,20 centavos

10 equivaldría a 0,10 centavos

A su vez, y para argumentar su iniciativa, la oposición hizo un repaso sobre la historia de la emisión en Argentina, y recordó, entre otras cuestiones, la creación del Austral.

"...fue la aparición del Austral, en junio de 1985, cuando se le quitaron otros 3 ceros a la moneda nacional: 1.000 pesos argentinos se transformaron en 1 austral. Los australes se presentaron con billetes de 1, 5, 10, 50 y 100. Luego, la inflación hizo su trabajo: en 1988 se sumaron los billetes de 500 y 1.000 australes y entre 1989 y 1990 aparecieron los de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 y 500.000 australes".

Y añadieron: "En año 1991, con la publicación del Decreto 2128/1991, se dispuso la creación del Peso, estableciéndose una paridad de 1 peso a 10.000 australes, o sea la quita de 4 ceros. La emisión comenzó con los billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100, y en los años 2016 y 2017 se incorporaron los de 200, 500 y 1.000 pesos".

Por ello, cuestionaron al Gobierno respecto a la presentación de la nueva familia de billetes -que reemplazará a la de los animales- y señalaron que "sin importar la imagen que tengan cada vez se puede comprar menos cosas y vemos la carga de comisiones bancarias, entre otras situaciones, por el voluminoso manejo de la cantidad de billetes". Y además, aseguraron que según expertos, la decisión de no imprimir billetes de mayor denominación "significa un gasto adicional de 186 millones de dólares, imprimiéndose más masas de dinero, más masas de billetes para el mismo valor".

No es solo quita de ceros, sino billetes de mayor valor

Aunque el último proyecto presentado por Juntos por el Cambio pide la quita de dos ceros al peso argentino, en los últimos años la oposición presentó un sin fin de proyectos en el que pide también la creación de billetes de mayor denominación.

Incluso, este mismo grupo de diputados nacionales -encabezados por Gerardo Milman- que pide la quita de los dos ceros a la moneda argentina, reclamó a fines del 2021 la impresión de $2.000, $5.000 y $10.000, proyecto que por ahora no prosperó en Diputados.

En el 2021, además del pedido de Milman, también ingresó al Congreso Nacional, -en agosto de ese año-, un proyecto del senador Pablo Blanco (UCR), que establece que el Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda "dispongan las medidas necesarias para la creación y emisión" de un billete de curso legal de 5.000 pesos y otro de 10.000 pesos.

Luego, en febrero de este año, la oposición presentó un proyecto de ley similar, pero en esa ocasión, fue el diputado Federico Angelini (del PRO) quien solicitó al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Central, emitir billetes desde $2.000 a $20.000. De aprobarse, la oposición asegura que se podrían reducir costos en el Estado y ahorrar hasta 400 millones de dólares.

En ese mismo mes Juntos por el Cambio también presentó un proyecto de ley similar, pero de la mano del formoseño Ricardo Buryaile (UCR). La iniciativa sostiene crear y emitir billetes de $2.000, $5.000 y $10.000, proyecto de ley que por ahora, tampoco avanzó en la Cámara baja.

A pesar de que este es un pedido en el que la oposición insiste, en 2019 el presidente del BCRA, Miguel Pesce, había deslizado la posibilidad de imprimir nuevos billetes de mayor denominación, "que podrían ser de $2.000 o $5.000", sin embargo, la semana pasada, el Gobierno decidió anunciar solamente una nueva serie de billetes con ilustraciones de próceres, que reemplazarán de forma progresiva a los de animales que se crearon durante el Gobierno de Mauricio Macri.