Nuevos billetes y polémica: ¿por qué el Gobierno se niega a imprimir papeles de $5.000 o $10.000?

La presentación de los nuevos billetes con figuras históricas en reemplazo de los animales que encabezó el presidente Alberto Fernández puso una vez más en debate la conveniencia de emitir papel moneda de más alta denominación ante la escalada inflacionaria. La oposición renovó su reclamo al respecto en medio de críticas de los economistas a la negativa del Gobierno.

En los días previos al lanzamiento de los billetes de $100, $200, $500 y $1.000 con las nuevas efigies de Eva Perón, de Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy, de María Remedios del Valle y Manuel Belgrano y de José de San Martín, respectivamente, hubo una moderada expectativa sobre el posible anuncio de un papel de más alta denominación. Pero una vez más, la Casa Rosada lo descartó.

Por ese motivo, en el frente opositor Juntos por el Cambio calificaron la presentación de los nuevos billetes como "puro maquillaje político que no resuelve el problema inflacionario". Así lo expresó el senador Pablo Daniel Blanco, quien horas antes del acto presidencial presentó un proyecto para emitir billetes de $5.000 y $10.000.

"No soluciona el problema inflacionario, pero, al menos, ayudaría de manera práctica a la gente además de ahorrarle al Estado gastos de impresión e inclusive de importación de billetes", subrayó Blanco respecto de la iniciativa que presentó en el Senado.

Los nuevos billetes fueron presentados por Alberto Fernández y la oposición lo criticó porque mantiene el mismo valor

Hace varios meses la oposición insiste en que la emisión de billetes más grandes que el de $1.000 podría generar un ahorro significativo para las arcas públicas dado el elevado costo de emisión: en otro proyecto presentado por el diputado Ricardo Buryaile (Juntos por el Cambio) en febrero, se estimó que sería de unos u$s400 millones.

Por qué el Gobierno se niega a imprimir billetes de $5.000 o $10.000

En el equipo económico del Gobierno dejaron trascender en los últimos días que la negativa a poner en circulación billetes de mayor denominación se debe a que quieren incentivar el uso de los pagos electrónicos y desplazar paulatinamente el efectivo.

Sin embargo, para algunos analistas esto tiene más que ver con no reconocer la suba de la inflación. Al respecto, el economista Alejandro Giacoia, de la consultora Econviews, explicó en diálogo con iProfesional que "no hay una razón técnica" para la negativa del Estado. "La realidad pasa más por una cuestión de que no quieren sincerar la escalada de la inflación", consideró.

En este sentido, Giacoia evaluó que emitir billetes de mayor denominación "no estaría mal" porque "el billete más alto que tenemos ya perdió mucho valor desde que lo sacaron" y ayudaría a "simplificar las transacciones, evitar tener que tener una cantidad enorme de billetes para cuestiones corrientes".

No obstante, agregó que "igualmente, el avance de los medios de pagos electrónicos ayuda mucho en este sentido, además de contribuir al blanqueo y de ser más seguro".

Economistas remarcan que el billete más alto actualmente ya "perdió mucho valor"

Días atrás, cuando se dio a conocer la decisión del Gobierno de reemplazar los billetes con animales que emitió la gestión anterior por las nuevas efigies de figuras históricas, el economista Federico Glustein consideró que "no tiene sentido emitir moneda nueva sin incrementar la denominación".

"Nuestro billete más alto vale menos de u$s10 al tipo de cambio oficial y u$s5 al blue, por lo que es realmente poco valioso. Y, amén de eso, el de $1.000 tiene solamente un 18% del poder adquisitivo que tenía cuando fue puesto en circulación en 2017", consideró Glustein.

Las críticas de la oposición y el nuevo proyecto para emitir billetes de mayor valor

El senador Blanco advirtió que el Gobierno va a "gastar plata en fabricar billetes nuevos cuyo valor nominal será el mismo mientras el dinero a la gente no le alcanza y se les esfuma a gran velocidad de las manos".

"Reemplazar a una ballena por Juana Azurduy no le da más valor a la moneda, es nada más que una cuestión de ideología absolutamente impráctica para la población que no contempla sus verdaderas necesidades", agregó el senador nacional por Tierra del Fuego.

El senador Blanco sumó un nuevo proyecto para emitir billetes de mayor denominación pero el Gobierno lo rechaza

En este sentido, justificó el proyecto de su autoría al afirmar que "los beneficios de emitir billetes de $5.000 y $10.000 pasarían por reducir costos al no tener que imprimir inmensas cantidades de billetes de menor denominación", además de "recuperar la independencia en la impresión de los mismos" y "evitar el faltante en cajeros automáticos en los que se generan largas filas a principio de cada mes.

Por su parte, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, criticó la medida del Gobierno al señalar que "le cambian los dibujos a billetes a los que ellos mismos les pulverizaron su valor con esta política económica desastrosa", y sostuvo que se trata de "puro gesto para alimentar un relato vacío".

En el mismo sentido, la diputada del PRO María Eugenia Vidal subrayó: "A los argentinos no nos importa si el billete de $1.000 tiene animales o próceres, nos importa que con ese billete cada mes compramos menos en el supermercado".

¿Qué dijo Alberto Fernández en la presentación de los nuevos billetes?

Durante el acto en el que estuvo acompañado por el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el Presidente consideró que el lanzamiento de la nueva familia de billetes con figuras históricas es "un paso esencialmente justo".

"La moneda tiene todas las características en términos de política económica. Fácticamente, la moneda circula por nuestras manos diariamente", sostuvo Fernández y, en este sentido, agregó: "Y en verdad es un gran instrumento para que todos los días recordemos quienes hicieron la patria en la que vivimos, quienes dieron todo, hombres y mujeres trascendentales que no podemos olvidar".

El mandatario sostuvo que "acá no hay una discusión sobre la pertinencia o no de que los animales autóctonos" estén en los billetes sino que "es simplemente poner en valor la dimensión de nuestra historia".

"Algunos quieren borrar nuestra historia, quieren que no recordemos, quieren que olvidemos. Y nosotros creemos que tener presente a nuestro pasado nos ayudan a construir un mejor futuro", afirmó el jefe de Estado.