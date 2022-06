Tras la salida de Kulfas, hay una pregunta que se repite: ¿Guzmán será el próximo?

Guzmán forma parte de la lista de "funcionarios que no funcionan" qué dejó en evidencia el primer tuit de la carta de la vicepresidenta cuando comenzó su pelea con el presidente Alberto Fernández. De los integrantes de esa lista ya no están más el secretario de Medios Juan Pablo Biondi y el recientemente despedido Matias Kulfas. Continúan por ahora Guzmán, el canciller Santiago Cafiero y la jefa de asesores de Cancillería Cecilia Todesca Bocco.

Desde que Guzmán quedó a cargo de la secretaría de Comercio quedó junto al nuevo secretario Guillermo Hang como uno de los únicos responsables de llevar adelante todas las medidas de política de precios para tratar de bajar la inflación. Una medida que tiene a mano el kirchnerismo es subir las retenciones, algo que Guzmán está imposibilitado de hacer por el acuerdo firmado con el FMI. Una de las condiciones es no subir retenciones al sector exportador que genera divisas. Si la inflación no baja en el segundo semestre muchos opinan que será difícil la continuidad de Guzmán.

Entre los principales objetivos del nuevo acuerdo firmado con el FMI la única manera de acumular reservas que plantean los técnicos del organismo es que ingresen dólares del exterior y más allá que esa tarea sea del BCRA Guzmán quedará preso de un grave problema que es la acumulación de reservas comprometidas con el FMI. En caso que ese objetivo no se logre y con un BCRA con reservas negativas es probable que la situación económica financiera empeora y no se puedan cumplir las metas con el FMI. En este caso no habría que descartar un salto devaluatorio que complicaría el futuro de Guzmán.